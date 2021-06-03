《隱形牢籠》：幻想「數位救贖」，是大家努力化解內心面對死亡恐懼的核心

文：彼德．布隆（Peter Bloom）

記錄你的新自由靈魂

（前略）

⋯⋯數據分析彷彿是當代的自白書，我們的管理者與他們神聖的演算法是教士，負責敦促我們虔誠信奉數據，同時寬恕我們的數位化越界與擅闖。我們目睹到傅柯所言的「牧養權力」（pastoral power），以基督教牧師對教區信徒的照顧與權力形式為藍本。重要的是，「如果不了解民眾的內心，不探索他們的靈魂，不讓他們說出內在最深層的祕密，就無法行使這樣的權力形式。亦即，牧師權意味著要了解善惡觀念，也要有能力指引」。在我們的時代，這樣的牧養權力體現於持續鼓勵我們攜帶數據靈魂，揭露最深層的祕密，以便能優化我們俗世與靈性的存在。

就這點而言，我們絕對有必要合宜且聰明地管理自身的更深層數據，我們必須學習平衡專業、個人、心靈上的各種需求，倚賴的是提升管理數據的技能。這種幾乎堂而皇之擁抱我們多元的社會身分，隱而不宣地接受我們多元的交織性，現在反過頭來對付我們，用的是前所未見、最智慧也最可被市場利用的方式。每個個體被要求得監測自己所有複雜的面向，為的是確保自身不論在經濟上抑或心靈上都有價值。即便最敏感的生理變化也能被歸類、追蹤，此外還能相容於各種我，包括家中的我、工作中的我，以及更高層面的宇宙我。穿戴式技術的存在猶如「記錄生命的數據」：

穿戴式裝置猶如數位指南針，憑著持續追蹤的能力與大數據分析功能，指引使用者穿梭於日常各個領域，包括做選擇，更好地控制咀嚼、啜飲、步數、睡眠時間，以便改善健康。提供消費者方法，同時擁抱也外包自己的生活管理……這類產品可以同時顯現並推廣社會的文化觀─健康靠個人負責與自我調節。

毋庸置疑，數據結合經濟與心靈，掩飾了數據殖民及濫用的一面。值得注意的是，「大數據支撐的演算法……站在運算的主體與被運算的客體之間，它折射了以主體為中心的世界。演算法攜手數據，過濾我們可以取得的資訊，用看不見的手與未知的邏輯製作我們的文本，並加以編修，讓它們看起來信手拈來、可變化、『個人化』」。為此，我們應該思考，也許大數據是出自我們，而非第三方給我們的資訊。的確，就連我們使用的表情符號也會被收集，以便彙整用戶的資訊，作為市場剝削之用，因此這代表了一種「情感勞動」（affective labour）。

但是這種數位責任感也有更大的存在意義，目的是鼓勵我們往內看，不要老是去瞧外在世界或思索自己少了獨立與思考等能動性。的確，「個體策略性地揭露、公開、隱藏個人資訊，以便和他人建立關係，謹守社會界線」。同樣重要的是─

這樣的決定並非發生在真空狀態，而是作為非對稱權力關係的一環，在這關係裡，個體被剝奪了他們每天生活所產生的數據……非對稱地捕捉數據是資本家「掠奪性累積」的一種手段，這個手段以之前完全不可能的方式，殖民並商業化日常生活的一切。將「大數據」的承諾置於數位新境主義（digital frontierism）的烏托邦想像中……數據殖民主義的過程實際上正在烏托邦諾言的背後展開。

渴望內心平靜與世俗生活富足，遮蔽了我們徹底無力左右個人或是集體命運這件事。在當今世界，有太多不正確、可鄙、尚未實現、道德沉淪的事，至少我們能做的是透過一切可能的數位手段，滋養我們自己。要做到這點，得願意探勘並監測自我最深層的部分，以便可以轉型為更平衡、跟得上時代、心靈充實、經濟上有價值的人。

數位救贖

在好萊塢經典大片《駭客任務》（The Matrix）裡，由男星基努．李維（Keanu Reeves）飾演的主角尼歐（Neo）經過大量訓練後，得到完整的數位啟發，擺脫高科技編碼的幻象，徹底解放他的心思與想法，因此能夠看清自己存在的「真相」：他與同夥的人類被當成「電池」，被祕密控制他們的機器人所用。發現真相後，他開始一連串的英勇闖蕩，希望控制母體，進而拯救人類，擺脫機器主子的操弄。

