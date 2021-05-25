那一口欒樨餅——甘中帶苦，卻又有苦難言

味覺所能掀起的記憶，太多、太狂、太洶湧。

本來以為已經說服自己，今年不會有機會吃上一口龍船頭飯，所以佛誕當天，也真提不起勁去寫、去想任何與之相關的事，但原來佛誕當日的味覺回憶，真的不只龍船頭飯。

至少還有欒樨餅。

欒樨（粵音「煙西」）餅是甚麼？從前的我可沒深究太多，只知道每年農曆四、五月時，家中總會出現這樣一盒墨綠色的糕餅，均是由上了年紀的長輩親手製作，然後送到我家。據爸爸口中得知，這一片片的欒樨餅，雖無亮麗外表，也沒任何餡料，看似無甚特別，但其實由搗葉、混粉、壓模、蒸熟，一個又一個步驟做來，確是耗費不少時間和心神；所以餅雖薄，但情意濃。

那說到底，欒樨餅是否美食？我的答案是：中規中矩。於我而言，一口咬下時那清香味道、軟糯口感，確實清新；但不好此道者，一句「一陣草青味」就毅然放下。的確，鹹魚青菜，各有所愛，逼也逼不來。

而我之所以會又再次想起欒樨餅，不是因為家中有人提起，而是因為昨日的大太陽把外出的慾望悉數嚇走，在家播起YouTube時，竟隨機播到了某家齋菜館主人在佛寺與欒樨樹相遇的故事，一看之下，方知道欒樨餅與佛誕的淵源；順藤摸瓜，也找到了它和中山的關係，以及那些清熱解毒、驅穢健脾的功效介紹。

那些被塵封兩年有多的欒樨餅記憶，就這樣，被一段影片重新掀起、翻開；而且襲來的速度是如此高速，令人束手無策。

再等一個佛誕吧，到時就能吃到家中的欒樨餅了。我這樣跟自己說。

只是當心念一轉，想起那些與家人隔著一道高牆，不知何年何日才可歸家的人，就覺得來年或能吃下的那一口欒樨餅，恐怕會是甘中帶苦，卻又有苦難言。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook。

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