楊子俊：我們要抵抗的，是移民潮的盲目面向

文：楊子俊（香港已離職的通識教師，612示威者）

最近，劉頴匡先生在高牆內撰文*，呼籲出聲抵抗「移民潮」，在媒體引起了一些迴響。上年尾，我也面對過移民與否的抉擇，當時是從抗爭者的角度出發、比較主觀的。現響應劉先生的呼籲，闡釋我對廣泛移民潮的看法。

一個熱潮，可以是相對理性、自然而生，或是相對盲目、刻意營造的。例如數量有限的演唱會門票引起搶購潮，那是相對理性的；福島核災期間搶購鹽、鹽焗雞，那是相對盲目的。

受限於不完整的資訊及從眾心理（conformity），身在其中的人是未必能認清熱潮的本質。疫情早期，我也曾被學歷非常高的朋友拉著去搜刮廁紙，只是我中途不耐煩，去了吃晚餐，暗中思考學校的油印紙是否可切成廁紙用。

那麼現時的移民潮是理性還是盲目的？這是爭議之一。我認為這種牽連甚廣的現象，必定是兩者兼備。

理性的移民現象其實一直存在。在我從前工作的學校，學生的家庭背景平均而言是中產階層，不少學生都有外國國籍（反映上一代的移民計劃），或有隨時到海外升學和長駐的打算。對這種家庭而言，移居海外的成本較低（多為專業人士易找工作、英語能力較高、已有親友在當地支援），當外國的環境客觀地比香港優勝、收穫大於代價，他們便會理性地執行移民計劃。

而自2019年香港政治迅速赤化，社會和經濟危機四伏，移民的潛在收益變得更高，也加快了所謂的移民潮。因此，我認為無須深究這類出於理性、自然不過的移民行為，畢竟人各有志、家家有本難念的經。當認識有人選擇移民，我們也無須過分渲染或恐慌性地跟隨，而是應先想想自己與他們是否同一類人、自己的生活追求究竟是甚麼。

我們要抵抗的，是移民潮的盲目面向。因著我們的習性，「香港人移民」是一種特殊產業鏈，涉及顧問、財富轉移、地產、投資、資訊販賣等非常有利可圖的項目，不少受益者都會以硬性廣告與鱔稿、KOL貼文、甚至是假扮普通網民等方式營造移民潮。這些產業的服務當然有其價值，但它們傾向誇大或單向描繪移民的必要，促使一些人不自覺地協助散播恐懼，甚至作出欠理性的移民決定。

本來，移民決定是理性與否，也只是個人問題，但移民成風實在影響著香港的命運，難怪深愛香港的抗爭者會較為緊張。若果「香港的民主自由」是我們的共同目標，我們應該離開還是留下來？

以我的觀察，以離開為手段的主流論點有二，一是打「國際線」（粗略而言，即創造外地的政治與輿論力量，支援本地），二是帶走資金和人才，作出強烈表態、傷害政權，逼使其重新順應民意。

以上兩者的成效，涉及個人才能和對政權的判斷，難以一概而論。我自問不才、沒有太多資產，現在亦有支援社運的方法，所以認為自己留在香港的作用會大些。如果你的情況與我差不多，而你被濫捕濫告的風險不高，我會為你願意留下來而感到鼓舞。如果你決定離開，我完全尊重，但也懇請你不要將自己的判斷強加在他人身上，甚至對留守的人反唇相譏。

同路人的冷嘲熱諷所造成的傷害，絕對比對家的攻擊批評更令人難以承受。即使在獄中的手足未能看見，那些與手足共事過、「一直還在堅持的人」，一樣會感同身受。

亦有人認為身陷冤獄的抗爭者希望香港人留下來是道德綁架。不知看到這裏的朋友，有沒有試過為親人、愛人下廚？當你勞心勞力地烹調好食物，端出來的時候卻發現對方冷冷淡淡，甚至跑了，那會是甚麼感覺？

將心比心，若我們未有能力進入熱廚房，留下來作見證，或至少做好支持者的角色，也不過分。

*編按：香港已解散的民間集會團隊發言人劉頴匡，目前因初選案涉違香港國安法而被還押，他在獄中寫信，寄語港人不應恐懼而離去，又指港人要一齊努力抵抗移民潮，甚至指「如果香港再冇香港人，我哋為咩而坐監？」

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。標題為編輯所擬，原標題為「移民潮」。）

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