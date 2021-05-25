北極峰會美俄交鋒，俄國外長：若美國充滿敵意，我們將以牙還牙

編譯：王國仲

5月21日，第12屆北極峰會（The Arctic Council）在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）舉行。8個成員國（美國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、俄羅斯、瑞典）的外長齊聚一堂，共同簽署《雷克雅維克宣言》（Reykjavik Declaration），表明北極國家維持穩定、和平、共同發展北極地區的意向。

適逢峰會成立25年，宣言也強調了北極國家在該地區責任與治理上的獨特地位，並呼籲立即對氣候變遷做出行動。2021同時也是冰島擔任輪值主席國的最後一年，接下來將由俄羅斯擔任（至2023年）。

不過，北極情勢並非如宣言中所說的如此和平與穩定。俄國近期才將其位於國境北端、深入北極圈內的納戈爾斯基空軍基地（Nagurskoye air base）跑道延長至3500公尺，意味著幾乎所有軍事飛行器（包括戰鬥機與大型轟炸機）都能深入極圈、替俄國巡弋北極上空。

在北極峰會前夕，俄國更罕見的廣邀媒體（甚至包括美國的CNN），前往這個位於亞歷山大地島（Alexandra Land）上、距離北約勢力範圍不到300公里的軍事重地參訪，頗有宣揚國威之意。

美、俄外長正面交鋒，布林肯表示「極度憂心」，俄外長稱討論「有建設性」

在峰會展開之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）便表示美國「對某些在北極展開的軍事行動感到憂心。」本屆峰會是他首次以國務卿身份，和俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）正面交鋒，同時也是拜登（Joe Biden）上任以來，美、俄雙方高階官員的第一次碰頭會議。

布林肯先禮後兵，在友善地打完招呼後，對著長桌另一邊的拉夫羅夫與俄國代表團表示：「美國和俄羅斯『存在著歧異』，且是公開的秘密……如果俄國面對分岐的態度是咄咄逼人，我們和盟友、夥伴會挺身而出。這不是要深化緊張局勢、挑起爭端，而是如拜登總統所言、所做的一般，捍衛自身利益。」

「不過，就算話這麼說……」布林肯話鋒一轉，表示美、俄仍有許多共同利益與值得合作之處，包括COVID-19疫情、氣候變遷、伊朗、北韓的核武議題等：「我們尋求一個穩定、可預測的美俄關係。這對雙方人民，應該說全人類都有好處。」

拉夫羅夫回覆，稱俄羅斯的立場十分清楚——願意就談判桌上的任何議題進行討論，並確信雙方將抱持誠實、互信與開誠布公的態度進行。不過，拉夫羅夫也補上一句：「（美、俄）對國際現勢的評估，以及對如何解決現有困境的看法存在嚴重分歧。」

他另明確表示，無論拜登和美國準備採取何種態度，俄國都已準備好做出回應：「外交就是互相。如果對方充滿敵意，投桃報李就會轉變成以牙還牙。在這種情況下，你能預期俄國永遠都會做出相對應答覆。」

消息人士指出，美、俄外長原定在峰會間空檔舉行會議，討論主題預計將圍繞在安排拜登與普亭（Vladimir Putin）可能在初夏舉行的會談，但現況看來雙方最高領導人的會面間仍充滿阻礙。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯對俄國的言行（包括在烏克蘭近郊與境內的軍力部屬、對異議分子納瓦尼〔Alexei Navalny〕的拘捕等）感到「極度憂心」。

反之，拉夫羅夫則對俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）表示，這次的會談很「有建設性」。「對我來說，這次會談是有建設性的。雙方都理解到，我們必須跨越過去幾年華盛頓與莫斯科建立的不健康關係。我們確立對話機制、全盤思考；無論是何種議題都沒有被拒於門外，只不過，有關單位與專家要再更努力研究。」

視北極為自身領土，俄國強勢回應新興挑戰

以俄國立場觀之，他們認為北極自古以來便是自己的領土，正如拉夫羅夫日前在莫斯科接受訪問時所言：「我聽到有人抱怨，俄國正在北極擴大軍事行動。但大家都再清楚不過，（北極）是我們的領土、我們的土地。我們有義務保護自己的北極海岸線。所有俄軍的行為都具有正當性。」

因此，極圈內的軍事行動，不過是保家衛國的一環，外人無從置喙。滋生事端的，反而是以北約和美國為首的西方國家。

俄國北方艦隊總指揮官亞歷山大上將（Adm Alexander Moiseyev），便指責北約（還有美軍）在北極的軍事行動導致衝突風險提升：「這是二次大戰以來，他們派出最多部隊的一次。」

莫斯科國立國際關係學院的北極研究專家佛隆科夫（Lev Voronkov）也表示，俄國在極地的兵力部署，僅是為了保護國境，並非要威脅任何人：「在蘇聯解體之後，許多邊境都無人把守。」

無論認同與否，俄羅斯的北極立場近年來屢屢遭到挑戰。隨著全球暖化、海冰融解，新興航道與其下蘊藏的豐富天然資源，使世界各國（無論與北極接壤與否，如中國在2018年宣布自己是「近北極國家」）都想在北極佔有一席之地。

對此，俄國依舊維持一貫的強硬態度：「每個人都想從俄國這東偷一口、西咬一塊。」總統普亭表示：「打算這麼做的人最好搞清楚，我們會把他們的牙齒全都打落，他們什麼都叼不走。」

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責任編輯：羅元祺

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