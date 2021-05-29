《古人爆料公社》：讓我們一起策馬奔騰，活得瀟瀟灑灑～

文：古人很潮

讓我們一起策馬奔騰活得瀟瀟灑灑

在奧運的馬術比賽上，參賽者颯爽的英姿，是不是很讓人熱血沸騰？讓人也想在藍天白雲之下、綠茵草場之上，瀟灑恣意地策馬飛奔呢！可惜在現代社會的鋼鐵叢林裡，別說騎馬了，很多人連馬都很少見到。就算有馬，還得有片可以放縱奔跑的草原啊，不然縱馬上街，可是會被警察攔下，對你say stop的。

那是不是在古代就好一些呢？那當然了！古時候的一匹寶馬，可真就堪比現在的「寶馬」，可謂賽馬如飆車。還有大型團體對抗賽的馬球比賽，和花樣炫技的馬伎表演，可謂是種類繁多，熱鬧非凡。現在就讓我們談一談這項在古代火熱非常的體育運動吧。

說到馬術運動，第一個想到的就是賽馬了，簡單、易懂又好操作。古時候的賽馬又稱「走馬」、「馳逐」。想必大家聽到過最早的關於賽馬的故事，就是「田忌賽馬」了。

到了魏晉南北朝時期，這種普通的競速比賽已經不能滿足廣大賽馬愛好者的需求了，當時因為匈奴、鮮卑、羯的少數民族相繼進入中原，騎術在各民族的交流中有了極大的發展，於是賽馬也多了很多比較有難度的花樣。比如說北魏時期的名將傅永，他就是能手持鞍橋，倒立在馬上馳騁的強人；而他的兒子傅叔偉，則能夠站立在馬上，與人角逐競賽。

而賽馬運動真正規模化起來，則是在由游牧民族建立政權的元、清兩朝。

建立元朝的蒙古人生長在馬鞍間，無論男女老少，皆是騎馬的好手，賽馬更是經常性的體育健身活動，其中規模最大的，則是在祭敖包時舉行的賽馬比賽。

參與這樣一場空前規模的比賽，首先你要有一匹與自己有默契且腳力十足的好馬，如果贏了呢？你的馬會被賜名「阿拉坦薩德勒」，即「金座子」，而你也能得到王公貴族的賞賜及榮耀。但若是輸了，尤其是不幸得了個倒數第一，那不好意思，人家會在你頭上澆新疆酸奶子以示譏笑。不過別生氣，這也是一種激勵，不是嗎？

還有一種，就是在比賽途中遇到障礙，導致馬受傷了不能繼續比賽，在這種情況下，如果能徒步跑回終點，作為對你頑強拼搏、精神可嘉的鼓勵，也能算獲勝的。一直到現在，蒙古族舉辦完隆重的祭敖包之後，都還會舉辦傳統的賽馬、射箭活動。農曆五月十三，不用穿越也能看得到大型草原賽馬，有興趣的人可以親臨現場感受一下。

而同樣作為游牧民族政權的清朝，更是將騎射當做武力的標誌和勝利的象徵，賽馬活動廣泛開展，形成了崢嶸一世的高潮，尤其是康熙時期，每年都要舉辦一兩次規模盛大的賽馬活動，到時候無論皇子、朝臣甚至是皇帝本人，都會擇馬參賽。不過和元朝的競速比賽不同，清朝流行耐力賽，就是看誰跑得遠，堪稱賽馬場上的馬拉松。法國人白晉著的《康熙皇帝》一書中就有記載，說當時參賽的騎手，有的一氣可跑六、七里遠，每次比賽都會有兩三個人和自己的坐騎一同跑死⋯⋯儘管如此，人們依舊樂此不疲，可說是非常拼了。

在戰國時期，賽馬在齊國相當流行，田忌與齊王諸公子賽馬，發現自己的馬與諸公子的馬相差甚遠，於是大軍事家孫臏就給他出了個「以下駟對上駟，以上駟對中駟，以中駟對下駟」的主意，果然贏得了比賽，而這種以弱勝強的競技技巧，到現在都非常具有啟迪意義。

