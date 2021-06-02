《Bitch！歷史中最美麗叛逆、敢作敢為的15位婊子英雄》：「藍鬍子」亨利八世大膽無畏的妹妹——瑪麗．都鐸

文：皮埃爾・盧內爾（Pierre Lunel）

「藍鬍子」亨利八世大膽無畏的妹妹——瑪麗．都鐸

奧爾良的路易公爵差一點就當不成國王。這個公爵如同他的祖輩，他正是奧爾良路易一世的孫子，他與巴伐利亞的伊薩博私通，而讓「瘋子」查理六世戴上綠帽；這個女人甚至被她的孫子路易十一暱稱為「偉大的老鴇」。

路易十一厭惡奧爾良家族，就如同他厭惡每個威脅到他的王室家族一樣。他曾經對路易一世的兒子、奧爾良的查理一世寄予厚望：在阿金庫爾慘敗後，被拘禁於倫敦，是充滿魅力又風流的詩人。可惜，被釋放後，這位遊吟詩人只是一個明顯將死而沒有男性後代的老人。但是……一個女人，一個魔女，阻撓了「蜘蛛國王」的災難性意圖。某個克萊沃的瑪麗（Marie de Clèves）——不確定她是不是心腸狠毒的美麗女人——為老人誕下一個兒子。

鑑於瑪麗對於具有雄性象徵的任何事物有高漲的欲望，路易國王很懷疑這個孩子是不是詩人的親骨肉。在沒有證據的情況下，這個幼兒從小就以奧爾良的路易之名長大。路易國王並沒有一絲驚恐，他仍然幻想著消滅這個恥辱的家族，國王強迫少年與自己的女兒，即法蘭西的讓娜（Jeanne de France）結婚——一個如此畸形的駝背女孩，看樣子她永遠不可能生育。事實上，她也未產下任何子嗣。但是奧爾良路易的命運註定不是平凡無奇的。您不如看下去吧……

查理八世繼承其父路易十一，並且立即地實現他統治時期的最大成就，與布列塔尼的女繼承人安妮結婚。婚姻契約規定，如果國王提前過世，安妮必須嫁給法蘭西的新國王。安妮既是布列塔尼公爵夫人，又是法蘭西王后，作為寡婦的她不能以犧牲法蘭西王國為代價嫁給外國王子。法學家施加這些條件時是有遠見的，因為查理八世不幸一頭撞上安布瓦茲城堡（Château d’Amboise）稍矮的門楣，比女王早一步過世。更糟的是，他死後沒有男性或女性繼承人，他們所有的孩子都早夭了。奧爾良的路易是王位的繼承人，他要求寡婦兌現自己的權利。好險！布列塔尼公國仍是法蘭西的。

路易十二是比他前任更好的播種者，為安妮女王生下兩個女兒：克洛德（Claude）以及勒內（Renée），前者嫁給法蘭索瓦．德．昂古萊姆（François de Angoulême）——未來的法蘭索瓦一世（François I）。但她始終沒有產下男孩，轉身立即重新投入她的任務，但心已如槁木。一五一三年，她生了一個死胎：一個男孩。由於多次嘗試為法蘭西王國產下一個王儲而耗盡氣數，她於一五一四年一月九日在布洛瓦（Blois）去世，年僅三十七歲。

對於法蘭索瓦．德．昂古萊姆來說，前方一切暢行無阻；他的母親是薩伏依的路易絲（Louise de Savoie），早已欣喜若狂：她將成為國王的母親。不幸的是，路易十二下定主意要讓法蘭索瓦嘗盡苦頭！他散布謠言說他正籌備三個婚姻：克洛德和法蘭索瓦、勒內和一個奧地利貴族的兒子，還有他自己的婚姻！老頭子決定再次結婚，而路易絲可以躲過了波及。就遵照旨意吧！

一五一四年五月十八日，國王以慣常地蠻橫方式，召喚了神父將他女兒嫁給法蘭索瓦．德．昂古萊姆。薩伏依路易絲的喜悅時光很短暫。首先，婚禮看起來像極了葬禮，每個人都穿著黑色的服裝！音樂，沒有！騎士比武，沒辦！完全不像一場正常的婚禮。藉口是要對安妮女王服喪期的尊重，更糟的是，國王只提及自己的婚姻。無庸置疑地，老人有著長遠的盤算……事實上，他的玩世不恭筆墨難以形容。他使法蘭索瓦．德．昂古萊姆成為他的女婿，暗示他無權統治，因為他本人、路易十二將生下一位王儲！

