疫情假訊息流竄，「三把鑰匙」解決台灣的理盲與反智

在近日疫情險峻下，不少民眾都有股焦慮恐慌與不安的情緒，趨利避害本來就是行動者的理性選擇，許多自覺或不自覺的言行，其實是人性的本能投射而已。

基於工作需要，每天必須閱讀大量資料並做作歸納整理，在議題的攻防過程中，更能感受到民主政治的可貴與脆弱。在完成一整天高張力的政論與評論工作後，暫時想跳脫當下的紛擾與煩躁，在擱置這些這些爭議後，思考一下如何讓台灣未來民主政治與公民社會的發展更加健康，這種想法很不現實，但有其意義與必要。

直白說，經歷了「校正回歸」的討論後，我真心建議教育部在疫情過後，應可考慮做幾件事，如此對建立台灣下一代看待這個世界的價值觀與世界觀，將有正面的效果。

首先，在高中階段將公民社會的比重拉高一點

太多人對於公共政策制定、政治參與、政府體制、國際兩岸關係、法治人權等概念欠缺基本知識，導致討論任何政治事件完全憑直覺或被帶風向。當下聽信謠言與深信藍營說法的人，多屬黨國教育洗腦下的產物，他們學的是「公民道德」而不是「公民社會」，只有那種強調「等級」與「秩序」的那套說詞，全無公民社會與民主政治的素養，更無獨立思考的能力，關鍵是人文主義的內涵。

如果可以鼓勵學生參與辯論活動，將產生相輔相成的效果；不僅訓練表達與閱讀資料的能力，同時也培養基礎的思考能力。當然這是自發與鼓勵性質，因為有太多辯論出身的藍營政治人物，正在示範這項有意義的活動卻與自己的表現呈現「不根屬」的關係。

其實這不是辯論制度本身的問題，而是這些人把辯論活動的「價值理性」予以「工具理性化」的後遺症；簡言之，他們要的是口才辯給的形象包裝，不是這個活動的實質精神。

平心而論，如果捨棄辯論追求的理性省思，只沉醉華麗辭藻的堆砌鋪陳，甚至刻意模仿某些民粹政客下標的能力，其實就是對這種活動的背叛；更不幸的是，這些標榜國民黨中生代「精英」代表，骨子裏就是前述黨化教育下的樣板，一心只想喚起黨國時期的秩序，然後擁抱深藍同溫層的光環而已。

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其次，將理則學列為大一必修的課程

在科學實證與量化主義興起之前，古典哲學所設計的「本體論」、「認識論」、「方法論」等層面，就是試圖建立我們理解世界的鑰匙，直到今日，所謂「科學的哲學」，仍是啟發學子追求真理的入門課程。

此外，邏輯思考就是協助我們去思考事物發展的「因果關係」，避免在討論公共事務時總是陷入「倒果為因」、「循環論證」、「置換概念」、「立場跳動」、「不可共量」、「不倫類比」等邏輯謬誤中。

諷刺的是，當下藍營政客與媒體人所持的論述戰術，更是位階極低的「為反而反」策略，同時夾雜一些不可驗證或是空無一物的口號，導致整個論述架構與語境邏輯前後矛盾且破綻百出。不客氣說，類似「人進貨出發大財」這種欠缺邏輯的口號成為國民黨政策論述主流時，公共政策的討論必然出現「劣幣驅逐良幣」的現象。

這可從近日兩位北市女議員提出的「分期付款，利息一次繳滿」與「帳面美化，緩列虧損」論點略窺一二，遺憾的是兩位都還有不錯的學經歷。

最後，鼓勵文本閱讀與文字撰寫

在新媒體蓬勃發展之下，直播或各種影音數位效果逐漸取代傳統論述方式，在流量與商業化的考量下，「最大簡單化」與「下標式陳述」顯然成為主流，在造就網美直播主之同時，也讓公共論述「綜藝化」、「編輯化」、「説書化」或「圖卡化」。

與其準備豐富的資料不若設想幾個橋段與好梗，備妥所有議題還不如設計好幾張CG。這個趨勢恰巧成為民粹政治人物崛起的基礎條件，柯文哲與韓國瑜都曾善用新媒體捲起政治旋風。

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如果用新左派文化霸權、工業理論詮釋，傳統的溝通方式出現了極端的「異化」現象，議定設定者全然掌握了接收者的資訊品質與內容。數位化或編碼化的論述內容往往存在嚴重「去脈絡化」的問題，在論述者人為加工或斷章取義下失去了原本的意義。

為了避免出現這些問題，鼓勵文本閱讀與文字撰寫遂成為當務之急。唯有在整體的意義脈絡與文字結構中，才能真實進入作者的思想情境中；只有文字的沉澱才能自己的概念連續性的呈現，而非斷裂、局部甚至剪輯他人創作下的產物。

公民教育、邏輯思考、文本閱讀與文字撰寫其實都不是龐大的政治工程，關鍵在持續性的投資推廣才能發揮長久的效應，然而這對只求立竿見影政客與保守官僚來說，這其實是不討好的工作。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航