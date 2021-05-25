【TIDF專訪】《買房子賣房子》導演林謙勇：中產階級的「機率之雲」，抓得到的都是我爸那個世代的人

採訪：紀馨婷、邱楷庭、吳思恩、鐘林盼

撰文：紀馨婷

側拍：邱楷庭

曾以紀錄片《建設未完成》（2017）聚焦社運青年參政起落的導演林謙勇，新作《買房子賣房子》（2020）同樣圍繞著建設議題，卻將鏡頭轉向自己的家人，關注父母輩的房市日常，延伸出更多關於自我的探問。

中產階級的機率之雲

一直以來，林謙勇都有拍攝家庭錄影帶（Home Video）的習慣。早在前一部作品拍攝期間，他已開始隨興記錄家人的各種生活片段，拍著拍著，主題隨著關心的事物漸漸明確而浮現，便有意識地從中進行剪接與創作。

之所以想拍一部與自身密切相關的電影，他自稱或許是源於一種「中產階級的原罪」：從保守世代承接好處，在社會中成為既得利益者，同時又清楚這與自身的價值觀相違背。這樣的矛盾對應片中上下顛倒的城市畫面，高樓大廈宛如飄浮在空中，呈現出海市蜃樓般的虛幻感。

「機率之雲」，他提到一個有趣的概念，「房子在天上飛，像天空之城。我覺得房地產就是，每個人一生中也許都有屬於你的機會飄在頭上，但有些人抓得到，有些人抓不到。抓得到的都比較接近我爸那個世代的人，因為他們那個世代很容易會有條件。當時房子並不貴，你到台北穩定工作、付頭期款，後來就很有機會一間換兩間、兩間換三間...... 」

求學時曾往來台北與淡水，沿路見到蓋不完的重大交通建設，「好像不會有蓋完的一天。」在台灣對於經濟發展的線性思考底下，他想挑戰，或者不想服膺的是中產階級往往過於單一的進步想像。將鏡頭轉向家人與自我之際，這樣的反思散落在作品當中，時常迂迴呈現出相互牴觸的一面，而導演的處境也顯得更加矛盾。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《買房子賣房子》導演林謙勇

在衝撞與理解之間

以親近的家人作為拍攝主角，如果與自己的立場不同，該如何是好？與被攝者之間的關係又該如何拿捏？片中剪入一些前作《建設未完成》的片段，例如主角王鐘銘在路旁舉牌、在台上演說，以及政府拆遷房屋、居民和公民團體抗爭的畫面，從中對比家人對於房地產的買賣邏輯。

除此之外，片中其實並未呈現雙方激烈而直接的對抗。身處兩種價值觀中間的林謙勇，雖然帶著批判眼光處理這些議題，卻也試圖透過鏡頭，對不同價值觀的親友給予更多理解。

「某種程度上，我知道我爸的價值觀為什麼會長成那樣，所以不覺得用我的價值觀去挑戰他，或強迫他接受這件事就是對的。」林謙勇認為，與其說這是一部批判中產階級的議題電影，不如說是一個帶有「中產階級原罪」的年輕人，試圖去理解城市或整個世代，如何走到目前為止的過程。「不同價值觀的世代，該怎麼進行對話，我也還在練習。當從他們身上承接資源時，到底要抱有什麼樣的社會責任？」

一場「戲」中，客廳牆面貼了琳瑯滿目的房地產廣告，父母卻坐在沙發上若無其事地看電視、吃早餐——如此具衝突感的情境，源自於一次突發奇想的創意。當時他的父母到中國蘇州旅遊，看到一間房子覺得喜歡，便心血來潮地打電話來說要買在他的名下。

他在錯愕中拒絕了：「如果什麼都不做，名下就會多一個財產，與我現在的立場衝突。我不想在中國有那樣的財產，然後被制約。所以就想到在他們回台灣時，必須做點什麼。」之所以貼滿廣告，原先是希望能給父親一個小驚嚇，最後卻因為消息走漏，並未造成設想的衝擊效果。無論如何，這樣帶有一絲魔幻色彩的場景，稍稍磨平了雙方尖銳的價值觀衝突，甚至還有種溫暖的逗趣。

那麼，為何不讓父親更直接地與抗爭做出連結呢？林謙勇提到，片中父親主動跑去抗爭後的空地挖土，無形之中已隱微地創造了某種連結，身為導演，這是他願意去做的；相較之下，如果硬是把父親帶去抗爭現場，或許會產生更大的衝擊，他笑說，但「那就有點太多了」。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

紀錄片做為一種陪伴

當然，拍攝過程中肯定會出現內心的質疑與衝突。對於拍攝家人的日常生活，林謙勇自認偷懶且容易怠惰，甚至嘗試過把攝影機架好然後出門，像釣魚一樣，回家後再看看當天撈到什麼畫面，並戲稱為「不存在的攝影」。然而，實際上捕捉到有意思的畫面並不多，甚至讓他對自己的態度產生質疑。

「這反而讓我思考，自己是不是在逃避，逃避拿著攝影機跟我爸對幹、展開對話？」在這之後，林謙勇更努力地拍爸爸，抓到他的某些狀態，又想更深入地去衝撞他。意識到拍攝親友所產生的情感負擔，最後找出的解法，是將之視為一種陪伴的互動關係，因為家人願意被拍，正是雙方關係的親近展現。

林謙勇坦承道，這部片並未處理完「中產階級的原罪」，他仍然在思考自己該採取何種立場與態度。在這次創作中，他成功「閃過」了以自己的聲音作為旁白，取而代之的是，以父親向年幼的姪子解釋「什麼是台灣？什麼是世界？」，作為理解父輩世界觀的切入點。即使與被攝者如此靠近，他明確地知道，自己目前不想介入太多敘事，也盡可能不使用自己出現的畫面。有趣的是，卻留下了一場「指導」父親演戲的戲。

「我其實沒多想。」他說，拍攝後期父親很配合，這也是一種包容。「因為他認為我不足以挑戰、威脅他，所以用『幫兒子』的想法來過主角的癮，並沒有覺得我在下導演指導。」一開始，他也並未放入自己的聲音，幾經調整後才決定讓作者現身。儘管內心的探問仍未找到解答，或許透過紀錄片拍攝的複雜關係，以及各個創作環節的不同嘗試，的確能為世代之間的溝通，慢慢找到可能的出口。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《買房子賣房子》劇照

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航