該片拍攝於三十多年前，至今仍歷久不衰，吸引大批觀眾。除了令人印象深刻的厲害武打場景之外，該片也點出人類的恐懼。我們擔心自己受到神祕力量的控制，擔心個人的生活與存在被困於非我們自找的模擬世界，若要得到真正的精神啟發，自我必須能夠控制這個母體。

能夠內轉並深入挖掘自我靈魂的數據，成了我們不斷保衛自我感的基礎。再次回顧法國精神分析大師拉岡的理論，我們每個人都有一種趨向毀滅和摧毀秩序的「死亡驅力」（death drive），這是出於一直擺脫不了的恐懼，擔心主體會徹底瓦解的恐懼。這種趨死的本能與心理不會簡單地忽視或避開死亡，而是不斷向死亡靠攏，這種「死亡驅力」將我們塑造成社會主體，諷刺的是，這給了我們不間斷的主觀生活。

有關當今更深層數據的例子，心靈的提升、個人的保健都與數位掛鉤，正是這種聯繫，才能維持我們的身分與認同。「智慧」數位技術搜尋我們最佳也最核心的自我─每天追蹤我們的呼吸、走路、飲食、與他人的互動、如何因應最深層的生理變化─我們強化了自己真實的存在性，是個實實在在的人，而非只是新自由主義經濟機器，或是組織報表上一串缺乏人味的數據。

矛盾的是，透過抽象的數據，我們反而能最充分體驗自己的生理我與獨特我。這不僅僅是持續設法提升自我，更正確地說，這種以數位方式監測自我的心靈與道德價值，是在當代高科技文化下，一種定期追蹤自我的手段。在高科技文化裡，「我們是誰」仰賴數位足跡來定義，什麼是「真」（true）、什麼是「現實」（actual），變化速度之快，一如臉書最新動態消息的更新速度。

幻想「數位救贖」是大家努力化解內心面對死亡恐懼時的核心與要角。類似於《駭客任務》裡，尼歐選擇紅色藥丸，並離開母體；我們透過數位方式，尋找並智慧地監測我們具備哪些非經濟、非物質的特質，藉此「看透」我們所在的虛擬現實，進而掌控它們。這可以讓我們放慢時間，讓虛擬世界為我們所用。理解我們四周各種由數據打造的模擬現實，加以組織整理，讓數據提供我們養分，讓我們在生活各個領域成為我們希冀變成的模樣，亦即超越我們的生理障礙，更上一層樓，甚至進入另一個世界層，在那裡我們能深入觸及「最純粹」的自我。因此，駭入這個系統，代表我們駭入自己的系統，並徹底改造它們，以優化自己的心靈與經濟價值。

渴望透過數據得到啟發，這樣的希冀被向外轉嫁到理論上控制我們命運的菁英身上。突然之間，這些執行長與政治人物造成的經濟或政治傷害，變得不那麼重要了，重要的是，他們多大程度地體現關乎個人及心靈福祉的個人價值。他們的致富之道被重新包裝，彷彿是追求心靈成長之旅，利用他們實業家的創業智慧實現更大的良善，並推廣他們的見解到全世界。企業高層也被昇華為當今的新自由精神導師，他們的市場邏輯被包裝成宇宙知識，用以實現他們個人與專業的完整性。他們呈現了理想化的「大他者」，是我們努力仿效的對象，可用的手段是結合先進的技術以及傳統、神聖、存在的渴望。

上述討論的重點是全球對於「數位救贖」的需求愈來愈大，這是一種文化幻象，就像傳福音——傳播數位智慧啟蒙、數據帶動的保健與養生。我們獲得拯救，成為獨一無二的個體，正是因為我們願意監測自我的身心狀態。這種新自由主義時代對數據永無止盡的需求，已演化成個人對「更深層數據」的渴望，大家老是不停地想蒐集、追蹤、分析更多資訊。

儘管我們也許永遠無法完整地發現我們的靈魂，但我們一定可以進一步接近它，靠的是監測我們神聖又寶貴的個人數據，至於那些較不具神聖說服力的數據，也許仍可用來實現人道主義的主流目標。收集有關環境與社會影響力之類的數據，促進所在的俗世更進步。數據可用來捕捉並優化許多抽象的特質，諸如創意與幸福感。打開自己，讓自己被更大程度地監控，才能幻想我們拯救了自己和這個世界。

