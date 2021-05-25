白羅斯「劫機」逮人：異議份子「被認罪」影片流出、歐盟「封鎖空域」制裁

白羅斯政府23日派戰鬥機迫使瑞恩航空（Ryanair）一架原定飛往立陶宛的客機降落該國首都明斯克（Minsk），理由是聲稱機上有炸彈威脅。白羅斯在上機檢查後拘捕了機上26歲的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）與他的女友 薩佩加（Sofia Sapega）。此舉 引發包括美國、歐盟在內的西方國家強烈譴責此「劫機」行為，歐盟在週一（24日）晚間宣布，禁止白羅斯航空公司飛越歐盟領空或降落在27個歐盟國家機場。

而週一晚間，白羅斯國家電視台播放一段普羅塔塞維奇的影片。

普羅塔塞維奇在影片中 坐在一張桌子前，雙手交叉在面前，講話的速度很快，說他 目前人在明斯克第一警察局，健康狀況良好，否認之前社群媒體上流傳他心臟有問題的謠言。普羅塔塞維奇說，他的 羈押待遇「絕對正確且合法」，也補充說，他正提供 調查人員有關組織大規模抗議活動的證據。

不過 畫面中，可見普羅塔塞維奇的頭部、臉部出現不明腫脹與瘀青。

The regime's propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center №1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 24, 2021

普羅塔塞維奇曾為Telegram群組Nexta Live工作，其立場公開敵視白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），在盧卡申科去年8月贏得選舉遭質疑舞弊、各地興起抗議活動時，Nexta Live當時拍攝了白羅斯警察強力鎮壓民眾的畫面。

普羅塔塞維奇的親友認為，他是在脅迫下拍攝這段影片的。白羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）在推特上寫說：「羅曼（普羅塔塞維奇名字）看起來飽受心理與精神上的壓力 」，普羅塔塞維奇的家人告訴《BBC》，他的兒子有可能 遭到酷刑，他們很害怕，並稱「 這種事情根本不應該發生在21世紀的歐洲」。

目擊者說，普羅塔塞維奇在機上曾對其他乘客說，他擔心自己將面臨死刑。白羅斯是唯一仍在執行死刑的歐洲國家。

歐盟祭出「封鎖空域」制裁

而在白羅斯官方 發布 普羅塔塞維奇 的影片後不久，歐盟表示已同意對白羅斯實施更多制裁，包括 禁止白羅斯各航空公司的飛機進入歐盟空域或在白羅斯機場降落，同時呼籲總部位在歐盟的各家航空公司避開白羅斯領空， 切斷與白羅斯的空中聯繫。 荷蘭航空公司荷航（KLM）將暫停往白羅斯的航班，德國航空公司漢莎航空（Lufthansa）也表示，延遲從明斯克到法蘭克福的航班。

根據歐盟空控局，歐洲每周大約2000架民航班機經過白羅斯領空，而白羅斯航空每天有20多架次班機飛過歐盟領空。

歐盟也聲稱，將擴大制裁此劫機行為的相關人士，歐盟委員會主席馮德萊恩（Von der Leyen）也表示，歐盟將凍結30億歐元投資白俄羅斯計畫，直到白俄羅斯重新與民主制度接軌為止。

不過白羅斯總統盧卡申科早已因去年鎮壓國內反對派，包括他本人與兒子，以及其他40位官員在去年就遭到歐盟制裁，凍結他們在歐盟司法管轄範圍內的財產，並禁止他們入境歐盟，禁止歐盟成員國公民和實體向他們提供資金。

These sanctions will cover:

• Individuals involved in this hijacking

• Businesses that finance the regime

• The aviation sector



We will keep pressure on the regime until it respects the freedom of opinion and of the media.



Roman Pratasevich must be released immediately — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021

國際民航組織（ICAO）也表示，該組織理事會主席決定在本週四（27日）召開緊急會議，並稱瑞恩航空班機遭到迫降一事，恐怕已違反芝加哥公約（Chicago Convention）。1944年簽署的芝加哥公約，制定了有關空域主權、飛航與安全的規定。

為何謊稱機上有炸彈？白羅斯扯哈瑪斯

白羅斯官方24日宣稱，白羅斯「迫降」客機的作法符合國際法規，說是收到自稱是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的炸彈威脅簡訊。

白羅斯一位高級運輸官員公開對外朗讀收到的威脅簡訊，內容寫道：「我們哈瑪斯戰士要求以色列在加薩走廊停火，我們要求歐洲聯盟在這場戰爭中收回對以色列的支持。」「那架客機上有一枚炸彈，如果你們不順從我們的要求，這枚炸彈5月23日將在維爾紐斯（Vilnius，立陶宛首都）上空爆炸。」

哈瑪斯與以色列自5月開始在加薩走廊互相攻擊，經過數天的戰鬥終於在21日達成停火協議，死亡人數達248人，其中包括66名兒童，1900多人受傷。

Photo Credit: AP / 達志影像 以巴衝突也波及在當地的媒體。以色列15日炸掉美聯社於加薩走廊的辦公室，聲稱裡面藏有哈瑪斯要犯。

哈瑪斯發言人巴宏（Fawzi Barhoum）否認對白羅斯的威脅，表示哈瑪斯跟這起事件一點關係也沒有：「我們不會採取這類作法，這可能是某些可疑分子的傑作，他們意圖將哈瑪斯妖魔化，並破壞全世界對巴勒斯坦人民及其正當抗爭的同情。」

白羅斯好麻吉 - 俄羅斯立場？

白羅斯官方帶頭的劫機事件引發國際震驚，不過，與白羅斯關係密切的俄羅斯官員，則為白羅斯辯護。

雖然克里姆林宮拒絕對此事發表評論，但俄羅斯外長 拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，此客機迫降事件為「絕對合理的方式」；俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）更在臉書發文表示，西方國家過去也發生過強迫降落和非法逮捕的案件，像是2013年美國要求玻利維亞總統的班機降落在奧地利，但這些西方組織對過去這些飛機改道的事件反應冷淡，反酸「西方國家說這起發生在白羅斯空域的事件令人震驚，這種說法真是令人震驚。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範