午後豪雨雙北多處淹水警戒，8000人在線「集氣求雨」，石門水庫終於進帳50萬噸

全台因為久旱各地水庫都陷入水情緊張，今（24）日午後對流雲系發展旺盛，各地出現強降雨，氣象局也發布大雨特報，新北市和臺北市多個地方如內湖、新店等區都發布一級淹水警戒，讓人關注缺水的水庫是否能因此解渴。據水利署資料，這波降雨替翡翠水庫130萬噸水量進帳，而這兩天剛跌破10％蓄水率的石門水庫，則有50萬噸水量進帳，下午許多人在線上同步觀看石門水庫的即時影像並替水庫「求雨」。

汐止、新店、深坑、烏來和內湖一級淹水警戒

（中央社）今天各地對流雲系旺盛，午後時段雙北和新竹多處發生短時強降雨，水利署副署長王藝峰表示，截至下午3時，翡翠水庫雨量近70毫米，替集水區帶來130萬噸水量進帳。另外石門水庫累積降雨量為7.1毫米，目前有效蓄水量1724立方公尺，現已入庫水量為5萬噸，並會持續入庫45萬噸，在未扣除放流量的情況下，總計今日降雨可達50萬噸水量進帳。

至於新竹地區，由於降雨主要落在油羅溪一帶，因此對寶山、寶二水庫並無明顯挹注。

王藝峰表示，雙北降雨以文山、新店、烏來區為主，翡翠水庫集水區累積雨量69.6毫米，截至下午3時，蓄水量增加130萬噸；若未扣除翡翠水庫今日放水量，目前已入庫水量為150萬噸，近日會陸續入庫剩下的550萬噸，總計可替今日蓄水率悄跌至60.2%的翡翠水庫帶來帶來700萬噸水量進帳。

另外，新竹尖石鄉、五峰鄉、關西鎮也有不少降雨，但對水庫蓄水率跌破1成的寶山、寶二水庫並無明顯助益，因為降雨主要發生在油羅溪，而非寶山、寶二水庫所處的峨眉溪支流石井溪上游。

王藝峰進一步解釋，若要增加寶山、寶二水庫蓄水量，需依靠五峰鄉一帶降雨，但截至下午3時為止，五峰鄉降雨量有限；至於尖石、關西等地，累積降雨量達20多毫米，目前雨勢逐步趨緩當中，對油羅溪流量產生正面擾動。

另外，由於今天雲氣發達，水利署也把握機會實施人工增雨作業，下午1時在寶二、永和山、仁義潭、烏山頭等水庫燃放增雨焰劑，但王藝峰表示，目前增雨效果有限。

中央氣象局預報指出，隨著鋒面接近台灣、對流雲系發展旺盛，今天各地午後易有短時強降雨，雙北各地降下豪雨，基隆、宜蘭、高雄以北山區、花蓮山區也有局部大雨現象，更造成雙北汐止、內湖、深坑等地進入1級淹水警戒。

《聯合報》報導，台北市災害防救辦公室通報內湖區公所也於下午3點30分成立緊急應變小組，並進行車巡。截至下午4點，內湖區五分里東湖路58巷（超過30公分）、康寧路3段178號（道路積水）、大湖街168巷、內溝溪忠三街橋等較低窪地區都有局部性的積淹水情形。

石門水庫跌破新低，即時水情8000人在線看

石門水庫截至今日中午12時止，水位204公尺，有效蓄水率8.5%，是史上第二低的水位，有效蓄水量1725萬噸，以每日135萬噸用水計算，桃園只剩下12天的水可用，讓桃園面臨供水緊張。歷史最低的是在民國91年，蓄水量僅剩下約1000萬立方公尺，約4.9%。

《聯合報》報導，石門水庫燈號也因為跌破10%，調整為「減量供水」的橙燈，對此桃園市長鄭文燦也不樂觀，表示水情相當吃緊，「未來非常有可能進入紅燈階段」，一旦進入二階限水可能變成供5停2。鄭文燦也提到，桃園市1400口工業用抗旱水井都已經通知可以啟用，公園和民生的備用水井，也請各區公所盤點，屆時也會派上用場，並備妥600個取水點。

桃園每月用水超過1000度以上的工業用戶節水率須達13%，非工業用水戶須節水20%。台灣自來水公司第二區管處指出，每周四將派員查抄橙燈區每月用水1000度以上工業、非工業用戶及業者等共1083戶，列管用戶用水量，並統計應減量供水戶是否有超量，如遇超量用戶，3天後開勸導單，再3天未改善就強制執行鉛封減供。

下午北部地區下起雨來，石門水庫水情是否能夠獲得舒緩成為各界關注焦點，石門水庫現場的影像即時直播，在網路上一度超過8000人同時在線觀看，許多觀眾不斷在留言區歡呼石門水庫終於下雨，並祈禱老天多下一點雨。

《中央社》報導，水利署也把握今日午後此降雨機會，先行通知寶二、永和山、仁義潭、烏山頭等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午12時完成整備，於下午13時起陸續燃放增雨焰劑，期待把握午後對流增加集水區降雨量。

至於接下來會不會有梅雨替旱象解渴，即時天氣預報表示，本週可能會有機會，但不能太過樂觀。而颱風論壇則指出，對梅雨預測抱持「審慎樂觀」態度，雖然鋒面南下趨勢的預報已持續很久了，但歐美兩模式最新預報結論大幅分歧，分歧關鍵在南邊是否會有颱風形成。如果南邊有颱風活動且夠強的話，會把梅雨鋒面要素之一的西南風接走，鋒面會大幅弱化，雨勢會少很多。

中央氣象局則表示，目前觀察下一波鋒面30日抵台，配合西南風水氣，預估全台有雨。《中央社》報導，氣象局預報員劉沛滕表示，26、27日是這週天氣較穩定的兩天，仍然要注意高溫；28日起鋒面逐漸接近，台灣也受到西南風帶來水氣的影響，28及29日中南部地區會有局部短暫陣雨；30、31日再有一波鋒面壓到台灣，配合西南風，預估會有更明顯的降雨。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航