【專訪】當代館館長駱麗真：所有擾動時代的事物，都可稱為當代藝術

春日午後走進台北當代藝術館（MoCA TAIPEI, 以下簡稱當代館），溫暖而慵懶的陽光從嵌在紅磚牆上的白窗透進了二樓的館長辦公室，沐浴在滿室春光中，我們見到了埋首於文案的駱麗真館長。

在台灣藝術圈，駱麗真是公認的斜槓專家。大學念的是歷史，出國取得紐約大學藝術創作碩士學位之後，回台灣創業開設計公司做得有聲有色，「但做久了受不了，而且讓人創意枯竭。」於是她又回到校園，考取交通大學新媒體藝術博士班，成為台灣聚焦新媒體藝術的策展人之一。

2019年底，原本任教於世新大學的駱麗真，因緣際會接下了當代館館長一職。當代館是台灣第一座以當代藝術為展覽主軸的美術館，2021年將迎來極具里程碑意義的20歲生日，身為第六任館長，駱麗真站在過去與未來之間，已經準備好帶領弱冠之年的當代館走向下一個二十年。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 20歲的當代館在2021年初更換全新品牌識別，勾勒出承先啟後的展望

從百年古蹟到當代藝術地標

當代館的前身，可以追溯到1919年日治時期的「建成尋常小學校」；國民政府遷台後，這裡又搖身變成了台北市政府的辦公廳，到1994年市府遷入信義區新址前，這棟建築在將近五十年的時間裡，都是台北市政的神經中樞。



2001年，在當代藝術基金會經營下，這棟兼具了英格蘭磚造建築元素、和典型日本巴洛克式風格的古蹟，帶著自身承載的台灣歷史，開啟了台灣當代藝術多元探索的時代。



在當代館20歲生日之際，駱麗真推動了「品牌再造」計畫，將舊有古蹟建築意象的LOGO圖案，改以41道漸層紅色組成飛翔式波紋的刻度線條取代，用更新穎、更數位、更現代的設計，重新定位當代館的品牌形象，同時也勾勒出未來的想像。



駱麗真認為，當代藝術應該像「巨大的容器」，讓創作者任意倒入各種實驗元素，迸發新的藝術火花。事實上，當代館一直以來也像是孕育台灣當代藝術的場地，從傳統藝術、電玩、動漫、流行音樂等，不管是主流文化、次文化、甚至是探討社會議題的作品，都能在這個場域找到容身之處，「所有擾動時代的事物，都可稱為當代藝術。」駱麗真為當代藝術下了這樣的註腳。



當代館另一大特色為「無館藏」。看似遺憾，卻也促使策展緊貼當代議題，更無拘束。例如這次為20週年紀念而規劃的四檔系列展覽，即是將當代館20年來長期累積的深刻成果，透過展覽從歷史、空間、時間背景等面向重新爬梳，交互對照彼此的脈絡，進而建構出臺灣當代藝術發展史的論述與觀點。此外，更藉由跨世代策展人的對話，承接當代藝術的發展趨勢，找到與世界連結的方法。

Photo Credit: 作者派翠西亞・佩斯尼尼，台北當代藝術館提供 所有擾動時代的事物，都可稱為當代藝術。圖為當代館20週年系列首展「歷史・當代」展出作品《迎接賓客》

Photo Credit: 作者崔廣宇，台北當代藝術館提供 沒有館藏的當代館，策展更無拘束。圖為20週年系列首展「歷史∙當代」展出作品《極地便車指南》

當代藝術讓想像破繭而出

駱麗真大學畢業後，曾跟著台灣藝術家莊普學習繪畫。某天，她被帶到台灣當代藝術發展中，最具象徵性的實驗場所「伊通公園 ITPARK」，在那裡駱麗真第一次見到裝置藝術，大受震撼，「彷彿腦海裡有些東西破繭而出，我心想，啊！原來這就是當代藝術。」



懷著這股悸動，駱麗真大學畢業後旋即飛往紐約大學，遇上當時最新潮的Computer Art，開始摸索錄像裝置藝術。在個人電腦尚未普及之前，她毫不手軟砸了一萬美金買下蘋果推出的麥金塔，「一萬美金還是學生價喔，不含鍵盤與掃描器。」儘管價格不菲，但這台麥金塔卻為駱麗真往後職涯開拓出了新的可能。因為在取得藝術創作碩士學位後，她和友人回台成立設計公司，就導入了當時還很罕見的電腦繪圖技術，開發出二十幾套合成背景，在婚紗市場一炮而紅，公司爆炸性成長。



