2021/05/26,
生活

分居、贍養費、監護權⋯⋯這些「離婚」相關的英文怎麼說？

分居、贍養費、監護權⋯⋯這些「離婚」相關的英文怎麼說？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

除了常見的divorce之外，我們也可以用split up這個片語來代表「離婚」。但要特別注意，這個字在表示各種關係時意思比較廣泛，通常也可以拿來形容情侶之間「分手」或兩人之間「斷絕關係」。

相信各位看到新聞的時候應該跟小編一樣震驚吧！比爾蓋茲夫婦27年的婚姻就這樣畫上句點，實在是令人非常難過，但也只能祝福他們了。今天小編就要來教大家，表達「離婚」的各種用法，一起來看看吧！

「離婚」的各種用法

「離婚」的單字就是大家常見的：divorce，但是其實這個字有很多不同的用法喔！讓我們繼續看下去！

  • divorce（n.）離婚

divorce當名詞的時候就是「離婚」的意思，通常會搭配動詞get，寫成get a divorce，代表某人要離婚或是已經離婚了。

Bill and Melinda Gates decided to get a divorce after 27 years of marriage.（比爾蓋茲夫婦在結婚27年後決定要離婚了。）

The couple agreed that getting a divorce would be the best option for their child.（這對夫妻同意離婚對孩子來說會是最好的選項。）

如果是比較正式一點的用法，就可以搭配動詞file「提出（訴訟）」，寫成file for divorce，代表「提出離婚申請 / 訴訟」。

Sick of her husband’s constant verbal abuse, the woman finally filed for divorce.（受夠老公經常性的言語暴力，這名女子終於提出了離婚申請。）

  • divorce（v.）（與…）離婚

divorce當動詞的時候是「（與…）離婚」，這個字可以當作及物動詞也可以當作不及物動詞來使用。當及物動詞時，後面通常會加上「人」，寫成divorce someone「與…離婚」。

The wealthy man divorced his wife and married a young model right away.（那位富有的男子與妻子離婚，並馬上娶了一位嫩模。）

當不及物動詞時，則可以直接說：

To everyone’s surprise, the model couple divorced after only three months of marriage.（令大家意外的是，這對模範夫婦只結婚三個月就離婚了。）

另外，在一般口語的用法中，也可以用get + p.p.來表示被動，所以get divorced 就是「離婚」的意思。

Being separated for five years, they finally got divorced.（在分居五年後，他們終於離婚了。）

如果是要表示一個人「離婚的狀態」，就會用be divorced，例如：

The couple is divorced.（這對夫妻離婚了。）

或是：

They have been divorced for nearly 20 years.（他們已經離婚將近20年了。）

  • divorced（adj.）離婚的，離異的

最後，這個字當形容詞的時候則是 divorced「離婚的，離異的」。

The divorced father had to take on the responsibility of raising two children.（這位離婚的父親必須擔起撫養兩個小孩的責任。）

「離婚」還可以這樣說

  • split up 分手；斷絕關係；離婚

除了常見的divorce之外，我們也可以用split up這個片語來代表「離婚」。但要特別注意，這個字在表示各種關係時意思比較廣泛，通常也可以拿來形容情侶之間「分手」或兩人之間「斷絕關係」。

Linda split up with her boyfriend after discovering that he had been secretly cheating on her with her best friend.（在 Linda發現男友背著她與閨密偷情後，就跟他分手了。）

跟「離婚」有關的單字

  • separate（夫妻）分居

separate 當動詞時可以表示「（夫妻）分居」。雖然有些文章會將這個字直接跟「離婚」畫上等號，但其實 separate 不一定代表已經離婚了喔！還是要看上下文才能更精確地去判斷。

My parents separated when I was in elementary school, but they still haven’t got divorced yet.（我父母在我小學時就分居了，但他們到現在都還沒離婚。）

  • divorce agreement / settlement 離婚同意書

離婚的時候雙方通常都會簽「離婚同意書」，而在正式的用語中就是divorce agreement 或是 divorce settlement。如果要說「簽」離婚同意書，只要搭配動詞sign「簽署，簽字」就可以了。

Her husband agrees to sign the divorce agreement on condition that he receives full custody of their child.（她老公同意簽署離婚協議書，但條件是他要得到小孩的完全監護權。）

當然，大家可能有在電影或影集中聽過 divorce papers，這種是屬於比較口語的用法，也可以使用喔！

  • alimony 贍養費，生活費

alimony就是離婚後法院判決一方支付給另一方的「贍養費，生活費」，是屬於比較正式的用法，而在一些報章雜誌或節目中可能會比較常聽到spousal support。這個用法比較簡單易懂，因為spousal就是「與配偶有關的」，所以合在一起spousal support就是「贍養費」啦！

By court order, Mandy’s husband is forced to pay her alimony for the rest of his life.（根據法院命令，Mandy 的老公這輩子都必須支付她贍養費。）

  • custody 監護權

custody除了可以指犯人等候法庭審判期間的「監禁，拘留」，也可以代表父母離異時孩子的「監護權」。

因為「監護權」通常都是由法院判決，所以如果要說「將某人的監護權判給某人」，就會搭配動詞award「判給，裁定」/ grant「同意，准予」/ give「給予」，寫成 award / grant / give custody of someone to someone。

The court awarded / granted / gave custody of the twins to the mother.（法院將雙胞胎的監護權判給了母親。）

而對於得到監護權的人來說，英文上就會用get「得到；獲得」/ receive「得到；收到」這兩個動詞來搭配，寫成get / receive custody of someone「得到某人的監護權」。

The man finally got / received custody of his child after months of fighting in a family law court.（在家事法院歷經數個月的爭取後，那位男子終於得到孩子的監護權。）

如果要再更仔細區分的話，還有以下幾種用法：

  • full custody / sole custody 單獨監護權
  • joint custody 共同監護權

離婚的議題真的好複雜啊！希望大家都可以學起來喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，合併〈【看時事學英文（上）】比爾蓋茲27年婚姻畫下句點－－來學學表達「離婚」的各種用法！〉和〈【看時事學英文（下）】比爾蓋茲27年婚姻畫下句點－－「分居」、「贍養費」、「監護權」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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