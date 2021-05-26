中國「告莊西雙景」的地方美學像極了泰國清邁，但文化體驗和國際化做法卻大相逕庭

今年潑水節造訪中國西雙版納景洪市，當地的新地標「告庄西雙景」占地上千畝，結合了景區、城區與旅遊園區的特色，自2008年策劃之初，就定位為「西雙版納、清邁和瑯勃拉邦」大金三角的文明之心，營運目標就是要融合大金三角和傣、泰文化，面向東南亞，打造國際旅遊勝地。我閱讀景區初期的規劃案《告庄西雙景項目戰略策劃報告終稿》（2009，簡稱告庄策劃報告），覺得定位清楚、遠景可期，但實際走了一趟，卻深感落差，主要是告庄西雙景的視覺設計跟清邁新城區太像，這種「像」，會讓人聯想到文化複製，對建立當地旅遊品牌的助益有限。

大金三角下的傣、泰、寮文化本就相似，如何透過地區美學營造旅遊特色，對地方政府而言，是一大考驗。以告庄西雙景為例，它主要的優缺點都跟「提煉」文化符號有關，中國的設計學，很強調提煉符號，確實，在任何一個空間上，符號的結構會決定意義，所以告庄西雙景的地區美學提煉了很多的傣、泰文化元素，如大象、傣族古代國王、傣族服飾、村城概念（曼勐，見註）、佛塔、那伽（Naga）、泰式燈籠和老樹等，所以一進景區，的確有驚艷效果，但缺點是這些文化符號不具備獨特性，對熟悉東南亞的遊客來說，很快就能察覺西雙景區與清邁新城區的雷同之處，傣泰符號、佛塔、神獸、景區街道規劃與觀光夜市都是兩地共同的景觀結構。

Photo Credit：張雅粱 告庄西雙景區街景，筆者攝於景洪

相似的符號與建設複製於不同地區，並不能引發相同的旅遊效果，這是地方政府執行觀光政策時所必須關注的問題，因為文化的累積在於慢，不在快。一座城市的文化韻味靠日積月累，有韻味的城市處處可見文化，於此標準下，景洪告庄西雙景和清邁新城區高下立判，因為文化韻味是文化符號所堆疊不出來的內在性格，即使告庄西雙景在地區美學上運用了不少傣、泰的文字與文化意象，但文化深度並沒有隨之體現。

舉例來說，神獸或魔法動物是傣、泰共有的信仰，相關神話也不少，像傣族敘事詩《召樹屯》就是描寫孔雀公主與傣族王子的民間故事，所以傣族的建築、器物和服飾等都很喜歡用孔雀裝飾其中，這與他們的文化息息相關。可是，在景區內，除傣族孔雀外，也能看見清邁神獸「蒙」（มอม，Mom）的雕像，令人頗為困惑。

Photo Credit：張雅粱 傣族孔雀紋服飾壁畫，筆者攝於景洪

蒙狀似鱷魚，有四足，可水陸兩棲，對許多清邁人而言，蒙是當地特有的神獸，可護衛佛寺，因此蒙經常被安奉於佛寺門口。清邁的蒙有文化性，但被移植到告庄後，缺少了文化內涵， 純粹成為打卡雕像，當地人和遊客可能都不太明白蒙的意義與神聖性，於是，像蒙這類的神獸，在告庄成為一種脫落文化的裝飾，加上遊客的水準不一，許多神獸的造型被觸摸損毀，不是鱗片缺少，就是眼珠脫落，呈現出藝術與文化無法對接的窘境。

Photo Credit：張雅粱 蒙雕像與旅拍，筆者攝於景洪

Photo Credit：張雅粱 蒙神獸守護佛寺，筆者攝於清邁素帖寺（Wat Phra That Doi Suthep）

告庄西雙景的地方美學風格像極了清邁景區，但在文化體驗和國際化做法上卻大相逕庭。整體而言，清邁市政府將市內的主要觀光區分為古城（เมืองเก่าเชียงใหม่，mueang kao chiang mai）與新城區，古城是當地法定的文化保護區，古剎林立，文化氛圍濃厚，有別於新城區的現代化。古城的特色就是「文化」，所以這裡經常舉辦文化活動，像水燈節時，清邁居民會在古城施放水燈、天燈，也會安排免費的體驗活動，讓遊客現場製作蘭那燈籠（โคมยี่เป็งล้านนา，khom yi peng lanna）與水燈（กระทง，krathong），感受節慶氛圍。