在與法蘭西讓娜的第一次未有後繼的婚姻；和布列塔尼的安妮的六次懷胎，而只有兩個女孩活著之後，他仍不灰心，但他將要娶誰呢？一個國王——即使頭髮花白，仍有眾多的選擇。這傢伙已經打聽清楚了！西班牙和英格蘭各有一位適婚的公主。愛好新鮮胴體的路易，從一開始就刪去兩個寡婦，即英格蘭國王亨利八世的長姐瑪格麗特．都鐸和奧地利的瑪格麗特，兩人皆已年過三十。作為一個臨老著迷於花叢的人，他把目光投向十九歲的美女，即亨利八世的妹妹，瑪麗．都鐸。尚未開始殺害妻子的英格蘭藍鬍子接受了這項交易，因為他希望在對抗西班牙和奧地利之間的爭端中，能更加鞏固和法蘭西的關係。一言為定！一五一四年八月十三日，這位美女溜進床裡，撩起裙子，摩擦朗格維爾公爵（duc de Longueville）裸露的腿，這位公爵代理他的主人法蘭西國王與她結婚。

瑪麗是致命的武器，也是個兩敗俱傷的武器。在英格蘭，不到一眨眼的時間，她便積極地服務於腐爛至骨子裡的宮廷，對渴望她的人表現出極大的熱情，直到深深地愛上了一個空有外表，且與他兄弟相同的狂歡者。一位名叫查爾斯．布蘭登的男子，剛被亨利八世（Henri VIII）授予薩福克公爵（duc de Suffolk）爵位，這是追隨在國王身後，撈剩餘好處的那些猛禽之一。法蘭西國王老頭的誓言攫住陶醉於愛情中的瑪麗，她以對布蘭登的熱情抗拒著；但後者，和所有厚顏無恥的共享份子一樣，向她發誓，無論結婚與否仍會繼續愛她，且國王的年紀對他們來說毫無威脅。

第一位開心迎接貌美瑪麗的法蘭西人不是法蘭西國王，而是一位無名的貴族。在瑪麗的船舶淹沒後，他拯救她免於溺水，並深感幸福地抱著她因為衣服浸溼而顯得更為裸露的身體於懷中。真是個幸運兒！路易十二在剛見到她的第一眼，便被征服了。一個身材勻稱的胴體，有著恰到好處的豐滿；珍珠般的肌膚、一張覆有金髮的完美鵝蛋臉、讓人想親吻的一雙唇瓣、適宜歡笑和流露愛意的眼眸。

路易在法蘭索瓦．德．昂古萊姆的眼皮底下，克制著當下享用新婚之夜的欲望直到最後一刻，後者則觀賞著盛宴並且樂於參與其中。

一五一四年十月九日婚禮迅速地完成。路易在十日醒來時，帶著一股年輕小伙子的神氣。「這一整夜，我達成許多美妙的事情！」他自吹自擂地吐露。過度的誇耀引起痛風的發作，緊接著另一個，然後又一個……顯而易見，她的陛下正在濫用自己的體力。美麗的瑪麗是永不饜足的。這些對他的背脊來說是可怕的性幻想，而且威脅著他的心臟。據說照此節奏下去，不需要太久的時間，他將成為一位父親……或者一命歸西！

隨著不斷充當年輕人、遭受痛風和腎結石帶來的行動困難，路易變成殘破之軀。正在此時，這個愚蠢的法蘭索瓦．德．昂古萊姆一衝而上。他思忖著，這個老人應該無法滿足美人了。這把匕首必須打磨成更鋒利的劍。

在作案的前夕（背著法蘭西國王通姦），薩伏依的路易絲，從她兒子熾烈的眼神中讀出他的意圖，斥責他道：「你瘋了嗎？你難道看不到這個纖弱而狡猾如狐狸的女人，想要吸引你到她身邊，以便你讓她懷孕嗎？再者，如果她成功地懷上這個兒子，你依舊只是昂古萊姆的伯爵，永遠不會是法蘭西國王！」

路易絲對兒子僅抱有薄弱的信心，她寧願在瑪麗身邊豎立一道由宮女和女僕所組成的防範警戒線，負責在法蘭索瓦緊急行動時立即通知她。唉，危險總是發生在我們無法預料之處。薩福克公爵布蘭登剛剛抵達布洛瓦，擔任非常和藹可親的陛下、亨利八世的大使。而瑪麗藉由性愛做了應該做的事。

當路易絲一見到這名男子，她便心生憂慮！這個表面無害卻城府深沉之人，她才不上當！她每天來回看著布蘭登和瑪麗。優里卡！瞧瞧他們的黑眼圈，不用知識份子也猜得到這兩個人可不是在一起玩賽鵝圖。路易絲難以承受……如果瑪麗在查爾斯．布蘭登的幫助下懷孕，她和她兒子的希望便完蛋了！

當她試圖從混亂中找尋出解套的方法時，正好傳來令人期盼的消息：在一五一五年一月一日的晚上，風燭殘年的法蘭西國王剛在午夜前斷氣。他的心臟在受到最終的致命一擊後，停止跳動，如同阿提拉一樣。這可憐的人只剩最後片刻，他在狂亂的母豹耳邊低語道：「我的可愛寶貝，我把我的死亡當作妳的新年禮物！」

