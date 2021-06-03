《其實你很好》：焦慮能否為我們帶來助益，要看它「有效」還是「無效」

文：考拉小巫

有效焦慮和無效焦慮

焦慮通常可以分為兩種，有效焦慮和無效焦慮。

有效焦慮

有效焦慮指的是擔心的事情在當下處於我們的可控範圍之內，因此在此時此刻就可以馬上被轉化為行動。

比如，假設我們明天要參加一個工作面試，我們可能會擔憂「我在面試裡會遇到什麼問題？我萬一答不上來怎麼辦？我該如何為這些問題做準備？我怎麼樣才能給對方留下一個好印象？」

因為這些焦慮情緒，我們可能會上網對這所公司和這個職位進行一些瞭解，可能會搜索一下類似職位比較容易被問到的面試問題，可能會嘗試回答一下這些面試問題，可能會提早挑選好面試時穿的衣服等等。

正是因為我們為明天的面試焦慮擔心，正是因為我們害怕自己做的準備不夠充分，我們才會在今天進行以上的準備。也就是說，之前的焦慮促使我們在行動上做出了一些十分有意義、有價值的事情。這些事情可以在很大程度上幫助我們，並降低我們擔心的事情發生的可能性。這就是有效焦慮──我們的擔心是有用的。

無效焦慮

無效焦慮指的是擔心的事情在當下處於我們的可控範圍之外，因此無法在此時此刻馬上被轉化為有效的行動。

繼續用工作面試這個事舉個例子。如果面試之前，我們擔心的是「萬一我面試不上怎麼辦？萬一我永遠都找不到工作怎麼辦？那別人會怎麼看我？我跟爸媽怎麼交代？到時候我付不起房租怎麼辦？如果付不起房租，萬一我無家可歸怎麼辦？如果我不得不露宿街頭，萬一被地痞流氓搶劫怎麼辦？……」

有沒有覺得這個例子看上去很熟悉？沒錯，之前講到認知誤區種類裡的災難性思維時，也提到過這個例子。很多時候，驅使我們進行無效焦慮背後的思維習慣，其實就是災難性思維。這也恰恰是無效焦慮的一個特點──當我們陷入無效焦慮時，關注力往往會無意識地越過眼前的事，飄向未來我們完全無法掌控的領域去。

當一個壞結果的可能性在頭腦裡成真時，就會立刻觸發骨牌效應，產生一連串的消極連鎖反應。

由於我們的擔心還沒有發生，未來也不知道是否真的會發生，因此我們在當下沒法做任何有意義的事情去為其準備。比如，就算真的找不到工作，不得不搬家，難道現在就要開始找新地方住嗎？那萬一工作找到了，豈不是白忙活？就算未來真的有可能在露宿街頭時被流氓搶劫，難道現在就要去學功夫嗎？萬一沒有落到露宿街頭的地步，豈不是瞎浪費時間？

類似這樣的擔心不但會為我們徒增煩惱，無法為解決當下最棘手的問題──面試──帶來任何實際幫助，反而會浪費時間和我們的情感資源。這就是無效焦慮──我們的擔心對現階段來說不但沒用，反而有害。

如何區分有效焦慮和無效焦慮

此時此刻，找一件讓你擔心和焦慮的事，並將這個擔心盡量具體化。當你在腦中找到了這樣一件事時，可以問問自己以下這些問題：

擔心的這件事發生的概率是否其實並不大？ 是不是擔心這件事的發生會導致一系列其他壞事發生？ 擔心的這件事是不是在將來才有可能會發生，而此時此刻並不需要立刻被解決掉？ 現在對這件事如此擔心，是不是因為過去發生過其他和它類似的事情？ 現在對這件事如此擔心，是不是因為它在我的可控範圍之外，而我非常希望對生活中的所有事都有完全的掌控感？ 現在對這件事如此擔心，是不是因為我潛意識裡無法接受生活本身就有好有壞這個事實？ 現在對這件事如此擔心，是不是因為我潛意識裡只接受完美或近乎完美的解決方法／物的發展規律？

如果你對以上大多數問題的回答是肯定的話，你此時此刻的焦慮極有可能是一種無效焦慮。

再來看看以下這些問題：

我現在的擔心是不是可以立刻驅動我為解決這個問題而行動？ 我現在的擔心是不是在我的可控範圍之內？ 由於我現在的擔心，我是不是可以想出幾種可能把問題解決掉的方案？ 即便現在很擔心，但我是不是並未被未來可能發生的消極結果而過多地影響心情？ 我是不是允許自己在未來消極結果的確發生的時候，再去思考對策？ 我現在擔心的強度和頻率是不是並沒有過多地影響我的正常生活？ 我是不是知道「生活本身就是有好有壞的」這個事實，並可以坦然接受它？

如果你對以上大多數問題的回答是肯定的話，你此刻的擔心極有可能是一種有效焦慮。

總而言之，無論我們在焦慮什麼，如果我們在今天、現在、此時此刻，就可以做些事情把問題解決掉，或做些事情幫助我們離自己的目標更近一步，那麼我們的焦慮就是有效的。接下來，只需要去考慮如何展開行動。