不過，數位合成紅利終究會消逝，現今Photoshop人人皆可輕易上手，「對創作而言是正面的影響。」因為駱麗真發現，電腦大眾化讓數位技術不再是少數資源，「從稀缺變正常之後，創作的重點就不再賣弄技術，必須回歸藝術本質的美感經驗。」

Photo Credit: 駱麗真提供 駱麗真利用投影裝置、滑板創作的作品《撐開天空》

Photo Credit: 駱麗真提供 駱麗真自1990年代即投入新媒體藝術領域。圖為她的個人創作《匾額》

右腦創作解脫左腦束縛

從1990年代就投入現今最熱門的新媒體藝術，駱麗真持續創作不墜，更擁有多重身分：策展人、同時也是作育英才的大學老師，更是少見擁有藝術行政專長的藝術家，在接任當代館館長前，就已經歷任台北數位藝術中心擔任執行長、全國文化會議諮詢委員會委員、台灣科技藝術教育協會理事長、台灣視覺藝術協會理事長等眾多職務。



根據左右腦理論，辯才無礙、行事條理分明的駱麗真應該擁有發達的左腦，然而，她卻說這是後天苦練的結果。原來，駱麗真有閱讀障礙，參加大學聯考時，必須拿著長尺在試卷逐行閱讀，不然紙上的文字看起來就像在跳舞，「而且我是從句點倒回頭看文章，所以要先把關鍵字圈起來串聯成線，靠右腦圖像記憶才能理解。」



讀交大博士班時更是一場苦戰，大量的論文閱讀挑戰將駱麗真的身心都逼到了極限。當時，身為愛家的巨蟹座，她曾多次在深夜望著女兒們天真無邪的睡臉，數度想放棄學位回歸家庭。幸而，藝術給予了救贖，透過創作，她從上帝關上的那道門外，找到了另一扇打開的窗。

為人師表是幸運的宿命

為了報考美術系，駱麗真從高中起利用假日到畫室學畫。學校的美術老師也特別為她開了綠燈，在午休時間到美術教室作畫，「老師從不批判我的作品，總是先傾聽我的想法再引導方向，這樣的教學方式對我日後影響很深。」



雖然做足準備，但聯考前夕，駱麗真還是打了退堂鼓，「父母希望我去當老師。」考上輔大歷史系之後，原以為就此和藝術絕緣，沒想到提攜她繼續攻讀研究所的邵台新教授，注意到這個學生為系上畫的海報，抱著惜才愛才之心，轉而鼓勵駱麗真追求所愛，甚至主動為她寫好申請國外大學的推薦信。



在交大博士班，駱麗真則遇到了另一位恩師–張恬君教授，這位對佛學造詣極深的台灣數位藝術先驅，不只在專業上給予指導，也影響了駱麗真面對生命的態度，「一路走來，老師們就是我的貴人。」懷著感恩之心，曾對教職避之唯恐不及的駱麗真，多年後還是走上了作育英才的道路。



近年在網路世代自學與社群啟發之下，駱麗真開始嘗試共筆教學，跟學生一同完成知識建構，「上完一堂課的資料，比從前大了十倍以上。」駱麗真直言，從前知識建構的系統，是帶著給予者的價值觀，但知識的權力結構也需要去中心化。

當代館是亞洲重要的藝術品牌

當代藝術是現在進行式，擁有創作能量的人們，需要一片自由的土地才能自在生長，結出獨特而美麗的果實，「就像當代館，或臺北文創天空創意節建造的平台。」駱麗真說。



承載著台灣百年歷史記憶的當代館，也掌握著台灣當代藝術的未來，從品牌重新定位開始，駱麗真已經為當代館的下一個20年開啟新頁，梳理過往脈絡的同時，她更要梳理台灣和國際的關係，將當代館打造成亞洲重要的當代藝術品牌，成為彰顯台灣當代藝術成果的櫥窗。

Photo Credit: 台北當代藝術館 在學生眼中，駱麗真是像媽媽一樣親切、什麼話題都可以聊的老師。

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【當代館20周年】專訪歷任正副館長：當代館位於城市的中心位置，如何用藝術連結社會與周邊環境？

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航