區隔新、舊城區之舉不但能維護傳統文化，也能滿足不同遊客的需求，提供多樣的文化體驗。清邁市政府在景區的整體擘畫上，將新、舊城區拉近，方便旅客規劃行程，由於兩地相隔不遠，旅客可以上午在老城區漫步文化之旅，下午再搭嘟嘟車（รถตุ๊กตุ๊ก，rot tuk tuk）進新城消費，享受購物樂趣。清邁新城的大型購物中心與座落於巷弄裡的各式小舖，在感官設計上混搭了泰式與西式風，所營造的視覺效果很能吸引各國遊客一再駐足、觀賞。入夜後，若還意猶未盡，可再步行前往夜市，物美價廉的在地小吃與手工藝品，是當地的觀光特色，好吃、好玩又好逛，就算只是清邁市一日遊的行程，也都能讓人覺得行程豐富，值回票價。

Photo Credit：張雅粱 蘭納燈籠製作，筆者攝於清邁古城

許多外國觀光客喜歡前往清邁觀光，除了有趣、平價外，還有一個很大的考量，就是旅遊便利。清邁的重要景點幾乎都標示泰、英雙語，同時不少民宿、酒店或旅社也會提供簡易的旅遊地圖與諮詢服務，引導旅客觀光。而在交通方面，清邁市雖然還沒有建設捷運系統（BTS＆MRT），但只要不跑城外，清邁市區的嘟嘟車基本上就能滿足需求，載遊客前往各景區，不用被迫接受高價車資。上述種種都是清邁觀光之所以能成功推向國際的原因，這與當地政府國際化的視野有關，懂得將心比心，為旅客設想，貼心打造友善的觀光環境，不僅吸引觀光人潮，也有效地累積觀光口碑，行銷在地文化與各式產品。

從清邁的場景轉向景洪，相似的行程在告庄西雙景可能要支付三倍價錢，卻享受不到一半的服務品質。告庄西雙景本身就是景區，內有景點、商城、民居、酒店、超商與夜市，生活機能便利，但價格昂貴，相同的中國物產，景區內所販售的價格往往高於市價，最誇張的是泰國常見的椰子、榴槤與香蕉煎餅，在告庄夜市的售價，竟是清邁夜市的兩三倍。告庄的「湄公河星光夜市」，號稱是大金三角最大規模的夜市，也不如預期，因為夜市的攤位雖多，但品項並不多元，逛來逛去都是相同的產品，光是「老撾咖啡」就有十多家，加上小吃攤衛生不佳，使人大大降低消費慾望。

此外，告庄西雙景的雙語環境不成熟，很難吸引國外觀光客。從告庄西雙景出行到其它景點雖有公車可搭，但當地人並不會主動告知，除非懂得使用中文導航APP，才能搭乘省錢的交通工具，否則一出告庄就必須花錢，計程車費和景區門票，是進入另一個景點的基本代價。告庄西雙景是個有民族符號的高價位觀光景區，但高價並沒有帶來高品質，主要是商家欠缺消費者意識，不怎麼理解服務業的精神，就連告庄西雙景的旅遊諮詢處也是形同虛設，高價和不友善的旅遊環境，讓旅客絲毫不想再次光臨，這和清邁的觀光經驗，實在差距太大。

平心而論，西雙版納有很豐富的觀光資源，正如告庄策劃報告裡所提及的，宗教、民族、雨林和農耕文化是西雙版納的文化資產，但當地政府並沒有優化這些在地資源，也沒有長期對觀光業者進行培訓，藉以提升他們的服務品質與外語能力。告庄西雙景面向東南亞觀光的策略是對的，但經營上著眼在「利」，是主要問題，如果經營者不改變方法，告庄的光環很快就會消失。

事實上，在景洪不難看見觀光景區的快速沒落，開發與荒廢是這個城市已產生的觀光語彙，而告庄西雙景正是極速謀利和文化複製下的產物。我望著告庄，想起雲南麗江的慘痛經驗，為什麼很好的文化資源在中國總是無法被妥善規劃與經營，沒有國際視野的觀光政策，要如何走向國際？傣、泰雖然有相似的文化底蘊，但事在人為，仍是可以走出在地特色，一味複製，只會走入文化發展的死巷。相對於清邁觀光的做法，在地、平價、貼心與國際化這四大觀光指標，確實值得西雙版納政府好好思考現在與未來的觀光之路。

註解：中國傣族語和泰國泰語的「村」發音都是「baan/ 曼/ บ้าน」，「城」 發音都是「muang / 勐 / เมือง」，所以 「曼和勐」指的就是 「村和城」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