如果我們發現自己此時此刻並無法做任何有效的事去解決焦慮的源頭，這種焦慮很有可能就是無效的。

自從瞭解了有效焦慮和無效焦慮的概念後，琳琳越來越注意到，大多數造成她注意力渙散、效率低下、頭疼甚至失眠的焦慮，都是無效焦慮。琳琳好奇地問：「我們到底該如何應對無效焦慮呢？」

我們來一起看看該如何解答這個問題。

如何有效地管理無效焦慮

有效地管理無效焦慮主要可以分為兩步：第一步，管理焦慮情緒本身；第二步，處理造成無效焦慮情緒的認知。

第一步：管理焦慮情緒本身

無效焦慮，說到底，是情緒的一種，完全可以透過之前提到的情緒管理四步驟來進行處理。

意識到自己的焦慮大多數時候都是無效焦慮後，琳琳開始嘗試用情緒管理四步驟來幫助自己處理她的無效焦慮情緒。

不久之後，她便和我分享了她的第一次積極經歷。

那是一個週一的清晨，琳琳在公司開部門會議。在會上，新來的部門經理點名表揚了兩三個業績優秀的同事。由於沒有得到點名表揚，琳琳失落極了。

因為這件事，琳琳整個一上午都沒法集中精力工作。她開始琢磨：「我為什麼沒有得到表揚呢？是不是新部門經理入職第一天時，我做的自我介紹不夠好？是不是我在會上做報告時的表現讓經理失望了？同事們都說，新部門經理對員工業績考核非常嚴格，會不會是因為我之前的業績不夠好，給新領導留下了不好的印象？」

晚上下班後，琳琳焦慮的思緒還是無法停下來。她內心感到惶惶不安，開始責備自己不夠努力。她越想越擔心，越想越有壓力。明明早晨心情還是好好的，但現在心情已經瞬間跌到了谷底。她感到呼吸急促、心跳加快，以及隱隱的頭疼……

因為之前做了很多情緒覺察的練習，琳琳很快意識到了這些身體反應。她告訴自己：「我的思緒又被帶跑了，我需要停下來，整理一下自己的心情。」於是，她把自己的心理諮詢手記翻到了情緒管理的部分，看到上面寫著：

情緒管理四步驟 第一步：覺察

第二步：識別

第三步：認同

第四步：接納

琳琳決定嘗試之前做過的正念練習，即「與消極情緒友好相處」。她輕輕地閉上雙眼，把注意力放在了自己的呼吸上。幾輪正念呼吸之後，她又把注意力放在了自己此時此刻的情緒上。

她意識到此時此刻自己正在焦慮，便在心裡默默地對自己說：「我現在正在感受到的是一種情緒，是焦慮的情緒。」她知道，當焦慮情緒的強度值逐漸增高時，腦海中幻化的場景會顯得越來越真實。她提醒自己，情緒不等於事實。她的大腦只是在幻想著面前有「老虎」，而並不是真的有「老虎」。

覺察並識別出了焦慮情緒之後，琳琳開始嘗試在心裡好奇地問自己：「此時此刻我感到的焦慮，到底想給我傳遞什麼訊息呢？」她一邊進行著深呼吸，一邊在內心好奇地找尋著答案。她在大腦裡把焦慮情緒想像成一個洋蔥，滿懷好奇心地把「洋蔥」的表皮一層層撥開，嘗試尋找隱藏在裡面的其他情緒。

慢慢地，琳琳體會到了一種不安感。她意識到自己作為職場新人，由於覺得自己做得不夠多、不夠好，而導致內心深處有一種強烈的不安和心虛的感覺。

琳琳繼續安靜地體察自己的情緒。很快，她意識到了一絲害怕的感覺。

她在內心對自己說：「怪不得我會這麼焦慮，這是因為作為職場新人的我在心裡感到很害怕，害怕不被他人接受和認可，害怕被社會淘汰，害怕自己的價值不被他人看到……所以我才會忐忑不安，進而變得焦慮。」

琳琳開始覺得初入職場的她，就像是一個第一次上幼稚園的小女孩一樣。對於這個小女孩來說，幼稚園裡的一切都是全新的，新的老師，新的小朋友，新的課程和遊戲規則……她在這裡是否安全，大家是否會喜歡她，在這裡到底會發生什麼，這一切對這個孩子來說都是陌生且未知的，難怪她會感到害怕和不安。換作是誰，都會有類似的感覺。

漸漸地，琳琳真正理解了自己為什麼會有焦慮的情緒，並有史以來第一次感到自己有這些情緒是完全可以接受的。她在心裡關切地對自己說：「感到害怕和不安都是可以的，誰都會有這樣的感覺。面對這樣的情況，這是再自然不過的情緒了。」當琳琳體察到了這一層又一層的情緒，並打心底真正認同和接納了這些情緒存在的原因和意義後，她發現身體之前緊繃的肌肉漸漸得到了放鬆。

