鴻海攜手全球第四大車廠，合資成立Mobile Drive搶食電動車大餅

鴻海集團日前與汽車大廠Stellantis進行合作，力拼今年8月31日完成簽約，雙方各持股各半，搶打Mobile Drive智慧座艙及先進車聯網服務，成為鴻海挑戰特斯拉（Tesla）電動車霸主地位的一塊重要拼圖。

董事長劉揚偉指出，鴻海電子代工全球第一，目前除了MIH聯盟外，也與美國電動車新創Fisker、中國吉利汽車、拜騰等合作，可望從「勞力密集」轉型至「腦力密集」的新產業。分析師也認為，鴻海電動車事業，最快2023將會貢獻營收，集團策略短、中、長期改造計畫成效逐步顯現。

鴻海攜手全球第四大汽車廠Stellantis搶攻電動車

鴻海集團5月18日宣布將與全球第四大品牌汽車廠Stellantis，合資成立Mobile Drive，雙方各持股50%，Mobile Drive主攻智慧座艙及先進車聯網服務。富智康指出，具有約束性的協議預計8月31日前簽訂，達成階段性任務。

Stellantis是一家跨國汽車製造商，總部位於荷蘭阿姆斯特丹，於2021年合併義大利美國公司飛雅特克萊斯勒汽車與法國公司寶獅雪鐵龍集團，雙方各出資一半。

該集團擁有廣泛的汽車品牌組合：阿巴斯、阿爾法・羅密歐、克萊斯勒、雪鐵龍、道奇、DS汽車、菲亞特、菲亞特專業、吉普汽車、藍旗亞、瑪莎拉蒂、莫帕爾、歐寶、標緻、公羊貨車及佛賀汽車。

Stellantis官方網站

該公司擁有40萬名員工，業務遍及130多個國家，在30個國家擁有製造工廠。該集團計劃在2021年底之前推出39款電動汽車。

富智康指出，初期架構由兩集團共同擘畫Mobile Drive推動軟硬體業務，鎖定車用資訊娛樂系統、車用通訊、雲端服務平台及人工智慧的車載應用程式、智慧導航、語音助手、環視系統、電商平台及支付整合服務等。

富智康表示，Mobile Drive所有開發項目由Stellantis及富智康共同擁有，且Mobile Drive將以汽車供應商的角色營運，為Stellantis和其他汽車製造商提供軟硬體解決方案。

富智康指出，開發具備L2+功能的先進駕駛輔助系統（ADAS）方案，通過公共道路測試驗證，智慧駕駛艙方案已獲部分客戶報價。

劉揚偉：3+3成果超乎預期 鴻海轉型有成

日前，鴻海上傳營業報告書，董事長劉揚偉指出，鴻海從1991年掛牌至今，上市將滿30年，從一家連結器代工製造為主、年營業額17.75億元的公司，到現在年營收達到5.35兆元，過去30年間業績成長3000多倍，成為一個版圖橫跨亞洲、美洲、歐洲的全球性集團，目前在電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市佔率超過四成。

劉揚偉表示，秉持著公司所訂下的不斷開發新產品新技術，以因應市場的變化的原則，在這幾年來，除了推動既有ICT產業現況體質調整，因應新產品、新客戶的需求外，也推動「3+3」新產業、技術領域發展佈局，而過去一年多來，也取得超乎預期的成果。

其中，在MIH聯盟方面，劉揚偉表示，成員遍及海內外五大洲，獲得軟硬體、服務等領域的合作夥伴熱烈響應，其中不乏頂尖企業，都將是推動電動車產業發展的關鍵佈局。

承通投顧分析師謝明哲指出，鴻海MIH電動車大聯盟，成立不過半年時間，已經有超過1500家的成員，並且和國際汽車大廠Fisker、吉利合作成功，預計明年就能看到合作的效果。

劉揚偉表示，F1.0現況優化使集團內外的溝通效率與速度提升，不但未因新冠疫情而受限，甚至更優於以往；F2.0數位轉型則建立創新工廠數位管理體系，提升競爭力同時再獲世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠認證。

F3.0轉型升級方面，劉揚偉表示，除了MIH聯盟外，也與美國電動車新創Fisker、中國吉利汽車、拜騰等合作，拓展未來電動車產業的出海口。

他說，成立鴻海研究院，超前部署未來3至7年的前瞻技術，不只提供集團從「勞力密集」轉型至「腦力密集」的能量，也強化提升產品價值，拉開與競爭對手的距離。

謝明哲表示，鴻海明年初要推動電動巴士與兩款C型車，最快2023將會貢獻營收。另外，鴻海集團推動的F1.0現況優化、2.0數位轉型、3.0轉型升級策略成功，短、中、長期企業改造計畫成效將逐步顯現。

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核稿編輯：翁世航