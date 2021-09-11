【影評】《女畫家與偷畫賊》：創傷與夜癮的迷人關係，誰才是賊？誰才是癮君子？

撲朔離迷難以分辨是紀錄片抑或是劇情片的《女畫家與偷畫賊》，除了一再跌破我們的眼鏡，更是兩個迷失靈魂的驚人肖像。畫家與畫賊兩人間絕妙動人的互動關係與翻轉，點出所有的創作都是「共同」創作，片中的焦點是他們共同創造的關係而不是畫作。

另一方面，從腦神經科學的角度，這顯然也說明創傷與任何一種癮，的確也都是一個銅板的兩面。

誰才是賊？誰才是癮君子？

2015年挪威奧斯陸，一對盜賊在光天化日之下闖入一家休息中的藝廊，偷走了捷克畫家Barbora Kysilkova的兩幅超寫實畫作。帶頭的是一名滿身刺青的海洛因癮君子Karl Bertil-Nordland。

他完全不記得偷來的畫去了哪裡，而偷畫只因為「它們很美」為之觸動。在審判法庭上，她上前邀請他出獄後到她的畫室擺姿勢，要為他畫肖像。

顯然，女畫家Barbora在偷她畫作的人身上發現了自己的繆斯。而當他第一次看到自己的寫實畫像，情緒激動，哭泣顫抖，驚於自己「被看見」。

畫家與偷畫賊兩人的「啡」戀愛關係最初看起來似乎很荒謬，但是我們觀眾與他們在一起的時間越長，畫家自己的困境和痛苦的過去也緩緩浮現，他們之間相互的致命吸引力就越明顯。

Photo Credit: 海鵬影業提供 女畫家Barbora

創傷與夜癮的迷人關係

在影片的前半部分，我們一步步認識到偷畫賊滿是紋身的痛苦人生。例如他一群年輕時的朋友中只有兩個仍然倖存，其他不是自殺就是用藥過量，甚至被謀殺。影片的下半部，鏡頭更訴說女畫家的的心魔，在過去關係中受到的虐待和依戀，以及她對繪畫創作無法自拔的上癮，他兩人都只是是某種形式的癮君子。

「她總是很認真地看著我，但卻忘了我也時刻觀察著她。」

他對她的工作著迷，她也無法抗拒地對他上癮。他們彼此之間的關係在受害者和竊賊，藝術家和繆斯之間漂移，同時清楚地指出了他們身上都有自我毀滅的迴圈。他到底是不負責任出意外車禍還是企圖自殺？不論如何他都確實必須入獄服刑以及學習自己站起來。

偷畫賊在社會的扶持之下漸漸走出難關的同時，我們也看到了女畫家和男友的關係，更需要在她過去創傷與她的繪畫工作之間取得平衡點。畫賊的痛苦啟發她創作之際，她更必須正面直視使自己痴迷於痛楚的深處創傷。

Photo Credit: 海鵬影業提供 偷畫賊Karl Bertil-Nordland

「上癮」的腦神經連結

畫家與偷畫賊兩人顯然都是重複犯人，而「愛上」和「上癮」中的共同點在於——我們似乎是失去主體意識「選擇」的能力，任何上癮受道德批判的關鍵點正在於此。

上癮是我們的經驗、行為會產生神經生物學的實體「硬」連接的一個明顯的例子 。我們習慣於某種事物，並且不斷重複，新事物成為我們的大腦中的實體神經連線。

經歷顯著性強度越強，就越不需要重複即可成為「習慣」。這就是為什麼 「異常」強烈的後果，會很快導致成癮行為和大腦實體變化的原因。與它們形成的最初過程相比，取消這些新的神經網絡要更困難得多，且需要更長的時間，因此上癮總是比「戒」癮相對容易。

創傷，正是一種癮

當我們痴迷於痛楚，在對痛苦上了癮的大腦融合了原本旨在分開運行的不同神經網絡。一般而言，慾望、虐待、被虐這三種情感體驗是截然不同的，但三者「興奮」的生理反應卻極為類似，因為這三個都涉及交感神經系統的激活。但除非我們的生命經驗將它們融合在一起，否則這些神經網絡和這些經驗通常仍是不相干的。

當這種融合發生時，大腦會感到困惑，而這正是我們再度面對「迷人」痛楚時腦裡所發生的事。同時觸發的神經元相互連接，神經網絡融合在一起。一旦這種情況再發生，相同的慾望、感動再次被觸動。

我們通過選擇來塑造我們的大腦，通過反複選擇，我們養成了越來越自動和根深蒂固的習慣。但所幸，我們走哪條路的最初選擇依舊取決於我們自己，而且我們的腦是有「可塑性」的，是可以被「再教育」的。

Photo Credit: 海鵬影業提供

所有創作都是「共同」創作

長年研究創作過程的英國人類學家Tim Ingold告訴我們，人類創作不是在物質上施加自己構想的形式，創作者、手工藝者是必須遵循材料和其「道路」的人。如木材已經具有生長線、具有紋理，創作者緊隨其後，與它一來一往地創作，使其與自己的目標相互對應。

這於是更像是煉金術士的工作，重要的不是材料是什麼，而是它們的作用。也就是説，即使是使用木材的、較傳統的創作，基本的過程也都是互動的，所有創作都是「共同」創作的過程。

關鍵在於，創造的經驗在本質上是不斷跨越二元性的。女畫家與偷畫賊，與她的繆思，她的模特兒，或兩人共通的痛楚，他們之間不斷相互地一來一往，如同一種編織實踐，相互跟隨、啟發、引導，一種「對應」關係。任何創作都是一種「共舞」的關係，總是在對話狀態，一同持續「成長」的歷程當中。

正如畫家似乎還更需要偷畫賊，這不單單是一個女畫家與她的繆思或模特兒之間關係的問題，如同《羅丹與卡蜜兒》等許多關於大畫家的「傳統」敘事。而是一種關係不斷翻轉的，混合流動的，幫助彼此走出各自人生創傷的「療癒」創造過程。

不斷翻轉的藝術創作

當然，我們也千萬別忘了導演班傑明李（Benjamin Ree）的存在和他「客觀」的紀錄片創作，在這場「啡」戀愛關係開展的初期就發現了他們兩人的「存在」。

片尾，我們見到似乎都走出陰影的兩人重新聚首，齊力推出女畫家新的畫展，而導演更將鏡頭對準一幅我們似曾相識，卻又出乎意料與先前不同的畫作。畫中不再是偷畫賊與他女友兩人赤裸親密入畫，靠在他身上的是另一個莫名的，背上刺著女畫家身上唯一一個刺青的女人。

偷畫賊為女畫家的創作擺姿勢，而他們兩個都為導演的鏡頭擺姿勢。他們兩人之間的關係本身就是藝術創作。

Photo Credit: 海鵬影業提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航