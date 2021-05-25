本土新增281例、校正回歸261例，全台三級警戒延長至6月14日

中央疫情流行指揮中心今（25）日下午召開記者會，宣布國內新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確定病例281例，另校正回歸本土個案261例，確診個案中新增6例死亡。

指揮官陳時中也宣布，目前全台的三級警戒將延長到6月14日，請民眾繼續配合相關防疫規定。教育部長潘文忠也宣布，各級學校及公私立幼兒園停止到校上課到同一天，高中以下學校畢業生之畢業考、期末考與補考可採多元方式評量。至於畢業典禮，潘文忠則請各級學校配合停辦，如需辦理，採線上轉播方式辦理。

本土新增281例、校正回歸261例，此波疫情長者重症比例高

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案261例，總計544例。確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，今日新增之281例本土病例，為144例男性，137例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月7日至5月24日；個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以台北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，台中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例。相關疫情調查持續進行中。

Photo Credit: 指揮中心提供

指揮中心說明，新增6例死亡個案中，病情描述分別如下：

案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。

案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。

案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。

案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。

案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。

案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，自4月15日到昨天為止確診的3850例中，60歲以上的病患佔了38％。這當中重症的比例為11％，比去年都來得高。張上淳表示，60歲以上重症的比率更是上升到了20％。

指揮中心指出，新增2例境外移入病例（案5085、5470）皆自菲律賓來台工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案5085為40多歲男性，5月2日入境後至防疫旅館隔離，在台期間並無症狀，17日期滿前採檢結果為陰性，24日完成自主健康管理後公司安排自費採檢，於今日確診（Ct值32）。案5470為20多歲男性，5月11日入境，在台期間並無症狀，24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

三級警戒延長到6月14日，雙北兩市安置量能逐步提升

指揮官陳時中宣布，三級警戒將延長到6月14日，並強烈要求民眾盡到個人責任，口罩要佩戴好、保持社交距離，並將不必要的聚會減到最低。如需有聚會，則務必遵守室內五人、室外十人的原則。

陳時中也呼籲，企業繼續遵守經營指引，並配合經濟部的要求採取分流上班、異地辦公等措施。陳時中表示，由於三級警戒延長，相關的紓困方案，行政院正在積極研擬規劃中，後續會由行政院對外發布。

因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，教育部長潘文忠也宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。

潘文忠也表示，由於接下來為高中以下學校畢業生之畢業考、期末考與補考，各校可採取多元方式進行評量。潘文忠也請各級學校及公私立幼兒園畢業典禮配合停辦，如需辦理，採線上轉播方式辦理，避免不必要之移動、活動或集會。

陳時中也有說明三級警戒延長的原因，他表示縱使目前疫情沒有急劇的惡化，也一再強調沒有升級的打算，但以目前的病例數與採檢速度，各地的陽性率仍是偏高。陳時中表示，社區裡目前可能還有隱藏的病例未被發掘出來，進而造成家戶內的傳染以及對外的接觸。

陳時中表示，進到三級警戒以來這段時間的觀察，各種人流管制的措施是見效的，加上有上述的隱憂，故不可能在28日解除警戒。專家也強烈建議社區管理不能夠放鬆，因此拍板延長到6月14日。

有關雙北地區的安置情形，陳時中說明目前台北市有373人送到中央的集中檢疫所、新北則有757人，集中檢疫所安置人數增加的速度正在放慢，顯示地方安置量能正在提升。陳時中表示，台北市也準備了加強版的防疫旅館，由於該市旅館充足，轉換的速度相對地快，陳時中表示他相信台北市應該很快能自給自足。陳時中也表示，他今早也與新北市長侯友宜通過電話，新北市將會陸續增加防疫旅館數量，希望能盡快提升安置量能，以利社區防疫。

有關安置的隱憂，陳時中表示目前在台北市有146名、新北164名確診者失聯。雖然不曉得失聯是完全聯繫不上或是一時無法聯繫，但陳時中表示他認為這樣的數目還是太高。陳時中表示，兩個直轄市能盡快與警政單位合作，聯繫到這些確診者儘速安置。

陳時中表示，他認為安置最困難的時候已過去，眼下最重要的工作是將安置工作管理好。陳時中表示，將失聯者以及失聯的時間減少到最低，指揮中心也會請內政部要求警政單位能夠與地方政府密切合作，儘速讓失聯比例降到最低。

醫療應變組副組長羅一鈞說明全台負壓隔離病床數量，總數為1021床，可使用的病床數有268床，其中雙北地區的負壓隔離病床空床數為28床。專責病房的數量，羅一鈞表示到昨天為止已要求各醫院開設完畢，總計為3407床，目前還有2202床可使用，其中419床位在雙北地區。

至於專責加護病房的數量，羅一鈞表示衛福部醫事司已於23日發文給各醫院，要求每家醫學與準醫學中心至少備有20床的專責加護病房，其他醫院以10床為原則，以區域為單位規劃設置，估計有700床可以支援雙北地區重症患者的需求。

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核稿編輯：楊士範