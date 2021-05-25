疫情衝擊餐飲業營收跌7成、無薪假尚未激增，經濟部爭取400億紓困補助內需產業

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續延燒，指揮中心也透露防疫第三級警戒很有可能會延長，內需市場如餐飲服務業備受衝擊，全台餐飲業的平均營業額比起4月下降超過7成。經濟部透露將爭取400億補助針對餐飲、零售、娛樂等商業服務業；另外勞動部則表示，紓困補助研議方向包括再次針對自營作業者或無一定僱主的勞工發放。不過立法院本週四（27日）才會啟動協商新一波紓困追加2100億，紓困詳細的方案目前則仍待政院拍板定案。

內需衝擊最大，經濟部爭取400億紓困補助

（中央社）國內疫情加劇，立法院27日將進行紓困條例協商，31日拚三讀。由於內需相關產業受到較大衝擊，經濟部表示，希望比照紓困2.0的規模，向政院爭取近400億元紓困補助，業者今年營業額與前年相比，單月或兩個月衰退達50%上可申請。

不過，經濟部官員強調，詳細金額與發放方式，還要行政院核定，確定後會統一對外說明。

行政院日前通過紓困振興預算草案，追加新台幣2100億元，整體預算上修至6300億元，期限延長至2022年6月30日。立法院今天發出開會通知，將在27日協商，力拚31日三讀，若通過，將提供相關部會啟動產業紓困補助。

目前全國疫情警戒為第三級，甚至有延長可能，部分縣市也陸續宣布餐飲與飲料店禁止內用，只能外帶或外送，對內需相關行業造成嚴重衝擊。

餐飲POS系統平台iCHEF透過新聞稿表示，近日針對全台臺餐廳統計調查，結果發現，雖然政府並未宣布封城，但雙北以及桃園市皆已宣布禁止餐飲內用，僅能外送或外帶，其他縣市也紛紛自主跟進。截至5/23，與今年4月每日平均營業額相比，全台平均營業額已下降74%。 因應疫情期間用餐行為改變，不同店型受影響的幅度也不同；如酒精飲品店的營業額衰退率92%，但西式速食只衰退32%。而原營業額越高的的業者，衰退的幅度也更大。目前歇業率超過40％，然而即便在業績只剩下四分之一的情況下，超過一半的業者還是繼續營業，其中一個重要的理由是不能讓員工失業。

經濟部盤點一輪下來，已針對餐飲、零售、娛樂等商業服務業匡列預算，補助資格將是單月或2個月業績較2019衰退達50%以上的業者，補助時程為第2季至第4季，但會視疫情發展而定，每季公告申請標準。

經濟部官員說明，去年同樣受疫情籠罩，所以沒有列入比較基期，而是以前年為準。

官員也指出，將致力向政院爭取近400億元紓困補助，他說，部分產業的紓困補助恐重複編列，會再協商，例如計程車屬於商業服務業，但交通部也可能編列補助。

會展產業部分，補助資格將與先前一致，提供薪資與營運補貼，補助每名正式員工補貼4成薪資，最高每人每月2萬元，經濟部官員指出，之前編列的預算還沒用完，將會持續補助。

至於製造業，由於國內生產穩定，訂單未受影響，官員坦言，傾向不會新編預算，第2季仍會開放申請，所用的補助預算是去年度所編、還沒申請完的預算。

勞動部：減班休息增加在住宿餐飲業

《中央社》報導，目前實施無薪假的事業共414家、3925人，較前一週（5月17日）公布的統計數字增加11家、38人，且增加人數的分布行業別主要落在住宿及餐飲業，其次為運輸倉儲業。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，疫情三級警戒時間暫訂到28日，短期影響不大，會持續關注。

據了解，目前實施無薪假的住宿及餐飲業共有18家廠商、215人，較前一週的統計數字增加5家、63人；此外大宗仍然是運輸倉儲業和支援服務業，現有43家廠商、1306人實施無薪假，估計在境管未解除前恐怕不會好轉。製造業部分目前是趨於穩定，波動不大。

《蘋果日報》報導，據了解，勞動部目前也正盤點紓困補助的方向，可能方向包括再次針對自營作業者或無一定僱主的勞工發放。勞動部官員說，正評估哪個方法紓困最快又不會引發群聚，但最終仍要待政院拍板。

勞動部去年曾對符合特定條件的自營作業者及無一定僱主勞工，如攤販、藝文工作者、營造業勞工等，發放紓困補助3萬元。當時的條件是2020年3月底以前有在職業工會投保勞保且目前仍在保者，投保薪資在2萬4千元以下、且2018年所得未達課稅標準（40萬8千元）者，就可申請補助，1個月1萬元，1次將發給3萬元。最後約有112萬人領到補助，總發放金額達337億元。

紓困條例將協商，「防疫照顧假津貼」有望納入

立法院昨天發出開會通知，5月27日上午10點將由立法院長游錫堃召集協商，研商《紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案，開會地點在設有防疫透明隔板的紅樓302會議室。

時代力量黨團上周建議應規定請防疫照顧假應給薪，讓雇主、勞工、政府合理分配不利益；民眾黨團也提案，認為紓困應納入防疫照顧假、疫苗採購、補助自營工作者和中低收入戶等。對此，民進黨團認為，這些都可以做成附帶決議，黨團協商時都有討論空間。

現行《紓困振興特別條例》期限到2021年6月30日止，過去曾兩度追加預算，目前特別預算總額為4200億元。因應疫情嚴峻，行政院提出修正草案，除將期限延長1年，也再次追加2100億元，將總額提高到6300億元。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範