分居、贍養費、監護權⋯⋯這些「離婚」相關的英文怎麼說？

相信各位看到新聞的時候應該跟小編一樣震驚吧!比爾蓋茲夫婦27年的婚姻就這樣畫上句點,實在是令人非常難過,但也只能祝福他們了。今天小編就要來教大家,表達「離婚」的各種用法,一起來看看吧!

「離婚」的各種用法

「離婚」的單字就是大家常見的:divorce,但是其實這個字有很多不同的用法喔!讓我們繼續看下去!

divorce(n.)離婚

divorce當名詞的時候就是「離婚」的意思,通常會搭配動詞get,寫成get a divorce,代表某人要離婚或是已經離婚了。

Bill and Melinda Gates decided to get a divorce after 27 years of marriage.(比爾蓋茲夫婦在結婚27年後決定要離婚了。)

The couple agreed that getting a divorce would be the best option for their child.(這對夫妻同意離婚對孩子來說會是最好的選項。)

如果是比較正式一點的用法,就可以搭配動詞file「提出(訴訟)」,寫成file for divorce,代表「提出離婚申請 / 訴訟」。

Sick of her husband’s constant verbal abuse, the woman finally filed for divorce.(受夠老公經常性的言語暴力,這名女子終於提出了離婚申請。)

divorce(v.)(與…)離婚

divorce當動詞的時候是「(與…)離婚」,這個字可以當作及物動詞也可以當作不及物動詞來使用。當及物動詞時,後面通常會加上「人」,寫成divorce someone「與…離婚」。

The wealthy man divorced his wife and married a young model right away.(那位富有的男子與妻子離婚,並馬上娶了一位嫩模。)

當不及物動詞時,則可以直接說:

To everyone’s surprise, the model couple divorced after only three months of marriage.(令大家意外的是,這對模範夫婦只結婚三個月就離婚了。)

另外,在一般口語的用法中,也可以用get + p.p.來表示被動,所以get divorced 就是「離婚」的意思。

Being separated for five years, they finally got divorced.(在分居五年後,他們終於離婚了。)

如果是要表示一個人「離婚的狀態」,就會用be divorced,例如:

The couple is divorced.(這對夫妻離婚了。)

或是:

They have been divorced for nearly 20 years.(他們已經離婚將近20年了。)

divorced(adj.)離婚的,離異的

最後,這個字當形容詞的時候則是 divorced「離婚的,離異的」。

The divorced father had to take on the responsibility of raising two children.(這位離婚的父親必須擔起撫養兩個小孩的責任。)

「離婚」還可以這樣說

split up 分手;斷絕關係;離婚

除了常見的divorce之外,我們也可以用split up這個片語來代表「離婚」。但要特別注意,這個字在表示各種關係時意思比較廣泛,通常也可以拿來形容情侶之間「分手」或兩人之間「斷絕關係」。

Linda split up with her boyfriend after discovering that he had been secretly cheating on her with her best friend.(在 Linda發現男友背著她與閨密偷情後,就跟他分手了。)

跟「離婚」有關的單字

separate(夫妻)分居

separate 當動詞時可以表示「(夫妻)分居」。雖然有些文章會將這個字直接跟「離婚」畫上等號,但其實 separate 不一定代表已經離婚了喔!還是要看上下文才能更精確地去判斷。

My parents separated when I was in elementary school, but they still haven’t got divorced yet.(我父母在我小學時就分居了,但他們到現在都還沒離婚。)

divorce agreement / settlement 離婚同意書

離婚的時候雙方通常都會簽「離婚同意書」,而在正式的用語中就是divorce agreement 或是 divorce settlement。如果要說「簽」離婚同意書,只要搭配動詞sign「簽署,簽字」就可以了。

Her husband agrees to sign the divorce agreement on condition that he receives full custody of their child.(她老公同意簽署離婚協議書,但條件是他要得到小孩的完全監護權。)

當然,大家可能有在電影或影集中聽過 divorce papers,這種是屬於比較口語的用法,也可以使用喔!

alimony 贍養費,生活費

alimony就是離婚後法院判決一方支付給另一方的「贍養費,生活費」,是屬於比較正式的用法,而在一些報章雜誌或節目中可能會比較常聽到spousal support。這個用法比較簡單易懂,因為spousal就是「與配偶有關的」,所以合在一起spousal support就是「贍養費」啦!

By court order, Mandy’s husband is forced to pay her alimony for the rest of his life.(根據法院命令,Mandy 的老公這輩子都必須支付她贍養費。)

custody 監護權

custody除了可以指犯人等候法庭審判期間的「監禁,拘留」,也可以代表父母離異時孩子的「監護權」。

因為「監護權」通常都是由法院判決,所以如果要說「將某人的監護權判給某人」,就會搭配動詞award「判給,裁定」/ grant「同意,准予」/ give「給予」,寫成 award / grant / give custody of someone to someone。

The court awarded / granted / gave custody of the twins to the mother.(法院將雙胞胎的監護權判給了母親。)

而對於得到監護權的人來說,英文上就會用get「得到;獲得」/ receive「得到;收到」這兩個動詞來搭配,寫成get / receive custody of someone「得到某人的監護權」。

The man finally got / received custody of his child after months of fighting in a family law court.(在家事法院歷經數個月的爭取後,那位男子終於得到孩子的監護權。)

如果要再更仔細區分的話,還有以下幾種用法:

full custody / sole custody 單獨監護權

joint custody 共同監護權

離婚的議題真的好複雜啊!希望大家都可以學起來喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,合併〈【看時事學英文(上)】比爾蓋茲27年婚姻畫下句點--來學學表達「離婚」的各種用法!〉和〈【看時事學英文(下)】比爾蓋茲27年婚姻畫下句點--「分居」、「贍養費」、「監護權」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航