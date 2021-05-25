2021/05/25,
健康

「全國疫情研商早報會議」：各縣市將擴大篩檢量能，並加速專責病床的設立

「全國疫情研商早報會議」：各縣市將擴大篩檢量能，並加速專責病床的設立
中央疫情指揮中心提供

我們想讓你知道的是

中央疫情指揮中心跟全國縣市政府在25日「全國疫情研商早報會議」中共同決定將增加篩檢量能跟專責病床數量。各地方政府將設置50間以上的集中檢驗場所。病床數500床以上的大醫院，須在週五前開設10分之1的專責病床。記者會上並同時澄清3個假訊息。

中央流行疫情指揮中心今（25）日上午召開記者會，副指揮官陳宗彥針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，說明中央疫情指揮中心跟全國縣市政府在「全國疫情研商早報會議」中有幾項共同決定。

第一項是為了避免急診的擁塞與院內感染的風險，希望各縣市政府在疫情熱區增設篩檢站，提升篩檢的量能。

第二是從26號開始，將實施新的COVID-19通報流程，由各縣市政府每日通報採檢量及陽性數等資訊。社區防治組也會提供「社區快篩站」的指引跟流程，避免熱區的社區篩檢站過度擁塞。

第三是指揮中心將協助各地整備醫療資源，具體措施分為以下幾點：

  • 雙北市的專責病房一人一室收治病患如確有困難，將由傳染病防治網的網區指揮官評估實際狀況後進行彈性調整。
  • 需要長期進行血液透析的確診患者，將集中收治於聯合醫院的和平院區跟三軍總醫院的松山分院，由衛生局督導相關作業流程，不限一人一室的規定。
  • 各地縣市政府也要加速專責病床的設立，病床數500床以上的大醫院，須在週五前開設10分之1的專責病床，醫學中心及準醫學中心則至少20床，其他重度及急救責任醫院，以至少10床為原則，並以區域為單位設置規劃。
  • 為了避免重度及急救責任醫院排擠其他重症者的救治，將請新竹縣、雲林縣、嘉義縣即刻進行備援應變醫院的指定工作。
  • 各地方政府設置集中檢驗場所，將以50間以上為原則。
  • 為了增加病床週轉率，距離發病或採檢日已10天以上，CT值大於30的患者，可以出院進行7天自主健康管理；若CT值小於30，則轉至集中檢疫場所。

指揮中心澄清三項網路流傳的假消息

記者會除了上面提到的新政策外，陳宗彥也針對三項由境外IP流出的假消息進行澄清：

第一則為「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」將台灣疫情嚴重的程度誇張化。指揮中心也提到這些訊息都有「中國用語」、「簡體字」、「誇張嚴重的疫情狀況」等特性，希望民眾注意。

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中央疫情指揮中心提供

第二則為「疫苗為了防腐加入了汞和鋁，打多了就會自閉」。指揮中心強調台灣進口疫苗均經國際合法認證，絕不含有毒物質。疫苗接種後，可能出現反應主要為接種部位疼痛，通常於數天內消失。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，但絕無傳言所稱「導致自閉症」的情形。

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中央疫情指揮中心提供

第三則則是偽冒教育部網站，杜撰「全國各級學校因應疫情停課時程資訊」等訊息，意圖造成民眾困惑。指揮中心指出，教育部全球資訊網正確的網址是https://www.edu.tw/ ，民眾收到任何連結時，可以先觀察連結網址，是否跟官方網址一樣。例如，教育部官方網址的網域，就會是「edu.tw」結尾。

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中央疫情指揮中心提供

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新聞來源

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


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