書籍介紹

本文摘錄自《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》，時報出版

作者：彼德．布隆（Peter Bloom）

譯者：王曉伯、鍾玉玨

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「本書堪稱是喬治．歐威爾《1984》的現實版。」

——西蒙．斯普林格Simon Springer，《談新自由主義》作者

為何全球大多數人遭到監控，

卻是來自一個不受監控的上層力量？

99%人民必須對自身一言一行負責的同時，

1%菁英和上層階級卻享有百分百的隱私。

為什麼在個人被要求擔責的同時，資本主義與資本家卻理所當然地無須擔責？

為什麼企業與政府加強監控勞工與人民，卻極力保障企業與政治領袖的隱私？

為什麼資料的收集與分析不是用來減少市場波動，反而使我們成為更容易預測的消費者？

極權主義4.0的威脅

「極權主義4.0」迅速興起，現今每個人的每個動作和喜好都被全面分析並記錄。一方面，新科技使得我們更容易被追蹤；另一方面，政治與經濟菁英似乎能從事祕密交易，幾乎不須受公眾監督。本書揭示了是什麼使得全球多數人更加透明，同時說明掌權者與資本體系是如何從中獲利。

全然的監控與問責

全球大多數人都受到全面監控且必須為此負責，但自由市場系統與獲利最多的政治和經濟菁英，卻被允許免於擔責，而且權力還更大。例如中國的社會信用制度，顯示公共責任已從制度轉嫁到個人身上。本書將探討在現代新自由主義下，個人必須擔責，但系統卻得以免責間的矛盾關係。

資本主義把責任往下丟

資本主義系統認為，任何失敗都是個人的懶惰、無能與失職，並不斷把責任由上層的肩膀，轉移至飽受系統性壓迫與剝削的最底層身上。這種問責方式令人啼笑皆非，更突顯了新自由主義的核心矛盾：為何資本主義不必為其在社會、政治與經濟上的影響而受到監控？

連我們自己都被數位化

這是一個「i間諜」的時代，公開或暗中的監控無所不在。我們不只是被量化，也被數位化——成為數位資訊，成為創造者、產品與消費者的三位一體。我們生產有關自己的數據，我們因而成為數據化的產品，我們又買回這些有關我們自己的數據。

數據成為監控世代的鴉片

世界充斥著太多雜音，導致我們很容易對於不公不義的根本原因充耳不聞。我們只專注於自己的數據、自己的數位足跡、自己的虛擬靈魂，以便因應愈來愈分裂與解權的世界。在21世紀，數據成了網路大眾的另類鴉片。

你必須不斷監督自己的一言一行，

因為你永遠不知道過去會以何種形式來傷害現在的你。

人們在過去10多年見證了一場數位智慧革命，但另一場革命也悄然無聲地運作，透過手機和電腦發生的全球大規模監控行動正在進行，監控範圍從過去的公共場所，滲透到每個人的隱私生活。

在當今這段時期，真正重要的不是「照顧自己」或是「認識自己」，而是「監控自己」。正是在這種監控下，我們忽略了周遭更大的世界，也無力徹底形塑它，放任無知潰爛與惡化。

我們生活在矛盾之中：一方面，我們作為勞動者、消費者和公民的生活受到新科技的廣泛監控，但另一方面，大企業、金融業和政府卻愈來愈難以受到監管和控制。

這種科技和精密的監控文化，究竟揭露了現代社會哪些深刻的層面？

英國學者布隆調查關於監控的歷史和影響，深度解析這種當代特有的弔詭現象。他認為，監控的實踐遠比我們所想的更為普遍，有些是我們所熟悉的，有些則令人震驚。

即使只是一個普通的平凡公民，也比以往受到更廣泛嚴格的監控，然而與此同時，全球最頂尖的菁英和上層階級卻仍和過去一樣，在社會和道德層面享有不受控制的自由。

布隆指出，要改變這種狀況，唯有使那些監控我們生活的系統和科技得到管理，迫使它們能真正對每一個個別的人負起責任，而非對企業或政府，唯有如此，才能實現社會解放的終極目標。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