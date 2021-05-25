【劇評】《火神的眼淚》：像極了政府製作的微電影，職人劇的戲劇性如何呈現真實？

文：uji lee

看了《火神的眼淚》，會開始想像聽到救護車聲音的那台車，其中的急救人員跟家屬之間的緊張，是消防隊工作的日常。這樣的日常，相較於一般朝九晚五的生活，也可能早就是像呼吸一樣自然的例行公事（除了目前疫情的特殊狀況）。

《火神的眼淚》這樣帶有某種窺視的奇觀性，卻並非像許多類型電影當中的特殊情況，可以讓觀眾置身事外，反而片中呈現的種種就在我們生活之中，如同時常聽到早就不足為奇的救護車或消防車聲音，以及在路邊遇到救護車，頂多只是禮貌性的讓路，也不能多做些什麼的無力感。

這樣稱作「職人劇」特殊性，同時跟老百姓息息相關的安全與生命的「界線」，卻又不像警察那樣，執行律法規範的職責與權力，以至於許多警察故事的情節往往早已是社會與政治上的衝突矛盾。

亦或是醫護人員，同樣也是拯救生命，但在醫療體制與生命存亡之間，戲劇上早就不是完全在描述醫療人員的辛苦，更是背後更複雜，卻更有戲劇性的故事，或許是更貼近現實的無力感，讓人傷心、憤怒的時刻。

也許是《火神的眼淚》在議題上的「新」，就在這樣的「單純」，與某種揭露消防員不為人知的「善意優先」的辛苦之下，就不難想像《火神的眼淚》會是某種變相的政令宣傳（propaganda），近一步將這樣的宣傳鑲嵌在職人劇的戲劇性當中。

Photo Credit: 公視、myVideo提供

而明顯「功能性」的劇情安排與結構關係，有俯拾皆是的例子。像是第一集中，由劉冠廷飾演的「羚羊」在救火時對民眾說「裡面還有人，不能亂射水啦」，卻在事後受到民意代表的質疑。消防隊員在情節中受到委屈，卻經由新聞報導的方式得到平反。而《火神的眼淚》呈現火災現場真的會出現無知的群眾，也引起網友好奇為何不能噴水，並藉由媒體的討論，獲得新的消防知識。

這類故事都像極了政府機關製作的微電影，會看到背後有個教育民眾的意識形態，這些或許都是田野調查的現實事件，但就戲劇的藝術性來說，往往並不是呈現甚麼樣的現實，而是「如何」呈現「真實」。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供 《火神的眼淚》劇照

不過，自己也並不是將觀看《火神的眼淚》的心態，放置在觀賞藝術電影或美術館的錄像藝術，因此並非像這樣偏向關心影像的藝術性。我反倒是在意《火神的眼淚》，藉由我們周遭現實的關懷，去體恤消防員辛勞的「正確性」，這樣帶有電視劇的社會責任，又並非像上述如莒光園地那樣僵硬的宣教。

也許就如同過往王小棣的戲劇一般，盡量呈現現實人物的真實，這有賴於這些演員自然的演技，並營造一個消防分隊大家庭有歡笑有淚水的真實性。

從這樣不忍苛責的「關懷」，如何去看藉由反映現實，危害到戲劇中消防隊員的安全，從而讓入戲太深的觀眾感到憤怒，或是早就知道了？同樣是劇中俯拾皆是的例子：不斷出現的刁民讓人越看越生氣；或是劇情描述市府預算不足，無法更換新的裝備，卻導致接下來救火現場發生狀況；又或者同樣預算不足，無法聘請心理醫生替壓力過大的消防隊員免費諮商。

在這條線上，另一方面又鋪陳其中一個隊員的成長經驗，與職業的雙重創傷造成精神疾病，乃至於影響到出任務而出現非常危險的狀況，上述種種替消防員「發聲」的方式構成了這樣「憨直」的劇情。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供 《火神的眼淚》劇照

又或是十足正義感「羚羊」兩次明顯的態度轉變。其一是指責酒空流浪漢不值得救援，卻又在後來發現他另有隱情；另一個是「氣姑」鄭志偉飾演分隊中唯一的微反派角色，身為學長的他倚老賣老、性別歧視、酸言酸語，讓「羚羊」看不下去，然而「羚羊」卻在發現學長內心埋藏很深的創傷之後，看待學長轉折的方式，已經不只是十分生硬的功能性了，甚至那個表現「羚羊」眼神的鏡頭，都變得有些憨呆的好笑。（尤其是要搬無法走路的病患下樓梯，脊椎有問題那一段）

《火神的眼淚》這樣「壞」學長「變好」的平反，以至於這樣讓所有的消防分隊員如此「無害」的設定，相對於官商勾結組成的「壞人陣線 」，並不感到意外。用這樣刻板印象去表達「做為基層消防人員總是被犧牲」，乃至於到最後，以每個活生生角色面臨死亡關頭的戲劇性，去做到表達真實消防員的「訴求」。

Photo Credit: 公共電視、myVideo提供 《火神的眼淚》劇照

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航