Photo Credit: 創意市集出版

如果你覺得賽馬比較單調，既不能玩對抗賽，又不能組組合比賽，缺少一點更讓人血脈賁張的刺激，那你可以選擇「馬球」。

馬球又稱「擊鞠」、「擊球」，相傳是從波斯，途徑土耳其、西藏傳入中原的。剛傳入唐朝時，唐太宗李世民就非常喜歡看西番人打馬球，但後來又覺得自己作為中原大國的皇帝，學習觀賞西番人打球與身份不符，故而還「焚此球以自誡」。當然，馬球的魅力靠太宗皇帝自醒是阻擋不住的，馬球熱很快就在唐朝風行起來，無論是李賢太子墓和莫高窟的壁畫，還是唐人的詩文，甚至連出土的唐代銅鏡都有專門雕繪打馬球場面的「馬球鏡」，其盛況可見一斑。

馬球為什麼這麼流行呢？首先是因為打馬球對騎術要求比較高，經常組織馬球比賽，可以有效地提高軍隊的騎術水準。有了這麼一條有利於練兵又冠冕堂皇的理由，唐朝的皇帝便再也不用擔心熱衷馬球運動與身份不符，需要「焚球自醒」，而可以堂而皇之地推廣起來了。「上有所好，下必盛焉」，再加上馬球本身就是一項非常激烈、刺激的運動，於是很快就在唐代形成了皇室喜好、軍隊重視、文人擅長、婦女也樂於此的可喜場面。

那麼，該如何進行一場馬球比賽呢？正所謂「工欲善其事，必先利其器」，一匹好馬肯定是必須的，然後得有球杖，當時的球杖一般長數尺，端如偃月，繪有彩紋，所以又稱畫杖或月杖，據說長得有點像今天的冰球杆。再來就是要被擊打蹂躪的球了，打馬球所用的球大小如拳，木質鏤空，上有彩繪，因此又被稱為「彩球」或「七寶球」，總之個個華麗。器具準備到位了，還需要隊友、對手，以及圍觀喝采的觀眾。

《杖前飛》一詩中就有對馬球運動的詳細描述。時間是仲春，草木新發，雨後無塵。比賽地點是林間的馬球場，而觀眾則是各界仕女。比賽的隊伍是青隊、紅隊，可以想見這兩隊的選手是怎樣在樓上觀賽的美人喝采聲中昂然登場的。比賽很快就激烈起來，詩中如此描述：

銀蹬金鞍耀日輝，場裡塵飛馬後去，空中球勢杖前飛。球似星，杖如月，驟馬隨風直沖穴。

打到最後，人的衣服濕了，馬也不停流汗，就問：「需要休息一下嗎？」這群打到酣處的選手們連連搖頭：「不休息、不休息，除非馬乏人睏打不動了，不然還可以挑燈夜戰呢！」

馬球運動在唐朝盛極一時，到了宋朝也不遑多讓，宋太宗甚至專門建立馬球制度，統一了馬球規則，使馬球成為了宋王朝的一項固定比賽制度和隆重的軍禮之一，一直到明清時期，這項運動才開始漸漸走下坡。

除了賽馬和馬球，古代還有一種表現花樣騎乘的馬術運動，被稱之為「馬伎」。馬伎和當代奧運會中彰顯優雅協調，被譽為「馬中芭蕾」的花樣騎術不同。中國古代的馬伎是真的花樣繁多，不僅炫技，還要試膽。

孟元老所著的《東京夢話錄》，就非常詳細地描述了許多當時的馬伎表演。

例如「馬上弄丸」，表演者必須立在奔騰的駿馬之上，左右手拿著球杆玩拋接球，簡直就是一種高難度的馬上雜技啊！

還有像是「拖繡球」，一個人騎馬用紅錦索拖著一個繡球飛奔，其他人則騎馬追逐射之，還得有技巧地射，左曰「仰手射」，右曰「合手射」。

除此之外，還有雙人配合的，有射柳的、耍旗的，種類繁多，不一而足。其中最驚險的，當屬唐人趙璘《因話錄》記載的「軍中透劍門伎」了。文中記載：

軍中大宴之時，庭中設幄數十步，宛若廊宇，編劍插之，劍尖向內，形成一條劍鋒通道，寬窄僅容人馬相合，而騎手在一端立定，然後對準通道，揮鞭策馬，疾馳而過。

這稍有偏差，可就會連人帶馬地被刺成血葫蘆了，可見兇險。

回望這些馬術運動的盛況，是不是讓人感到心潮澎湃呢？雖然沒有現代的奧運會、世界盃，古代的人們還是以自己的方式，瀟灑恣意地活著呢！

書籍介紹

本文摘錄自《古人爆料公社：韓愈吃硫磺？李清照好賭？乾隆最愛cosplay？超有事歷史真相大揭秘》，創意市集出版

作者：古人很潮

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Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九