中國娼妓史與晚唐嫖客：李商隱迷失在.＊ 這場﹍×°愛情遊戲？

（編按：「迷失在.＊ 這場﹍×°愛情遊戲」出自一篇香港網民經常轉載的文章，用來嘲諷部分年輕男女的愛情觀）

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

李商隱 無題兩首其二 重幃深下莫愁堂，臥後清宵細細長。

神女生涯原是夢，小姑居處本無郎。

風波不信菱枝弱，月露誰教桂葉香。

直道相思了無益，未妨惆悵是清狂。

學術風流，娼妓有史

之前論及李商隱〈流鶯〉時，涉及妓女、文人之間的特殊關係，文妓同悲「不遇」佳人。

我們常常會以今度古，視妓女地位卑賤，純粹只供男人發洩情慾的工具。妓女本有高低之分，像香港「一樓一鳳」價格各有差異，上至酒店妹下至唐樓北姑，尚有其他賣藝不賣身PTGF（part-time girlfriend）者流，遠比想像更加複雜。那麼，古時妓女又是怎樣的存在呢？

民國學者王書奴有一奇書，《中國娼妓史》。王書奴的學問相當有「科學精神」，大膽假設，小心求證，深入「研究對象」，浪蕩十年，如某某處長，隨時嫖妓多過你食飯，人生經驗化為此書的重要基礎。

中國最初出現的乃是「伎」，不分男女，指原始宗教儀式中跳舞唱歌的人。這些宗教儀式是相當「神聖」，向萬有之靈致敬，模仿至高無上的造物主，「伎」作為儀式中的重要人物，地位崇高。

自中國周代的「軸心突破」，禮教之理性文明興起，社會對這些「伎」漸有不同定義，春秋時代即有官妓制度，正式由「伎」轉為「妓」，以女性為主。古時妓女大致可分作四類：一、宮妓，又分可出官門和不可出官門。二、軍妓。三、家妓，豪門貴族專享。四、私妓，自立門戶做生意。

香港向西，晚唐孫棨

三皇五帝夏商周，每個朝代都可以寫出一部專書，很難概括言之。回到唐朝，妓女地位不低，設有官妓一職，著重才藝。妓女要學曉琴棋書畫，不少妓女都有詩作流傳後世，薛濤即為一例。

晚唐長安的「教坊」專門訓練、管理妓女，「攞正牌」將嫖妓合法化。根據近代女性主義面對妓女的態度，除了批判賣淫、物化女性，其實有另一主張是維護這群女性的權益，讓她們可以在有一定規範、保障從事性工作（sex work）。

如此看來，中國古代的官妓處境，至少相比民間私妓、軍妓好多了。

圖片來源：電影《一路向西》預告

唐代有像王書奴之輩，孫棨把他見證的晚唐妓女文化，寫下《北里志》。這本書絕非像時下流行的「叫雞指南」，反而接近向西村上春樹〈東莞的森林〉，記錄文士和歌妓的互動，具有田野調查式的實地記錄；又如電影《金雞》，反映了時代的變化：

京中飲妓，籍屬教坊，凡朝士宴聚，須假諸曹署行牒，然後能致於他處。……諸妓皆居平康里，舉子、新及第進士、三司幕府但未通朝籍未直館殿者，咸可就詣。如不吝所費，則下車水陸備矣。其中諸妓，多能談吐，頗有知書言話者。

簡言之，晚唐長安官妓主要的服務對象有三：一、剛考上進士的文人。二、至首都長安考科舉的讀書人。三、豪門貴族。

「唐代進士與娼妓」是文史界相當熱門的議題。官妓Sell的不單單是肉體，更重要是sell她們的談吐、才學，絕不簡單。

斯人遠去，愛情想像

無題兩首其二（重幃深下莫愁堂） 重幃深下莫愁堂，臥後清宵細細長。 重幃：室內多層的窗簾。

莫愁堂：莫愁本是以前有名的歌妓，後成妓女之代名詞。

「無題」充分表現了文學的多向詮釋，沒有標準答案，只有更好的解讀。

上次談過的無題其一（鳳尾香羅薄幾重），現在來看無題其二。既是「無題」，千古以來皆有不同詮釋，我們不妨把無題兩首結合理解，或會更能理解其中深意。

無題其一「何處西南待好風」抒發對情人的思念，在無題其二，則描述了李商隱思念之深不見底，惆悵清狂之狀。

相信你我都曾經如此。相愛之人，離你而去，或是對方決絕，或是為勢所造，或是因了解而分開，上一刻還在熱戀纏綿，轉眼間已經分飛四方。理性壓不下回憶，遙想斯人，當我受思念折磨得痛不欲生時，此刻，你到底在做些什麼呢？

