民眾不在乎林瑋豐是誰，但政府公信力已被「認知作戰」的劇本玩掉

文：林家興（《新共和通訊》編輯）

聽說府院黨一些單位今天開會的題目就是「瑋豐之亂」。

這一波燒這麼大，個人認知主要是因為：

打「認知作戰」這件事本就引起許多人不滿 許多民眾在PTT反應疾管家有問題、不好用 王定宇為首的綠營網軍側翼說要查PTT 林瑋豐也有跟著焦糖轉傳説PTT在打疾管家 5月24日晚上18:27，blackk那篇爆林瑋豐過往言論的文出來 被找出老婆是民進黨網路社群中心副主任 在野黨與民間KOL陸續跟上發文 陸續被找出過往與府院黨高層關係匪淺（陳其邁辦公室？范雲的指導學生？炳忠的同學？）

其中我認為其實關鍵是「2」跟「5」。

沒有5的話，上面認知作戰、查處PTT的議題不滿不會爆開，他過往的個人經歷與關係也不會被公之於眾並作出連結、變得那麼重要（圈內都知道林人脈好，但這件事被在議題燒開的背景下，呈現於公眾就會是另一回事），5發揮了承上啟下的功用。

blackk，謝謝你給了我們一個精彩的居家夜晚，全台灣地無分東西南北、人無分男女老幼、網軍不分藍綠紅白，都參與了這場螢幕前的莫名聖戰。

相關人士的下場不太重要，過度強調「認知作戰」的問題更大

我認為林瑋豐本人、他老婆或是眼球中央怎麼收這件事都不是太重要，那是他們自己的事。站在公共論述的角度來看，唯一有意義的事件其實是「1」、「2」跟「5」，這也是如果相關單位要開會危機處理的話，應該要去檢討的地方。

「1」主打認知作戰的原因、方向與力道可能都有問題。

你說都是中共發動的認知作戰、有很多在地協力者在協助中共，這點可能是真的。但網路輿論圈的攻防上，執政黨或中間又都覺得在野陣營很弱（矛盾？），就連PTT網軍帳號清出來都有94%是綠的、2%藍的如此懸殊的比例，那你一直打認知作戰唯一的合理因素就是「對內維穩」，也就是大家說的「大內宣」。

最近執政出了很多問題，有些是天災有些是人禍有些是執政不力欠電（物理與精神上都欠電），但民眾的感受並不是政府有很認真在解決問題，或是「有能力解決問題」，而是一再推播漂亮的口號文宣要民眾安心，或是用各種扭曲的話術來試圖美化、粉飾問題。

「2」的部分，民眾好好的反映民怨，你沒事每個都打成中共同路人是怎樣？還讓王定宇喊著來查？同上篇，《亞洲週刊》你就敢打，BBC、CNN、《彭博》與《時代雜誌》講的時候你連個屁都不敢放？人民都會有感受的。

缺水還是缺水、缺電還是缺電、疫情還是一直爆、餐廳業績還是一直掉、疫苗還是買不到、家門還是出不了。然後網路上看到最多的東西是「3」：王定宇、焦糖在說PTT遭到中共滲透打認知作戰威脅台灣。

小老百姓、上班族跟居家工作又要照顧小孩的崩潰父母只會覺得WTF。

民生凋敝大家焦頭爛額，每天的確診數已經失去參考價值、人心惶惶，你還來這邊講一堆有的沒的打高空？沒看到國民黨都不敢再提什麼刪Q、公投、選主席了嗎？民進黨號稱輿情系統可以回溯過去預知未來、提前數週掌握預判輿情動態，沒掌握到人民的情緒與現在真正關心的事情是什麼嗎？

政府的公信力，已被「認知作戰」的劇本玩掉

林本人是不是真的反串？是，但民眾一點都不關心。後面連結到「6」這件事對執政黨更是比較麻煩的地方，有傳出是否要她一起請辭的風聲，這個你們自己決定，隨便。但這件事給小老百姓的認知是「政府說的中共認知作戰是親民進黨的高層製造出來的？」、「總統臉書說的假訊息是黨工與她老公製造的？」，整個執政黨包括總統都威信盡失。

中央疫情指揮中心提供

早上造謠晚上澄清，自己的認知作戰自己反抗，啊不就很家庭分工？客廳即造謠工廠？

在野黨們簡直高興壞了，這題目起碼可以打個一兩週。大家忍你製造風向已經很久了。更嚴重的是，這個黨現在是執政黨——也就是政府，這樣一搞，等於整個政府的公信力被你這個「認知作戰」的劇本玩掉。還沒撈出紅共結果撈出一堆綠共，這抗中保台的劇碼還搞得下去嗎？

另外，最不重要的細節，友人提醒，林記者的相關言論很可能已經違反《社會秩序維護法》第63條之5，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」以及《國安法》2-1、2-2、5-1最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億。想檢舉的可以趕快去檢舉。

拜託執政黨不要再亂搞了，拋開立場，現在你們是執政黨就好好搞防疫，不要搞政治。

本文經原作者授權轉載

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航