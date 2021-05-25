2021/05/25,
健康

「校正回歸」後疫情仍在高峰期，專家預估6月中旬後才可能回歸正常

「校正回歸」後疫情仍在高峰期，專家預估6月中旬後才可能回歸正常
國內COVID-19疫情升溫，全台防疫三級警戒，民眾22日上午前往北投市場採買民生必需品，有員警在市場動線上維持秩序。｜Photo Credit: 中央社

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長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也評估，全台進入疫情警戒第三級，這2週是關鍵期，每天新增確診數若維持數百例，還算是控制中，若全民都遵守防疫規定，照理說3週後疫情可望下降。

（中央社）國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情連續10天單日本土病例破百例，中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中昨（24）天表示，校正回歸後，疫情還在高峰期，研議延長三級警戒。專家預估，這波疫情6月中才可能下降。

陳時中：本週結束才較能預測整體趨勢

《中央社》報導，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳前（23）日表示，升到三級後，民眾減少接觸，傳播鏈有望不再持續增加。以武漢肺炎病毒潛伏期5至7天分析，在減少人際接觸7天後，若發病數慢慢下降，即可顯示國內防疫措施有幫助。

反之，若5至7天潛伏期後，個案數仍持續增加，代表社區還有部分個案沒有被及時隔離，可能傳染同住家人或曾與其他人群接觸，形成傳播鏈。

指揮官陳時中前日也表示，除陽性率、確診個案數變化及個案分布等3大指標，也需要觀察個案來源是否收斂等，上述都是參考因素，但疫情發展很快，很難單以1、2天數據預測未來狀況。待本週結束，雙北地區升級三級警戒才滿14天，較能預測整體疫情趨勢。

專家：6月中旬後才可能漸漸回歸正常

台大公衛學院教授陳秀熙分析，這波本土疫情約在15日達最高峰，最高陽性率為10至13%。據指揮中心資料，台北市最新快篩陽性率降至5.9%，新北快篩陽性率維持4%，數據逐漸下降，第一波大流行群聚開始趨緩，但國內可能要等到6月中旬後，才可能漸漸回歸正常生活。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也評估，全台進入疫情警戒第三級，這2週是關鍵期，每天新增確診數若維持數百例，還算是控制中，若全民都遵守防疫規定，照理說3週後疫情可望下降。

「現在不可能回到過去零確診，但也沒什麼可怕，全世界各地都是這樣。」施信如提到，現階段看起來仍在控制範圍，但若每天確診數暴增至千例以上，可能不久後破萬，屆時就真的難以控制，只能苦等疫苗接種。

陳秀熙強調，英國變異株傳播力不容小覷，醫院工作人員確診或長照機構者染疫頻傳，戴口罩、社交距離、不外出等非藥物介入公共衛生手段（NPI）措施，不能只求60分及格，沒做到85分，6月前恐再現第二波大流行。全國升三級首個週末，各景點人潮消失，但在陳秀熙心中，只達到75分標準。

陳秀熙提醒，部分民眾不願配合口罩政策，餐飲店多數取消外帶，但部分店家外帶候餐區民眾無保持社交距離，恐成防疫破口。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙也表示，此波疫情最大問題在於老年人重症比率高，包含醫院住院與長照機構的住民長者，未來還有多少未爆彈，可能左右疫情走向，甚至老年人重症多，可能癱瘓醫療體系。

周百謙說明，高齡者病況變化快，去年就有研究顯示，高齡者與吸菸者體內的COVID-19受體（ACE-2）較高，且病況變化快，若出現呼吸喘等症狀，年輕人尚可忍耐，但共病較多的老年人，可能會引起心律不整等病變。他也建議，針對醫療與長照機構人員，應提高採檢頻率，不應單次採檢陰性就放心。

施信如最後重申疫苗的重要性，她強調，COVID-19疫苗採購不能比照過去採購流感疫苗的模式，等待疫苗廠商來申請議價，必須更積極布局，否則以目前「得疫苗就得天下」的情況，被動可能難以購得疫苗。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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