2021/05/25,
運動

入選籃球名人堂：超級球迷Nav Bhatia堅持的小故事

入選籃球名人堂：超級球迷Nav Bhatia堅持的小故事
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

今年的籃球名人堂入選者，全部都是籃球史上的重榜人物，已故的老大高比、史上最佳大前鋒之二KG和鄧肯。但在這些大名當中，還有一名凡人，Nav Bhatia。

想講一個，有關於堅持的小故事。

今年的籃球名人堂入選者，全部都是籃球史上的重榜人物，已故的老大高比（Kobe Bryant）、史上最佳大前鋒之二KG和鄧肯（Tim Duncan），帶領火箭在MJ真空期兩奪總冠軍的教練湯贊奴域（Rudy Tomjanovich）。

在這些大名當中，還有一名凡人，Nav Bhatia。

有看過速龍主場賽事的球迷，多少都對他，或者說他的招牌頭巾有印象。

這個印象鮮明的招牌頭巾，曾為身為印度移民、1984年移居加拿大的Nav Bhatia帶來不少困擾，僱主都因為他的外來人印象拒聘，最終有機械工程學位的Nav，只能找到汽車銷售員的工作。

屈就，當然有，但Nav沒有放棄他的身分和身分認同，而是以努力和毅力，變成當地最好的銷售員，再成為兩家車行的老闆，估計身家6500萬美元。

生計穩定了，他就開啟了他另一個堅持：成為一個多倫多速龍球迷。

由1995年NBA擴編速龍創立至今，26年來大概1000場速龍主場賽事，他一場不缺，風雨無阻。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
1998年，Nav Bhatia在NBA場上支持速龍。

介紹一下速龍這球隊：1995年才成立，首名「球星（？）」是骨灰級球迷才知道的大力老鼠史杜達米亞（Amar'e Stoudemire），首季戰績是東岸倒數第二，唯一值得紀念是當年以72分勝公牛，送它一場敗仗。但總體而言，速龍都不是NBA強權，此後十多年，自家培養的卡達（Vince Carter）、保殊（Chris Bosh）隊史兩大球星，都只是將速龍當成未來事業的踏板，後來的迪羅贊（Demar Derozan）和羅利（Kyle Lowry）時代，長期在季後賽被LBJ吊打，甚至被取笑一到季後賽就由速龍變「Barney」，傭兵李安納（Kawhi Leonard）為隊史帶來首冠後，也立即蟬過別枝，今季無緣季後賽的速龍進入重建期。

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Photo Credit: AP / 達志影像
今季的速龍進入重建期。

就是說，球員來來去去，一線球星多次出走，作為NBA唯一的加拿大球隊，速龍從來不被視為強權、大球會以至歸宿。

唯獨對Nav例外（近年還有Drake），由爛隊到準一流，到奪冠再重建，他都是球迷席上最大聲歡呼的一個，時光流逝，他已經成為了球隊的場徵，場邊最耀眼的那顆星。

堅持，令他獲教練封為「Superfan」，令他在球隊首冠時，獲頒贈冠軍戒，是歷來第一個獲得冠軍戒的球迷，亦是歷來第一個，獲選入籃球名人堂的球迷。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
Nav Bhatia經常被要求展示冠軍戒指合照。

和他一同入選的，還有他著名的頭巾，一同出現在名人堂展櫃當中，Nav說他小時候曾答應母親，永遠不會脫下他的頭巾，「今天它出現在名人堂，擁抱你與別不同的地方。」

而我看到的是堅持，堅持你是誰、堅持你相信的價值和身分，還有你的熱愛。雖然像Nav般的傳奇絕無僅有，但堅持為自己所愛的所堅信的振臂高呼，只有你自己做得到。

本文獲授權轉載。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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