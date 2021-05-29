赤龍的不安：習近平厭惡戈巴契夫，卻把自己活成「中國的布里茲涅夫」

文：冼義哲（國立中正大學戰略暨國際事務研究所學生）

上週中國「終於」公布了第七次全國人口普查的統計結果，這個去年底就完成的統計，拖了近半年才公告，讓全球輿論紛紛熱議。儘管官方數字比2010年的第六次普查增加了7206萬人、立下「中國人口繼續成長」的結論，整個公佈的過程卻讓各國都感受到中國的不安。

少子化與人口老化也隨著不斷失去的人口紅利帶給北京沉重壓力，中國內部在經濟發展、社會福利、扶養比等層面的挑戰都是「山雨欲來」，中國人口成長的減緩甚至萎縮也威脅著中國的經濟成長的實力。

當孩子越生越少，老人卻也沒能活得更好

2015年中國全面拋棄「一胎化」、改採「全面二孩」政策，放鬆計畫生育管制後出生率仍不斷下降，沉重的住房與教育成本、經濟成長放緩以及生活支出日益昂貴都成為中國人不想生更多孩子的主因；中國不若日本做足準備面對社會老化的變遷，15到59歲的可勞動人口數量低於9億，官方銀行甚至露骨的表示「勞動人口減少將對經濟成長帶來毀滅性影響」。

降低中國人民生育意願的主因不僅止於經濟面，今年3月重慶市再爆假奶粉導致幼童身心受創案，5月引爆的四名中學生墜樓疑案不只令中共陷入巨大輿情危機、被中國人民痛斥是「充滿謊言的國家」，案發處更出現大量民眾聚集抗議的事件，背後與特權集團難脫關係，這樣「嬰兒吃到毒、少年被逼死」等屢見不鮮的狀況讓年輕夫妻感到恐懼。

此外，中國實施〈反家暴法〉至今已近五年，但悲劇仍頻，平均每五天至少有三名婦女死於家暴，社會裡蘊藏的家庭暴力問題同樣也被認為是組成家庭的一大威脅。

中國內部的社會問題除了少子化與家庭問題，如何因應社會對老人的歧視也是中共頭痛的問題，在這個連乞丐都用手機支付行乞的國度，只熟悉現金卻不熟悉智慧型手機的老人卻活得相當痛苦。當絕大多數店家都已掛出「不收現金」的告示，使用手機支付的中國老人僅有一成，這樣「歧視與隔離」的社會現象如若其政府不強制現金流通，往後恐會付出更大的社會代價。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

習近平厭惡戈巴契夫，卻把自己活成「中國的布里茲涅夫」

今年3月，習近平攜夫人及一眾官員在福建「考察」時突遇婦人攔車下跪喊冤，讓福建省當局精心安排的「親民秀」意外上演了「穿幫戲」。而婦人遭便衣人員迅速強行拖走的畫面，更再一次打臉習近平上任之初「反對官員出行興師動眾和擾民」的宣言，也被拿來跟「胡溫時代」溫家寶的親民形象作成強烈對比。

曾在美兩度截停習近平車隊的原北京石榴莊被強拆維權人士李煥君就直批「領導人一代不如一代」；近年來人民對中共領導人喊冤叫屈告御狀的現象，更是一次次將中國內部社會矛盾和民間苦難檯面化。

中共在許多層面的發展軌跡都與共產老大哥蘇聯相近，1964年10月，當赫魯雪夫（Никита Сергеевич Хрущёв）前去黑海濱渡假時，蘇聯軍方將領布里茲涅夫（Леони́д Ильи́ч Бре́жнев）在莫斯科發動政變。

成為蘇聯領導人的布里茲涅夫對「前朝」的政經改革充滿敵意，布氏18年主政下將赫氏任內的相對自由化改革政策完全推翻，蘇聯由「相對繁榮期」快速衰落，腐敗普遍存在於政治中、經濟增長下降、社會改革停滯，共產黨民心漸失，此一時期被稱為「布里茲涅夫停滯」（Период застоя）。

布氏任內權力一把抓、大搞個人崇拜，對內高壓干預附庸國內政、強行鎮壓，對外又藉大舉軍事行動來力保各親蘇政權；而今習近平亦是走著布氏的老路，對內鎮壓香港、新疆與西藏，對外推「一帶一路」試圖與美國爭奪霸主地位。

昔布氏一連串開歷史倒車的政策雖增強蘇聯的軍事力量和政治威望，卻也使蘇聯耗盡國力、民怨日增、積重難返，被認為是蘇聯解體的根本原因。今習近平一手不斷葬送改革開放40年的成果，縱使營造出「共產天朝」的表象，似也開始澆灌著早已被埋下的敗亡種子。

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昨日蘇聯會是今日中共嗎？或將解體的赤色巨龍

2018年3月11日，中國全國人大會議修憲取消國家主席任期，習近平聲勢如日中天；2019年10月，中共大肆慶祝建政70年，宣告其政權正式超越了國祚69年的老大哥蘇聯。但光鮮亮麗的包裝蓋不住極權中共外強中乾的事實，其過去十餘年內部維穩預算始終高於國防預算，顯見其恐懼內部不滿情緒更勝外部敵人，只有「依賴控制」而沒有「信任」的內部關係，成為赤色巨龍的最大軟肋。

近來高處不勝寒的習近平，對外面對著美中對抗的進逼，對內則有精英階層的扞格與威脅，政變陰謀帶來的不安全感也一直盤踞在習近平的心中。

而其最能向外輸出壓力的選項是台灣，但對台動武與否的態度讓國際社會長年難判是清晰亦或模糊，近來也被質疑「究竟是足智深謀的戰略，還是其實中國面對台灣也是無計可施甚至不知所措」。畢竟發動渡海攻打台灣必將是戰爭史上規模最大、最為複雜的兩棲登陸戰，唯有充足的實力與把握才能真正當作選項。

影響共產主義之父馬克思深遠的黑格爾曾說過，「一切偉大的、世界的歷史事實和事件似乎都發生兩次」，而後馬克思則補充道，「第一次發生是作為悲劇，第二次則作為鬧劇」。這段深富哲理的話興許是當前習近平最需要深思之處，不改變對外銳實力相向、對內高壓集權的路線，或許昨日蘇聯就會是今日中共，而使赤色巨龍解體的責任也將成為其一生最大的註解。

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