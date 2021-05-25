中國新法逮捕多名天主教神職人員，多國主教齊聲譴責中共迫害宗教自由

編譯：吳宗宜

中國持續迫害天主教，緬甸樞機主教公開譴責

前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI），於2007年將每年的5月24日訂為「為中國教會祈禱日」（Day of Prayer for the Church in China），自他做此宣布以來，虔誠的中國信徒，每年都會在該日前往位於上海市的佘山進教之佑聖母大殿（Basilica in Sheshan）祈禱朝聖。該教堂是19世紀時，由現任教宗方濟各（Pope Francis）所屬的耶穌會興建，並在1942年被教廷封為乙級宗座聖殿（minor Basilica）。

近日中國當局以防疫為由關閉該教堂，但根據《亞洲新聞台》（Asia News）報導，該地區僅有教堂被勒令關閉，周圍的大型遊樂園和高爾夫球俱樂部都照常營業。

今（2021）年3月14日，亞洲最有份量的天主教高階神職人員之一、「亞洲主教團協會」（Federation of Asian Bishops' Conferences）主席、緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo），率先發表聲明譴責中國隱瞞COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以致危害全人類，並邀各界為中國禱告，將「為中國教會祈禱日」延長至5月30日。該倡議隨即引起廣大迴響，美國、英國、加拿大等國都有國會議員加入，美國多位主教也公開響應。

美國天主教主教大會國際正義與和平委員會主席馬洛伊（David J. Malloy）發表聲明支持薄茂恩，他說：「鑒於COVID-19大流行，薄茂恩請求信徒不僅為中國的教會祈禱，更是為中國全人民的人權和尊嚴祈禱。」中國的全球影響力日益增長，薄茂恩表示希望透過這些祈禱，使中國成為造福人類的力量，並成為世界上弱勢和邊緣群體權利的保護者。

同樣地，方濟各也肯定了薄茂恩的祝禱，他表示瞭解中國信徒面臨的困境，並會持續為中國的信徒祈禱，並勸誡他們當個好公民，讓信仰引導做出正確的事，讓他們通往神的國度。團結在愛之名下，並祈禱聖母能幫助中國的所有天主教徒。

方濟各教宗也邀請所有教徒與中國的教友一同祈禱：「教會在世界上的目的是宣教，引導並幫助人們為世界傳遞快樂，成為善良和慈善的見證者，以及他們國家的正義與和平的締造者。」

薄茂恩早在去（2020）年，就抨擊中國政府在COVID-19疫情剛發生時，隱瞞不報，使病毒在全球肆虐，中國共產黨在道德上是有罪的，他說他批評的不是中國人民，而是共產黨失敗的防疫作為，讓許多人死亡：「當我們調查世界各地有多少人因疫情而喪命時，我們應該先問，誰該為此負責？一個政府需要對已做和未能做到的事負責，而中共政權的壓迫、謊言和腐敗導致疫情擴散，他們應該對全球疫情負主要責任，該負責的是中共政府，而不是中國人民。」

薄茂恩也批評，自2012年習近平擔任中共最高領導人以來，中國的人權大幅惡化。他表示：「謊言和錯誤的宣傳置數百萬人的生命於危險之中。中共近年來的作為越來越顯示其專制本質，言論自由在中國被大幅限縮，律師、部落客等異議份子和公民運動者被圍捕並失蹤。中共還發起了反宗教運動，破壞成千上萬的教堂和十字架，且至少有100萬名維吾爾族穆斯林被關押在集中營。」

他還指出，根據英國南安普敦大學（University of Southampton）的流行病學模型，如果中國在三週內採取防疫措施，那受感染的人數最多可減少95％，中國當局的隱瞞和謊言，使病毒向全球蔓延，最後一發不可收拾。

隨著梵蒂岡於2020年10月與中國續約關於主教任命的臨時協議，薄茂恩的聲明是一道警鐘，他的擔憂得到了世界各國主教的強烈迴響。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中梵關係倒退嚕？

自1951年中國與梵蒂岡斷交，驅逐國內的傳教士、拆毀教堂，並拘捕只願效忠教宗領導的教士後，宣布成立中國教會，由中國天主教愛國會領導，並堅持其有權未經教宗批准而任命主教，天主教遂於中國分裂。

直到2018年9月，教廷國務院與外交部次長卡米萊利（Mons. Antoine Camilleri），與中華人民共和國外交部副部長王超簽署了一份臨時性協議，梵蒂岡的聲明指出，該協議是經過逐步、慎重的過程而以互惠為基礎所簽署，是漸進和相互友好的成果，「這涉及對教會極為重要的主教提名權，此協議為進一步合作創造了條件。」

據此，梵蒂岡也承認由中國任命的7名主教，而自此後，在中國政府提名的候選主教名單中，梵蒂岡教宗擁有最後決定權。

對此，北京外交部發表聲明，「中國和梵蒂岡將繼續保持溝通，並推動改善兩國關係。」

香港前主教陳日君則告訴《路透社》，「這協議是羊入虎口，是一個令人難以置信的背叛，結局將是長期的悲劇，不僅會對中國的教會造成傷害，而且還會傷害所有教會的可信度。」

中國目前約有1200萬名天主教徒，分為兩派，一派是獲梵蒂岡認可、但遭中國打壓的地下教會，另一派為隸屬北京官方的中國天主教愛國會。

梵蒂岡和中國在2020年10月展延了任命協議，允許教宗在任命中國主教一事上擁有最終決定權，但人選須經中方認可。

中國外交部發言人趙立堅表示，雙方在經過友好協商後，已同意延長這項臨時性協議，為期2年，雙方將努力持續改善關係。

據梵蒂岡《城國日報》（L'Osservatoree Romano）報導，該協議的主要目的是在中國維持和促進福音的宣傳，使教會更加團結統一。

教廷新聞辦公室也發表聲明：「教廷認為，該協議的施行具有極大的價值，雙方透過進行公開和建設性的對話，以造福天主教徒的生活和中國人民的利益。」

但天主教在中國的發展並未就此一帆風順。中國國家宗教事務局在今年2月公布《宗教教職人員管理辦法》，這項法規將於5月1日起正式實施，該法內容包括宗教教職人員權利和義務、宗教教職人員資格、宗教活動場所、教會的監督管理與法律責任。

如該法總則的第三條提到，「宗教教職人員應當熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度，遵守憲法、法律、法規和規章，踐行社會主義核心價值觀，堅持我國宗教獨立自主自辦原則，堅持我國宗教中國化方向，維護國家統一、民族團結、宗教和睦與社會穩定。」

該法頒布後，中國當局隨即開始掃蕩國內不願意宣誓效忠共產黨的神職人員，5月20日至21日，河北數百名警察包圍新鄉教區一處修道院，逮捕了主教張維柱、7名神父與10多名修士，因他們拒絕加入中國共產黨的愛國教會。

根據亞洲新聞台報導指出，現年63歲的張維柱，於1991年獲梵蒂岡任命為主教，在河北新鄉教區約有10萬名信徒。在其被捕後，公安部隊在周圍挨家挨戶搜查，一旦發現家中有屬於天主教信仰的標記，如十字架、聖人雕像或畫像等，便立即予以銷毀並課罰款。

義大利國營電視TG1也發聲明，譴責中國在2018年和梵蒂岡簽署主教任命臨時性協議後，反而更變本加厲破壞國內天主教徒，打壓宗教自由，從未認真遵守該協議。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範