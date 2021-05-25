【關鍵眼中盯】無論林瑋豐是不是「反串失敗」，他已經成功降低八卦版的公信力

曾任《風傳媒》記者的林瑋豐，在立委王定宇、焦糖哥哥等人發起「有人在PTT上認知作戰」的宣傳後，被起底發現曾經發表過許多反對疾管署的推文，後來又牽扯出他與陳其邁和民進黨網路社群中心副主任楊敏的關係。

個人臉書帳號關了又開，林瑋豐發文道歉把整件事情定位成反串，同時也有支持者指出，事件起始的「PTT批評疾管家」與林瑋豐的相關發文並無關，不該混為一談。

這兩個說法，基本上是沒錯的。

PTT近日確實有許多批評LINE「疾管家」帳號的文章，不論發文者是真不滿或別有所圖，下頭留言還是有帶風向的嫌疑，一碼歸一碼。

「反串」方面，林瑋豐早在博恩等人把諷刺新聞的風潮帶起來之前，就開設了「NONEws 不新聞」粉專，撰寫至今看來仍很好笑的高級反串。身為先驅的他，從「不新聞」到「眼球中央」到日常與其他網友的筆戰，笑點和立場皆堪稱明顯清楚，反串確實是他的專長。

問題是，在他被撈出來的那些PTT貼文中，大部分的「反串」並不像「不新聞」或「眼球中央」那樣明顯，就算有人說只要查ID就知道他是誰，認知作戰也從不是為了影響有媒體識讀能力的人——如果每個人閱讀資訊前都會先查發文ID，「疾管家」也不用花費人力一直闢謠了。

但退一百步講，那些打打鬧鬧仍能被解讀成「失敗的反串」，台灣本是言論自由的地方，不論真心或開玩笑，法律沒有規定不能罵陳時中，林瑋豐犯的真正大錯也並不在此，而是個許多人都漏掉，連媒體都未過多著墨的關鍵所在。

問題不只是發文，而是有意識的「黑」八卦版

2021年4月林瑋豐在Facebook上發文，將八卦版高雄輕軌意外的嬉鬧發文，暗示為太魯閣號事件的相關批評。

截圖自PTT

這篇貼文不是玩笑，不是反串，是真真切切的在抹黑八卦版。而林瑋豐之輩要這麼做的原因，可以從一個風向論述看出來：八卦版早已淪陷，落入「五毛跟統派」的支配。

是不是五毛跟統派支配不知道，但對民進黨來說，八卦版確實是「淪陷」的。

回到2014年的太陽花，火種的原點就是PTT八卦版，馬英九執政下身為反對黨的民進黨無論有沒有添柴火，從結果論來看，就是實質享受到大部分的紅利。

不過2019年發生大阪辦事處處長蘇啟誠自殺的事件後，PTT進行一系列網軍帳號掃蕩時，發現卡神楊蕙如與許多帶風向的帳號共用IP，因而踢除大量與他有關的親綠帳號，讓民進黨在八卦版上的聲量進一步變小，加上執政期間日積月累的大小民怨，今天的PTT和過往相比反而更接近民眾黨的光譜（不見得是實質支持者，也可能是議題上剛好符合）。

也因為這樣，從前陣子丁允恭、丁怡銘、王定宇連環爆，到最近疫情爆發時，曾經很有「台灣價值」的八卦版，許多爆紅的文章都是偏向阿北好棒、范雲好壞這樣的風向。

「八卦版上都是五毛跟統派，不值得相信」的戰略目標

既然輿情上的掌握失控，對民進黨最有利的戰略，當然就是讓支持者不信任八卦版。

戰術上，如果把八卦版鄉民設為「五毛跟統派」，負面輿情影響力當然能降低，一如2020年總統大選，建立強烈的外部敵人形象，並加深對立團結受挫或憤怒的支持者，就能讓一個東西徹底黑掉。因此，即便八卦版版主基本屬於中立，版規也沒有偏頗哪一方，如此操作下仍能達到因人廢言的效果。

回過頭來，林瑋豐的帳號「bj26bj」在PTT上發文是不是為了好玩，除了他沒有人知道，但至少那個把高雄輕軌的言論栽贓到太魯閣號上面的行為，就完全符合這樣的戰略。

認知作戰一定存在，每個政黨與勢力都在做，只是做得好或是不好。相較國民黨一直以來只能落得訕笑的網軍操作，民進黨過去連續的精彩行情，可能會在這次「玩過頭」而告終，甚至反過來傷害到支持者最在乎的「同島一命」團結意志。

而且，過度操作的引火上身，反而會讓中國勢力在台灣內部更加有機可趁，這是對台灣價值與主體性真正的傷害，也是民進黨最該負起的責任。

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核稿編輯：翁世航