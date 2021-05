中國新法逮捕多名天主教神職人員，多國主教齊聲譴責中共迫害宗教自由

編譯:吳宗宜

中國持續迫害天主教,緬甸樞機主教公開譴責

前教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI),於2007年將每年的5月24日訂為「為中國教會祈禱日」(Day of Prayer for the Church in China),自他做此宣布以來,虔誠的中國信徒,每年都會在該日前往位於上海市的佘山進教之佑聖母大殿(Basilica in Sheshan)祈禱朝聖。該教堂是19世紀時,由現任教宗方濟各(Pope Francis)所屬的耶穌會興建,並在1942年被教廷封為乙級宗座聖殿(minor Basilica)。

近日中國當局以防疫為由關閉該教堂,但根據《亞洲新聞台》(Asia News)報導,該地區僅有教堂被勒令關閉,周圍的大型遊樂園和高爾夫球俱樂部都照常營業。

今(2021)年3月14日,亞洲最有份量的天主教高階神職人員之一、「亞洲主教團協會」(Federation of Asian Bishops' Conferences)主席、緬甸樞機主教薄茂恩(Charles Maung Bo),率先發表聲明譴責中國隱瞞COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情以致危害全人類,並邀各界為中國禱告,將「為中國教會祈禱日」延長至5月30日。該倡議隨即引起廣大迴響,美國、英國、加拿大等國都有國會議員加入,美國多位主教也公開響應。

美國天主教主教大會國際正義與和平委員會主席馬洛伊(David J. Malloy)發表聲明支持薄茂恩,他說:「鑒於COVID-19大流行,薄茂恩請求信徒不僅為中國的教會祈禱,更是為中國全人民的人權和尊嚴祈禱。」中國的全球影響力日益增長,薄茂恩表示希望透過這些祈禱,使中國成為造福人類的力量,並成為世界上弱勢和邊緣群體權利的保護者。

同樣地,方濟各也肯定了薄茂恩的祝禱,他表示瞭解中國信徒面臨的困境,並會持續為中國的信徒祈禱,並勸誡他們當個好公民,讓信仰引導做出正確的事,讓他們通往神的國度。團結在愛之名下,並祈禱聖母能幫助中國的所有天主教徒。

方濟各教宗也邀請所有教徒與中國的教友一同祈禱:「教會在世界上的目的是宣教,引導並幫助人們為世界傳遞快樂,成為善良和慈善的見證者,以及他們國家的正義與和平的締造者。」

薄茂恩早在去(2020)年,就抨擊中國政府在COVID-19疫情剛發生時,隱瞞不報,使病毒在全球肆虐,中國共產黨在道德上是有罪的,他說他批評的不是中國人民,而是共產黨失敗的防疫作為,讓許多人死亡:「當我們調查世界各地有多少人因疫情而喪命時,我們應該先問,誰該為此負責?一個政府需要對已做和未能做到的事負責,而中共政權的壓迫、謊言和腐敗導致疫情擴散,他們應該對全球疫情負主要責任,該負責的是中共政府,而不是中國人民。」

薄茂恩也批評,自2012年習近平擔任中共最高領導人以來,中國的人權大幅惡化。他表示:「謊言和錯誤的宣傳置數百萬人的生命於危險之中。中共近年來的作為越來越顯示其專制本質,言論自由在中國被大幅限縮,律師、部落客等異議份子和公民運動者被圍捕並失蹤。中共還發起了反宗教運動,破壞成千上萬的教堂和十字架,且至少有100萬名維吾爾族穆斯林被關押在集中營。」

他還指出,根據英國南安普敦大學(University of Southampton)的流行病學模型,如果中國在三週內採取防疫措施,那受感染的人數最多可減少95%,中國當局的隱瞞和謊言,使病毒向全球蔓延,最後一發不可收拾。

隨著梵蒂岡於2020年10月與中國續約關於主教任命的臨時協議,薄茂恩的聲明是一道警鐘,他的擔憂得到了世界各國主教的強烈迴響。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中梵關係倒退嚕?

自1951年中國與梵蒂岡斷交,驅逐國內的傳教士、拆毀教堂,並拘捕只願效忠教宗領導的教士後,宣布成立中國教會,由中國天主教愛國會領導,並堅持其有權未經教宗批准而任命主教,天主教遂於中國分裂。

直到2018年9月,教廷國務院與外交部次長卡米萊利(Mons. Antoine Camilleri),與中華人民共和國外交部副部長王超簽署了一份臨時性協議,梵蒂岡的聲明指出,該協議是經過逐步、慎重的過程而以互惠為基礎所簽署,是漸進和相互友好的成果,「這涉及對教會極為重要的主教提名權,此協議為進一步合作創造了條件。」

據此,梵蒂岡也承認由中國任命的7名主教,而自此後,在中國政府提名的候選主教名單中,梵蒂岡教宗擁有最後決定權。

對此,北京外交部發表聲明,「中國和梵蒂岡將繼續保持溝通,並推動改善兩國關係。」

香港前主教陳日君則告訴《路透社》,「這協議是羊入虎口,是一個令人難以置信的背叛,結局將是長期的悲劇,不僅會對中國的教會造成傷害,而且還會傷害所有教會的可信度。」

中國目前約有1200萬名天主教徒,分為兩派,一派是獲梵蒂岡認可、但遭中國打壓的地下教會,另一派為隸屬北京官方的中國天主教愛國會。

梵蒂岡和中國在2020年10月展延了任命協議,允許教宗在任命中國主教一事上擁有最終決定權,但人選須經中方認可。

中國外交部發言人趙立堅表示,雙方在經過友好協商後,已同意延長這項臨時性協議,為期2年,雙方將努力持續改善關係。

據梵蒂岡《城國日報》(L'Osservatoree Romano)報導,該協議的主要目的是在中國維持和促進福音的宣傳,使教會更加團結統一。

教廷新聞辦公室也發表聲明:「教廷認為,該協議的施行具有極大的價值,雙方透過進行公開和建設性的對話,以造福天主教徒的生活和中國人民的利益。」

但天主教在中國的發展並未就此一帆風順。中國國家宗教事務局在今年2月公布《宗教教職人員管理辦法》,這項法規將於5月1日起正式實施,該法內容包括宗教教職人員權利和義務、宗教教職人員資格、宗教活動場所、教會的監督管理與法律責任。

如該法總則的第三條提到,「宗教教職人員應當熱愛祖國,擁護中國共產黨的領導,擁護社會主義制度,遵守憲法、法律、法規和規章,踐行社會主義核心價值觀,堅持我國宗教獨立自主自辦原則,堅持我國宗教中國化方向,維護國家統一、民族團結、宗教和睦與社會穩定。」

該法頒布後,中國當局隨即開始掃蕩國內不願意宣誓效忠共產黨的神職人員,5月20日至21日,河北數百名警察包圍新鄉教區一處修道院,逮捕了主教張維柱、7名神父與10多名修士,因他們拒絕加入中國共產黨的愛國教會。

根據亞洲新聞台報導指出,現年63歲的張維柱,於1991年獲梵蒂岡任命為主教,在河北新鄉教區約有10萬名信徒。在其被捕後,公安部隊在周圍挨家挨戶搜查,一旦發現家中有屬於天主教信仰的標記,如十字架、聖人雕像或畫像等,便立即予以銷毀並課罰款。

義大利國營電視TG1也發聲明,譴責中國在2018年和梵蒂岡簽署主教任命臨時性協議後,反而更變本加厲破壞國內天主教徒,打壓宗教自由,從未認真遵守該協議。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:楊士範