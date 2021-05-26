民主體制中很多決策，都源於我們。

最近又有人拿指揮中心去年底拒絕東洋代理BNT3000萬支疫苗的新聞出來炒作，質疑政府反應慢半拍。實際上，是當時指揮中心考慮冷鏈倉儲能力以及民眾施打意願後，希望先訂購200萬支，這數量遠低於東洋公司的預期，最終才主動向BNT終止有條件的授權合約。

許多人都不知道疫苗是有期限的。我們3月及4月初陸續到貨的疫苗，最快在5月31日就會過期，但一直到這個月疫情爆發之前，媒體跟政客們都在鼓吹不要打疫苗。

他們說，打疫苗有死亡風險，卻不提這機率比被雷打死還低；他們說韓國有人血栓，但韓國政府最終確認這跟疫苗無關時，卻沒人幫忙澄清；美國調查了3月1日前接種疫苗的7600萬人，證實其中的死亡事件都跟疫苗無關，但他們不信；相較起一般疫苗能提供90％以上的保護力，他們寧願相信保護力只有50％－70％、歐美都認定無效的中國疫苗。

在這些人的危言聳聽之下，這波疫情前台灣每天只有1500人接種。照這個進度，我們第一、二波進口的30萬劑疫苗，有超過一半會放到過期，更別說買3000萬劑。

同樣的道理，也適用在最近推出的簡訊實聯制。政府絕對有能力去年就做，但若不是疫情爆發我們會買單嗎？有多少人連秋冬防疫專案要求的口罩都不戴了，大家心知肚明，在那時推出簡訊實聯制只會惹來一堆擾民的罵名。

專責病床也是，政府可以一直把專責病床數量維持在數千張，但這樣過去一年會有多少因此排不到病床？在疫情穩定期間，不是每個人都願意為了維持穩定防疫能量而多等幾天病房，也不見得有這個必要。

Photo Credit: 指揮中心提供

當然，政府還有一種選擇，就是打從一開始就用公權力強迫每個人打疫苗、下載防疫APP跟推行實聯制，無視其他醫療需求地要求醫院維持防疫能量，把每個有染疫風險的人都門鎖起來關14天。目前我看到最多人希望政府做的事情，就是不斷擴大政府的權力。

但我們都擁有同樣一段回憶。在去年某一段時間內，我們曾甘冒風險，主動把僅有的資源提供給第一線醫護；我們曾不計利益，組成民間的各種國家隊來協助防疫；我們曾經不用別人提醒，就會自動自發地洗手戴口罩。那時，我們處於全球風險最高的地區，卻成為了全世界防疫的典範；那時，我們不只依靠政府、不只依靠陳時中，我們也依靠著自己、依靠著彼此。

如今因為疫情的滋長，許多人忘記我們是靠著什麼走到今天，又開始歧視、獵巫、甚至回過頭崇拜起每天放話的威權強人，認為唯有強勢領導下防疫才能萬無一失。但從隱匿疫情導致全球失控的中國，到近期民眾上街抗議封城活不下去的土耳其，再到這禮拜槍斃了一名不戴口罩老翁的菲律賓，這些威權國家的經驗都告訴我們，政府擴權在防疫上不見得有用，反而在藉此迫害政治反對者上很有用。

相反的，就像曾經的台灣，我們證明過一個懂得尊重的政府跟一群有素養的公民，才是最強的防疫措施，因為民主政府的決策機制比專斷的獨裁政府更有效，民主社會的公民自主性比專制社會的臣民更好。只要政府跟民間能通力合作與互相體諒，團結的我們依然可以再次度過難關。

經歷過全球最長的戒嚴，又生活在全球最大的獨裁國家隔壁，我們的民主得來不易，無論經濟、民生或防疫，只要有一點點不好，膝蓋不好的人就容易動搖。在疫情嚴峻的此刻，希望大家仍不要忘記，我們可以是更好的人，我們值得更有尊嚴、更自由的民主生活，絕不是只能卑躬屈膝在強權之下。

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本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航