白羅斯「劫機」逮人：異議份子「被認罪」影片流出、歐盟「封鎖空域」制裁
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白羅斯官方帶頭的劫機事件引發國際震驚，歐盟已經祭出空域的封鎖制裁，不過與白羅斯關係密切的俄羅斯官員，則為白羅斯辯護。
白羅斯政府23日派戰鬥機迫使瑞恩航空（Ryanair）一架原定飛往立陶宛的客機降落該國首都明斯克（Minsk），理由是聲稱機上有炸彈威脅。白羅斯在上機檢查後拘捕了機上26歲的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）與他的女友薩佩加（Sofia Sapega）。此舉引發包括美國、歐盟在內的西方國家強烈譴責此「劫機」行為，歐盟在週一（24日）晚間宣布，禁止白羅斯航空公司飛越歐盟領空或降落在27個歐盟國家機場。
而週一晚間，白羅斯國家電視台播放一段普羅塔塞維奇的影片。
普羅塔塞維奇在影片中坐在一張桌子前，雙手交叉在面前，講話的速度很快，說他目前人在明斯克第一警察局，健康狀況良好，否認之前社群媒體上流傳他心臟有問題的謠言。普羅塔塞維奇說，他的羈押待遇「絕對正確且合法」，也補充說，他正提供調查人員有關組織大規模抗議活動的證據。
不過畫面中，可見普羅塔塞維奇的頭部、臉部出現不明腫脹與瘀青。
普羅塔塞維奇曾為Telegram群組Nexta Live工作，其立場公開敵視白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），在盧卡申科去年8月贏得選舉遭質疑舞弊、各地興起抗議活動時，Nexta Live當時拍攝了白羅斯警察強力鎮壓民眾的畫面。
普羅塔塞維奇的親友認為，他是在脅迫下拍攝這段影片的。白羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）在推特上寫說：「羅曼（普羅塔塞維奇名字）看起來飽受心理與精神上的壓力 」，普羅塔塞維奇的家人告訴《BBC》，他的兒子有可能遭到酷刑，他們很害怕，並稱「這種事情根本不應該發生在21世紀的歐洲」。
目擊者說，普羅塔塞維奇在機上曾對其他乘客說，他擔心自己將面臨死刑。白羅斯是唯一仍在執行死刑的歐洲國家。
歐盟祭出「封鎖空域」制裁
而在白羅斯官方發布普羅塔塞維奇的影片後不久，歐盟表示已同意對白羅斯實施更多制裁，包括禁止白羅斯各航空公司的飛機進入歐盟空域或在白羅斯機場降落，同時呼籲總部位在歐盟的各家航空公司避開白羅斯領空，切斷與白羅斯的空中聯繫。荷蘭航空公司荷航（KLM）將暫停往白羅斯的航班，德國航空公司漢莎航空（Lufthansa）也表示，延遲從明斯克到法蘭克福的航班。
根據歐盟空控局，歐洲每周大約2000架民航班機經過白羅斯領空，而白羅斯航空每天有20多架次班機飛過歐盟領空。
歐盟也聲稱，將擴大制裁此劫機行為的相關人士，歐盟委員會主席馮德萊恩（Von der Leyen）也表示，歐盟將凍結30億歐元投資白俄羅斯計畫，直到白俄羅斯重新與民主制度接軌為止。
不過白羅斯總統盧卡申科早已因去年鎮壓國內反對派，包括他本人與兒子，以及其他40位官員在去年就遭到歐盟制裁，凍結他們在歐盟司法管轄範圍內的財產，並禁止他們入境歐盟，禁止歐盟成員國公民和實體向他們提供資金。
國際民航組織（ICAO）也表示，該組織理事會主席決定在本週四（27日）召開緊急會議，並稱瑞恩航空班機遭到迫降一事，恐怕已違反芝加哥公約（Chicago Convention）。1944年簽署的芝加哥公約，制定了有關空域主權、飛航與安全的規定。
為何謊稱機上有炸彈？白羅斯扯哈瑪斯
白羅斯官方24日宣稱，白羅斯「迫降」客機的作法符合國際法規，說是收到自稱是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的炸彈威脅簡訊。
白羅斯一位高級運輸官員公開對外朗讀收到的威脅簡訊，內容寫道：「我們哈瑪斯戰士要求以色列在加薩走廊停火，我們要求歐洲聯盟在這場戰爭中收回對以色列的支持。」「那架客機上有一枚炸彈，如果你們不順從我們的要求，這枚炸彈5月23日將在維爾紐斯（Vilnius，立陶宛首都）上空爆炸。」
哈瑪斯與以色列自5月開始在加薩走廊互相攻擊，經過數天的戰鬥終於在21日達成停火協議，死亡人數達248人，其中包括66名兒童，1900多人受傷。
哈瑪斯發言人巴宏（Fawzi Barhoum）否認對白羅斯的威脅，表示哈瑪斯跟這起事件一點關係也沒有：「我們不會採取這類作法，這可能是某些可疑分子的傑作，他們意圖將哈瑪斯妖魔化，並破壞全世界對巴勒斯坦人民及其正當抗爭的同情。」
白羅斯好麻吉 - 俄羅斯立場？
白羅斯官方帶頭的劫機事件引發國際震驚，不過，與白羅斯關係密切的俄羅斯官員，則為白羅斯辯護。
雖然克里姆林宮拒絕對此事發表評論，但俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，此客機迫降事件為「絕對合理的方式」；俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）更在臉書發文表示，西方國家過去也發生過強迫降落和非法逮捕的案件，像是2013年美國要求玻利維亞總統的班機降落在奧地利，但這些西方組織對過去這些飛機改道的事件反應冷淡，反酸「西方國家說這起發生在白羅斯空域的事件令人震驚，這種說法真是令人震驚。」
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新聞來源：
- EU leaders sanction Belarus over arrest of Roman Protasevich, as dissident journalist appears in video from Minsk detention facility（ABC NEWS）
- Belarus journalist's family fear torture after plane arrest（BBC NEWS）
- Israel and Hamas both claim victory as ceasefire holds（路透社）
- Hamas rejects Belarus claim over plane bomb threat（半島電視台）
- Russia Defends Belarus Over Plane Diversion（莫斯科時報）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範