也許這刻你 仍然尚未發覺

家中有這一個訪客 時時漏夜冒昧探你

將瑣碎東西帶走 然後又放低

在你的唱機放低唱片是我

算是暗中 一起分享過首歌 （防不勝防 主唱：陳奕迅 詞：黃偉文）

痛苦之人透過想像對方的日常生活，嘗試捕捉那種昔日的心靈撫慰，詩人在層層疊疊的簾幕之間透視愛人身影。 她在半夜間醒來，是否和詩人一樣寂寞難耐，時間亦難耐？「細細長」是一種寂寞心理之反映。

Photo Credit: 晩笑堂竹荘畫傳 @Wiki Public Domain 李商隱

老姑婆，女無歸

神女生涯原是夢，小姑居處本無郎。

「神女」、「小姑」都是特別的文化象徵。

戰國時代，有位文人宋玉鍾意FF神仙和皇帝戀愛，如果他看到台灣同性戀婚姻合法化，其他人大驚失色，大概會笑而不語吧。人神戀可是比男男、女女戀都更加前衛，代表作是《神女賦》、《高唐賦》。

旦為朝雲，暮為行雨。朝朝暮暮，陽台之下。

巫山雲雨，如今還有人拿這四字詞形容性愛之歡愉，來自於此。後世文學不少都以仙女、神女作為妓女的代名詞。六朝《神弦曲．青溪小姑曲》其一曰：

開門白水，側近橋樑。小姑所居，獨處無郎。

據《粵典》解釋，「老姑婆」意指「冇結婚嘅老女人」。老一輩的人常說老姑婆梳起唔嫁，一齊住喺姑婆屋楔杜罅。「小姑」意思相近，專指少女未嫁，故「獨處無郎」，愛情上沒有完滿的歸宿。

妓女的愛情生涯，往往都「原是夢」而已。夢境虛幻，終有醒的一天。古代女性，社會建構、導向的夢想是有一個完整家庭，但要從良，又談何容易呢？

此句盡見李商隱對情人的憐惜之情。妓女之愛，始終登不上大雅之堂， 要登堂入室真是難上加難。「神女」、「小姑」兩典，都得不到歸宿，「男有分，女有歸」的失落，乃古代女性一大缺乏之象徵。

愛情名句，溝女必用

風波不信菱枝弱，月露誰教桂葉香。 月露：月光下的露水。

讀詩，不論古今中外，都講求要從實解中看出它的虛意。

風吹菱枝，露水沾草，本是客觀的實際情況。但「不信」、「誰教」卻是詩人主觀之情。

「風波」是外在環境，妓女悲慘的一生。這種困境摧殘了脆弱如「菱枝」的愛情。詩人借事物間共同相似之處，形容他所面對的愛情悲劇。

「月露」為雨露之恩，男女歡愛。香港人不是常說：「做咩咁dry？」大抵也是上承此種說法，愛情之wet，自古皆然。「誰教」反問：誰能像露水一樣愛護桂葉呢？李商隱式性暗示，如果可以，他當然願意wet wet。

這也是李商隱名句之一，大家如有需要，不妨拿來對情人讀讀，即時止dry。

不狂似狂，如今白痴

直道相思了無益，未妨惆悵是清狂。

李商隱一早明白，他經已迷失在.＊ 這場﹍×°愛情遊戲……

兩人之間從來不有完滿結局，不可能會白頭到老，這種違反倫理的愛情關係，又怎可能公諸於世，有好結果呢？

所以他好灰、好絕望地說：即使抒發再多這種相思之情，又有什麼用呢？

下一句卻是相反意思，「未妨」，描述了他矛盾的心理狀態。像他這種浪漫多情的人，即使明白沒有好結果，感性依然壓倒理性，根本停不了去想念別人。

「清狂」意指「不狂似狂」，不是狂人卻言行癲狂，是「如今白痴也」，為愛情而痴狂。

Well，或者他曾經像《國產零零漆》豬肉佬一樣說過：「我仲以為我哋嘅交往係建立喺感情之上，估唔到原來只係一盤生意。」不知何時，會有人寫出一部《香港娼妓史》呢？

這種沒有BBQ式結局，又不受控的愛情思念，造成詩人惆悵悲愁之情。其實，又何嘗不是你我曾經感受的無奈痛苦？忘了愛，過去的就讓它過去，曾經畢竟只是曾經……

本文獲作者授權轉載，題目與內容由編輯稍作修改，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

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