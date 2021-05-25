學校擴張速度趕不上就學人數，越南大城胡志明市也面臨教育資源稀缺問題

你是否還記得自己的小學生活？對課業的感受或許會因為時代變遷以及城鄉差異而有所不同，但試著回想一下，你對小學生活還殘存著什麼印象呢？也許是在練習怎麼把鞋帶綁緊；也許是在課堂上朗讀課文，思緒卻已開始神遊，想像著今天營養午餐的菜色；也許是焦頭爛額地翻找著書包和抽屜，看看美勞課的材料是否準備齊全；又或許是盯著教室內的時鐘，下課鐘響便拔腿奔往操場玩耍！這些看似不太重要，卻又記憶鮮明的小事，對你而言有著什麼樣的意義？

過去30年來，港口和城市帶動著越南快速發展。河內、峴港和胡志明市等都會地區成為越南的經濟成長重心，相較之下許多農村和偏鄉省分仍處於赤貧狀態。城鄉差距誘使居民從鄉村遷徙至都會區，以謀求更好的生活品質和發展機遇，這也導致都市人口快速攀升。

聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，2016年越南共有3200萬人居住在都會區，其中兒童便佔了26%，這樣的數據讓越南成為城市人口最龐大的東南亞國家之一。儘管都市的就業機會和各類資源較多，但隨著都市人口的過度膨脹，對各項資源的競逐也隨之白熱化，導致許多面向的匱乏，都市貧窮問題也日益嚴重。

家庭是構成社會的基本單位，對兒童成長的影響力和重要性不言而喻。除了家庭，最為重要的無疑是學校了，畢竟兒童一天有將近三分之一的時間在學校生活。相較於農村，一般來說都會區的學校具備較充裕的教育資源。但正因為都會區兒童人口快速攀升，使得都市內的教育資源被大幅稀釋，人們印象中「教育資源充裕的都市學校」，實際上也面臨的教育資源稀缺的問題。在資源需求不減反增，資源供給卻無法順利跟上的情況下，首當其衝的往往是學習品質以及就學環境的安全，最終緩慢將經濟條件困頓的孩子剔除在基礎教育之外。

胡志明市目前約有500間小學，每間小學的人數迥異，但學校擴張的速度始終趕不上快速膨脹的應就學人數，使得越南政府感到困擾和棘手。除此之外，校方往往沒有足夠經費能更換過於老舊或早已毀損的基本設備，例如置換課桌椅或改善衛廁條件。想當然爾，更不可能編列額外預算擴充圖書資源或興建遊樂設施了。

家扶越南中心近兩年調整方案重心，將焦點鎖定在「學校」，重視兒少的就學權益，並整合資源以擴大方案效益。我們曾隨同合作組織ActionAid Vietnam前往參訪預計提供服務的胡志明市小學，校長引領我們參觀時，指著校園一處道：「這是我們的圖書館，因為校舍空間不夠，只好移到外面」，所謂的「移到外面」是只將圖書環境是移置到半戶外的遮雨棚底下。使用圖書資源的孩子雖然不至於得忍受日曬雨淋，但這也或多或少反映了心有餘而力不足的無奈與不捨。正因為空間已挪用於容納更多孩子到學校上課。也就是說，即便是教育資源相對豐富的大都會區，教室和教育資源也已逐漸不堪負荷。

Photo Credit: 家扶基金會提供

去（2020）年因為疫情影響，越南中心許多既定計畫被迫暫停或終止。不過危機也是轉機，讓我們得以重新評估各類服務是否得宜。與俱同時，我們也思索著如何改善工作模式、連結社會場域中的各項資源，並有效推動合宜的方案。今（2021）年嘗試在獨立作業的前提下，進一步革新和HASPDO（胡志明市殘疾失依人士協會）的合作模式。由HASPDO擔任建立和強化地方關係的先行者，越南中心則針對胡志明市舊邑郡220小學，負責規劃學校認養方案，包括改善學校基礎設備、提供貧戶孩童學雜費、醫療補助以及急難救助金。

除此之外，我們也積極關注孩童接受基礎教育的情況。因為基礎教育有助於培養全面性的基本知識能力，並刺激學子從中發現個人的特殊稟賦，接受完整而且良好的基礎教育，能讓孩童具備適應社會的基本能力，並發展個人潛能。因此，我們規劃了降低輟學的對策，例如提供獎學金給區域內的弱勢兒少，協助國高中的學齡童完成基礎教育，避免因為經濟壓力而過早放棄學業。

一名越南當地的同仁告訴我們：「我以前就讀的小學是所謂的明星學校，設備環境和師資都比較好。相較之下，我們所服務的貧困孩童並沒有太多機會選擇和比較，所以不太能體會教育資源貧乏會對他們的未來造成什麼樣的影響。他們也很難說清楚到底喜不喜歡上學，或是上學快不快樂。對他們而言，上學就只是單調而且沒有選擇的日常罷了。」同仁分享著自身的求學經驗，以及對實務工作的觀察，她認為學習環境應該充滿活力和正向吸引力，才能讓孩子樂於身處其中。因此越南家扶中心在規劃學校認養方案（Sponsored School Program）的時候，核心原則便是營造更友善的學習環境，進而培養孩童對校園的認同感。

聯合國永續發展目標的第4項是「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」。透過學校認養方案，我們期待能緩和教育資源不足的窘境，讓校園裡的孩童能夠獲得有品質的教育。要達到這項期待，我們也不能只是催促孩子進到教室被動地聽課，而是從教室出發，建立自發、互助且愉快的學習氛圍，讓這種學習氛圍拓展到校園的每個角落，進而蔓延到整個社區，最終讓「學校」和「社區」建立更為緊密的網絡關係。

學校可以成為社區發展的重心，帶動社區一起成長；社區則可以滋養整體環境，讓學校裡的孩童在更適宜的環境中順利成長。建立友善的學校環境很不容易，期盼這些努力可以讓孩子們感受到學校環境的改變，並在「上學」的生命歷程中累積獨一無二的鮮明記憶！

作者簡介：E'mi ‧ Lo'sing，泰雅族與客家混血兒，目前派駐家扶基金會越南分事務所。外派至今，需要適應的還在學習適應、需要理解的還在練習理解，不變的是，喜歡每天早上的第一杯黑咖啡、喜歡辛苦一天後喝上一碗熱湯、喜歡假日播放著藍調爵士配著紅酒。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航