這一次，琳琳不但沒有因為焦慮情緒而自責，反而開始覺得有些心疼自己。她第一次覺得自己一個女孩子隻身一人在這樣一個大城市打拚，真的是很不容易。她的腦海裡不斷閃現著那個第一天上幼稚園的小女孩的身影，她想像著自己作為一個成年人去愛護和關心那個因為害怕而瑟瑟發抖的小女孩。她在腦海裡用溫柔的鼓勵的語氣給小女孩加油打氣。漸漸地，腦海裡的小女孩不再那麼害怕了；同時，琳琳自己也彷彿有了一些勇氣。

當琳琳結束了這個正念練習，再次睜開雙眼的時候，她覺得自己的狀態完全不一樣了。雖然她還是有些焦慮、不安和害怕，但這些情緒的強度值已經降到了她完全可以承受的程度。同時，她還覺察到了一些勇敢、希望、關懷和自信的情緒，這是她以前從未體會過的。

琳琳和我分享這個經歷時，眼眶裡泛著激動、自豪和欣慰的淚水。她說：「我從沒想到原來允許自己體驗消極情緒是這種感覺，好像並沒有我以前想得那麼可怕。而且，體驗的當下我不但沒有崩潰掉，反而在做完練習後感覺好了很多！」

琳琳的個人體驗準確地印證了美國德克薩斯大學副教授、自我關懷學創始人克莉絲汀．聶夫教授曾說過的一句話：「無法被感受的情感，就無法被治癒。」允許自己感受情緒，才是我們邁向情緒健康的第一步。

第二步：處理造成無效焦慮情緒的認知

有效焦慮和無效焦慮兩者之間最重要的區別，就是使我們焦慮的事情是否在我們的可控範圍之內，以及這個事情在當下是否可以被立刻轉化為行動。

好消息是，大多數表面看似完全不在我們可控範圍之內的事，其中總會有一些可以被我們掌控的因素。所以，在處理造成無效焦慮情緒的認知時，我們需要做的是從無效焦慮中剝離出我們可控的部分。

比如，琳琳總是擔心自己丟工作。可是，老闆到底提拔誰、解雇誰，這是不由琳琳控制的。反覆擔心這一點，只會讓她感到被動、無力、絕望和不安。但是，琳琳是否可以做些什麼事來降低自己被解雇的可能性呢？比如，她可以拓展自己的業務範圍、學習新技能、考取新職稱等。當琳琳選擇把注意力放在這些領域時，她就成功地把無效焦慮轉化成了有效焦慮，因為這些事情是她完全可以掌控的。

再比如，我有很多來訪者除了情緒困惑外，多多少少都有些身體健康方面的問題。平日裡身上只要稍微有個這疼那癢的，就會懷疑自己得了大病，但又害怕看醫生，只是自己在家裡胡思亂想，經常夜夜失眠。後來，長期失眠導致身體各方面功能嚴重失調，反而造成了更多的健康問題。

由於健康問題而感到擔心和焦慮，是當今社會一個非常常見的現象。是的，有時候疾病的發生的確讓人琢磨不透，也並不百分之百由我們掌控。但是，我們是否可以做些什麼事去降低疾病產生的可能性？比如，我們可以選擇健康飲食、早睡早起、鍛鍊身體、多參加社會活動，並注重自己的情緒和心理健康等等。當真的生病時，我們可以選擇以積極的心態去配合醫生的治療，而不是消極地坐以待斃。

下面這個圖叫作掌控圈（circle of control），可以用來提醒自己該如何更為有效地分配自己的關注力。圓圈裡所填寫的內容以琳琳擔心自己被解雇為例。

總之，下一次如果你發現自己又在進行無效焦慮的時候，可以停下來問問自己：「目前讓我擔心的這件事裡，有哪些因素是我可以掌控的？又有哪些因素是我無法掌控的？在我可控範圍之外的事情裡，是否有任何我可以掌控的因素在裡面？」把所有「可控」和「不可控」的部分全部羅列出來，並選擇把注意力關注在前者上，然後去展開行動。

書籍介紹

本文摘錄自《其實你很好：停止自我苛責，擁抱內在小孩，和死纏爛打的焦慮Say Goodbye！》，方舟出版

作者：考拉小巫

最瞭解自己的人永遠都是自己，每個人都是解決自己問題的專家。正如德國心理學家卡倫．荷妮所言，每個人都可以自我實現，只要給予所需的資源和環境，曾經受傷的心靈一定可以痊癒。本書正是這樣一份邀請，為你提供最完整的心理自助資源：

焦慮值自測量表

客製化正念練習

認知質疑表

情緒管理技巧一覽表

行為啟動練習表

行為改變計畫表

緊急自我關愛方案

如果你在工作和生活中容易焦慮、迷茫不安、缺乏自信，不妨參考考拉小巫的說明，活用以上工具，你會發現苦苦尋找的答案，就在自己心裡。如果你願意並已經準備好了的話，請翻開這本書，一同開啟這段改變自己的旅程吧！

Photo Credit: 方舟

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航