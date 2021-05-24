政變後首度出庭與發言，翁山蘇姬：只要人民在，全民盟就會同在

緬甸實質領袖、國務資政翁山蘇姬自今年2月1日發生軍事政變，遭軍方拘禁後，今日（24日）首度公開露面出庭受審。

《路透社》報導，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）委任律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）透露，翁山蘇姬的健康情況看起來良好，在出庭前與律師團隊進行了約30分鐘的會談。

金蒙紹轉述道，對於日前受敏昂萊（ Min Aung Hlaing ）領導的軍政府所控制的選委會宣布，將撤銷翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD，以下簡稱全民盟），翁山蘇姬說，「我們的政黨是因人民的支持而誕生的，只要人民在，全民盟就會同在」，這也是翁山蘇姬在政變後的首度公開發言。

就在上週五（21日），緬甸軍政府指派的選舉委員會與多個政黨領袖開會，選委會主席登梭在會中表示將解散翁山蘇姬領導的全民盟。全民盟在去年11月的全國大選中勝出，但軍方不承認選舉結果，堅稱全民盟選舉舞弊，以及全民盟掌控的選委會不受理軍方支持的鞏固發展黨的投訴，因此軍方才在今年2月1日發動政變奪權。

75歲的翁山蘇姬是前諾貝爾和平獎得主，儘管近年翁山蘇姬因羅興亞難民課題，而在西方社會的聲譽滑落，但她在2月爆發政變遭拘禁後，其行踪與健康狀況仍受國際關注。

翁山蘇姬被拘禁後，都是以視訊的方式出庭面對軍方對她的6項指控，包括在去年競選期間無視於防疫禁令聚眾、違反天然災害管理法、違反殖民時期的官方機密法，以及因持有無線對講機而違反進出口管理法等罪名，最終翁山蘇姬可能因審判而面臨14年的牢獄之災，以及終身禁止擔任公職。

Photo Credit：Reuters/達志影像 翁山蘇姬委任律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）

拘禁期間無從得悉媒體資訊

金蒙紹告訴《路透社》，儘管他們與翁山蘇姬只短短見面30分鐘，但看起來健康狀態良好，不過翁山蘇姬稱在拘留期間不被允許接觸報紙，因此對於外部的局勢只有部分了解。翁山蘇姬告訴金蒙紹，她惟有在警方對她問話時，才能輾轉地得知外部局勢。不過翁山蘇姬並沒有回答警方問題，她以不了解情況為由而拒絕回應。

《CNN》的報導提到，翁山蘇姬跟金蒙紹抱怨到，法院只讓她與律師團見面30分鐘不足以討論所有針對她的案件，她敦促金蒙紹要求法官允許再次見面開會。此外，律師團也和被軍方拘禁的共同被告、總統溫敏（ Win Myint），就有關其案件，進行談話。

金蒙紹領導的律師團指出，由於今天（24日）的聽證會是為了允許被告與律師見面，因此首席法官已將開庭延期至6月7日。

緬甸發生軍事政變以來，已有4000多人遭拘留，包括翁山蘇姬、總統溫敏與多位全民盟領袖，根據非政府組織緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners, AAPP）統計，已超過800人遭軍方殺害身亡。

《路透社》報導，軍方領導人敏昂萊始終對於各界指控軍方殺害的示威者人數表示懷疑，他在5月20日接受訪問時表示，示威者的實際傷亡人數約為300人，以及有47名警察也被示威者殺害。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範