路易絲感到如釋重負。她親愛的法蘭索瓦終於成為國王了。總之，幾近如此……瑪麗由於不斷地與布蘭登做愛，難道她不會懷上一個被大家認為是已故國王的子嗣，而後者在最後一刻奪走他兒子的王座嗎？一個糟糕的徵兆冒出來提醒路易絲：當國王去世的消息公開時，瑪麗根本是墜入昏迷之中，由於這不太像是悲傷導致的結果，那麼就有可能顯示：她懷孕了……。

錯誤的警報！事實上，如果瑪麗昏厥過去，那是因為她知道身為王室的遺孀，等著她的會是什麼：幽禁在只放幾支蠟燭的房裡整整六個禮拜。對她來說，沒有什麼比昏暗更讓她厭惡的了——除了床幃內的以外。最重要的是，亨利八世，她親愛的哥哥剛剛告訴她，直到她收回路易十二贈予的所有黃金和珠寶後，她才能返回英格蘭。那個流氓……。

在此期間，路易絲和她的兒子加快腳步行事，在兩天內安排好已故國王的葬禮儀式，並在一日之內舉行加冕典禮；在此之際，令人晴天霹靂的是，寡婦宣布了她懷孕的消息，並威脅要生下一個遺腹子繼承人——儘管眾人懷疑那不是老國王的親骨肉。但是誰能證明呢？母子兩人產生新的煩惱……誰是那位應當助老國王一臂之力的人？一個明擺著的罪魁禍首：顯然是薩福克。雖然依照瑪麗的饑渴，我們也能料想任何的情況，甚至是最糟糕的！無論這男孩的父親是僕人、熱情的馬伕還是法蘭索瓦本人？我們永遠不會知道。

幸運的是，這場警報最後以流產作結。路易絲再度鳳顏大悅；瑪麗則生著悶氣……一位剛剛從英格蘭抵達的勇敢僧侶向她報告一個震驚的事實後，她更為惱火：當她在法蘭西受煎熬的同時，布蘭登正在倫敦欲仙欲死。

自此之後，瑪麗便鬱鬱寡歡。突然之間，她震懾地看見法蘭索瓦國王親身駕到。後者不因曾被打發而怒火難消，仍向她施展魅力。無法忍受他的目的未果，他振振有詞地對她提出一個卸下心防的提議：

「夫人，您願意嫁給我嗎？」

她差一點沒昏倒。

「什麼？您怎麼能向我提出這樣的要求呢？您不是已婚了嗎？」

「沒錯……但是任何婚姻都可以撤銷。我愛您，我想要您……」欲望使他近乎窒息……。

「但是克洛德皇后正懷著您的孩子啊？」她低聲說道。

這個暗示突然澆了他一頭冷水。當女王懷孕時，要如何說服教皇取消婚姻？再者，與克洛德離婚等同於決定與布列塔尼公國切割。最後的念頭適時地為他套上了緊箍咒。

肯定的是，肉體的欲望是使最審慎的男人也變成傻子的罪愆。眼見他開始動搖，魔女使出女人獨門的傷人言語，給予他致命的一擊：「陛下，我不妨向您坦承，我完全不愛您。我愛著薩福克，您知道的！」

法蘭索瓦氣惱地離開。如果這位年輕女孩能夠為一個布蘭登拒絕法蘭西，那她見鬼去吧！但是他知道自己還未輕言放棄。他渴望著她，且勢在必得。他對她無微不至，表現出溫存的樣子。她任由法蘭索瓦如此做，將他當作知己。然而一轉眼間，該來的事情還是發生了。一時片刻的寂寞難以忍受，沒多久，那個可人兒同意為氣血阻塞的法蘭索瓦，提供女人在這俗世中唯一能找到比放血更易緩解情緒的藥物。這個補救方法極為靈驗；這個醫護人員多麼有天賦，以至於他只剩下一件關心的事情：幫助她嫁給布蘭登，用來取悅她！

瑪麗和布蘭登將在英格蘭宮廷盛大結婚。當她抵達倫敦時，這對戀人受到一群好人民的譏諷，指手劃腳地說這有美妙臀部而無腦的女孩，偏好往昔的皇家狩獵長而不是法蘭西國王……。

書籍介紹

本文摘錄自《Bitch！歷史中最美麗叛逆、敢作敢為的15位婊子英雄》，創意市集出版

作者：皮埃爾・盧內爾（Pierre Lunel）

譯者：克蘿伊

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無法馴服──無法愚弄──無法控制

誰說自由、欲望、權力不能全都要！？

驚世駭俗的危險「惡女」，

她們是誘惑的化身？是魔鬼？是女巫？或是一條毒蛇？

她們素行不良，內藏陰謀與背叛，

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是敢愛敢恨還是不守婦道？

是大膽自由還是任意妄為？

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數千年來，女人的自由、欲望、權力……難道若沒有男人的一丁點施捨，就幾乎一無所有嗎？

這次，15位驚世駭俗的女性，拋開各種形式的保護、禮教規範和枷鎖，自由地按照她們的意願，活出屬於「她們」的品味、激情和愛情，再無視任何危險和閒言閒語。

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九