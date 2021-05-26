僵化的「醫療機關指引」七大程序，導致日本疫苗接種率僅3％

東京、大阪大幅開打

日本政府在5月24日，終於在東京與大阪等地率先開展大規模疫苗施打，地點分別設置在兩地的大型會展場所。針對65歲以上的當地居民，第一天就在東京施打5000劑疫苗、大阪則是2500劑。官方預估，如果成效順利，未來會持續追加每日施打劑量，希望能在7月底前完成兩地所有65歲以上年齡人士施打。

該大規模施打中心是由日本自衛隊營運，並且徵招醫官、護理人員等，進入會場後，會先簡單確認預約資訊與身體狀況，自衛隊醫官在取得距離問診之後、會指示護衛官展開施打，自己再前往下一間問診。會場外有民眾跟日本媒體表示：「不會感到痛、很順利。在第一次接種結束後感到更安心了。」

日本首相菅義偉則是抽空視察了東京的會場，由於菅義偉也是年過70的銀髮族，對於是否夠順利展開施打相當關心。他在會場表示：「看到自衛隊形式井然有序地組織與施打狀況，感到相當安心。」自衛隊官方還在一個樓層設立「作戰室」，隨時因應狀況，真的防疫視同作戰。

菅義偉認為「自衛隊就是最後的城寨，國民對此相當期待。也是感染擴大防止的殺手王牌，對國民的性命與健康守護扮演關鍵角色。」日本未來樂觀估計下，東京跟大阪一天可以到1萬5000劑。其中如東京巨蛋等大場地，營運該設施的日本職棒讀賣巨人球團也願意出借，疫苗施打效果可望加倍。

厚勞省相繼核准莫德納與AZ疫苗

為了因應疫苗加速施打，日本厚生勞動省早在21日就快速宣布，通過美國莫德納（Moderna）與英國阿斯利康（AZ）疫苗的審核。加上先前的輝瑞疫苗，全日本已經有三個品牌的疫苗可以用，不過阿斯利康雖然通過審核，日本有鑒於在國外的血栓報告等，暫時還需要評估施打的時機，因此沒用在大規模施打中心。

莫德納公司與日本代理的武田藥品，早先已經於3月5日申請莫德納疫苗核准，不過日本國會要到5月7日才宣布兩週後才會承認。中間因為要三次臨床試驗，一來一往就過了兩個月，許多疫苗雖然運抵成田與關西國際機場，卻因為要等待醫檢而在卡在海關。但等到日本官方放行後，疫苗也即刻進入備戰狀態。

除了東京與大阪，許多縣市也在24日啟用他們的大規模施打中心，包含宮城、群馬、愛知各縣等，愛知縣目前預計單日1500人、宮城縣則預計2100人，這些莫德納疫苗即刻發揮作用。除了上述幾縣外，預計還會有12縣相繼設置大規模施打中心，讓莫德納疫苗能夠妥善發揮作用。

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施打率偏低仍難改？

日本的疫苗接種率過低，一直為人詬病，目前僅約3％左右，相較於其他歐美國家來說，這樣的個位數字對醫療大國而言確實汗顏。官方雖然希望透過大規模施打中心加速接種率，不過就技術層面來說，日本雖然有許多疫苗運抵，還尚需要施打的醫護人員跟會場運作順暢，因此當初一度陷入疫苗多人員缺的窘境。

其中很大的原因在於，過去日本的疫苗接種是相對複雜，除了要熟知厚生勞動省的「醫療機關指引」中的疫苗接種守則中的七大程序外，還需要跟接種人士適切說明，尋求對方的認可同意後才能施打。然而日本人口老化嚴重，跟老一輩說明往往耗費較多時間，如果有重聽或是癡呆症狀，可能會超過10分鐘。

加上如果因為接種問題捲入醫療糾紛，可能會讓醫師與護理人員更費心神。因此4月多時東京一度出現「一天10萬日幣」徵施打醫護人員，卻仍是很少人應徵。日本麻醉科專門醫生筒井富美就認為，現場醫師具體該如何接受指導、藥劑與設備的掌握、如果發生問題如何分層負責等，是日本接種率遲遲無法進展的主因。

在自衛隊投入運作後，大規模施打中心也相對減少了許多過往的確認步驟。除了購買大量疫苗、跟上歐美各國施打步驟外，國產疫苗研發也是相當重要課題。

日本國產疫苗課題

如同台灣加緊國產疫苗研發，日本也在快速增進疫苗研發，並在5月22日確立方針，由政府出資創立基金，交給擔任醫學研究跟醫療開發的「日本醫療研究開發機構」來執行。從既有的疫苗樣本中選出最有研發性的，之後再投入基礎研究、進入臨床試驗，測試副作用。

日本雖然是醫療大國，但是在疫苗的開發上過去不是很積極，過去的流行病疫苗開發經費一年70億日幣，僅是美國的1％左右。很大的原因在於，日本是相對衛生環境好的大國，人民都有基礎的衛生常識外，已經將近半世紀沒有所謂的大流行病。因此在新的流行病發生時，往往都依賴歐美經驗，直接購買疫苗較快。

經費不足是過往日本研發疫苗的致命傷，不過就算要提高經費，還需要等待下一年度的預算審核。況且，建造臨床試驗的環境跟人才培養等也需要時間，日本短時間內要成為疫苗研發大國尚需時間。

台日一同度過困難期

疫苗接種是否順利，將影響到日本未來疫情確診是否能緩和，也將決定東京奧運是否能順利舉辦，甚至「有條件」接受觀光客。對於菅義偉政權來說，疫苗這一仗也是決定10月底眾議院改選的最後王牌，根據《每日新聞》調查，他最新的民調已經滑落到31％，面臨政治生涯最大低潮，疫苗施打也是他的「政治救命針」。

而在台灣，近來因為疫情持續延燒，讓官方發出三級警戒，許多人抱怨沒有疫苗施打，官方也火速定調莫德納疫苗來台時程。一年多以來，疫苗戰變相成為國家的外交戰與政治實力戰，原先隔岸觀火的台灣，終究還是要面對疫情襲來。除非跟江戶時代一樣鎖國300年，台灣未來終究要面臨開放後疫情可能從各國流入國內。

早點適應疫情，與其共存下找出解決之道，未必不是壞事，日本就是在一年多的適應後，終於效法英國、美國等開設大規模施打中心，亡羊補牢猶時未晚。而台灣也將在6月疫苗交貨後依序施打，日本的大規模施打中心或許可以成為台灣官方借鏡。

適應疫情爆發期，台灣雖然晚了一年，但世界各國的先例已有。冷靜沉著應對，在疫情蔓延之下減少出門，等待疫情高峰期過後就開始大規模施打疫苗。台日雖然疫苗施打率較低，施打速度也較緩慢，一旦7月底日本的施打初步成效出現，屆時台灣也會樂於引用，一同度過困難的疫苗艱困期。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航