2021/05/25,
財經

房市熱絡推升鋼價，中共5部門聯合約談重點企業，抑制原物料飆漲

房市熱絡推升鋼價，中共5部門聯合約談重點企業，抑制原物料飆漲
Photo Credit: 中央社

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近日中國政府為了處理煉鋼產生的碳排放問題，對各大企業進行了約談。專家指出中國對於股、匯市場的管制，間接使資金前往房地產市場投資，推升了原物料的需求，因此鋼價不斷飆升。

近日中國政府為了抑制大宗原物料的價格飆升，且應國家主席習近平的承諾，將從2026年開始節能減碳。5月23日由中國國家發改委等五大部門，聯合約談原物料相關企業，要求不得操縱市價，企圖為飆漲的原物料市場降溫，並遏止過度擴張的煉鋼碳排。

而專家則認為，只要中國持續維穩且加大對金融管制的力道，就會間接使民間將資金投入房市，同時又進一步拉抬建物鋼鐵價格，如此惡性循環下，中國也將陷入進退兩難的處境。

中共約談大宗商品業者 要求不得串連操縱市價

（中央社）中國鐵礦砂、鋼筋、煤炭、銅等大宗商品價格持續大幅上漲，引發關注。中國國家發改委等5部門今天聯合約談相關企業，要求帶頭維護市場價格秩序，不得相互串通操縱市價。

綜合新華社微博、中國中央電視台新聞app（應用程式）等官媒報導，中國國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會、國家市場監督管理總局、證券監督管理委員會等5部門上午召開會議，聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業。

據報導，會議要求，有關重點企業要「樹立大局意識，積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，維護行業良好生態；要強化法律意識，依法合規有序經營，帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價信息，不得囤積居奇、哄抬價格」。

會議並提出，下一步，有關監管部門將密切追蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，對違法行為「零容忍」，持續加大執法檢查力度。

中國的鋼筋、熱軋鋼捲及銅的價格從年初到5月中旬飆升了30%以上，部分大宗商品價格連創新高，引發通貨膨脹疑慮。

中國國務院常務會議5月中旬提出，要追蹤分析國內外形勢和市場變化，有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，並加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。

中國國務院之後敦促煤炭業者擴產，同時宣示要調查煤炭價格漲價的問題，並將加強管理大宗商品供需，包括加強檢查現貨和期貨市場等。

此外，上海和唐山監管機關近期也警告鋼鐵業者，不得出現哄抬價格、相互串通等違規行為，並表示將關閉嚴重擾亂市場秩序的企業。

中國房市持續熱絡 鋼鐵就難以降溫

近日中國對鋼鐵的需求高，導致國際鋼價在2021年飆升，讓美國公司Nucor等公司的股價攀升到新高點。

日前中國國家主席習近平承諾到2030年限制碳排放量，由於中國的煉鋼業是最大的能源消耗產業，更是產生碳排放主要源頭之一，成為相關部門檢討的箭靶。

《華爾街日報》專欄作家Nathaniel Taplin指出，鋼鐵行業在2018年中佔全國能源使用總量的13%。

中國煉鋼產業消耗大量煤炭，這和習近平的「碳中和」願景相違背。為了持續遏止鋼鐵業的耗能排碳現象，國家監管單位動作頻頻，企圖為火熱的原物料市場降溫。

Nathaniel Taplin說明，原物料需求主要是因為民間購房而飆漲，連帶如有色金屬（銅），水泥，玻璃和化學製品都水漲船高，而這些原物料約佔整體能源消耗的四分之一。

Nathaniel Taplin強調，從建築施工面積和鋼鐵產量的關係圖，可以發現數據走勢成正相關。也就是房屋建築需求越大，所消耗的鋼鐵產量就越高。

CEIC數據顯示，2010至2019年整體鋼材呈大幅上揚的走勢，而在2017至2018年受到中國政府產業管制後逐漸回落，直到了2019年後需求又開始攀升到達新高點。

另一方面，從中國房市施工面積數據來看，自2010年開始擴大，也在2017年（中國無公布該年後數據）左右下滑，兩圖相比呈現正相關。

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CEIC
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CEIC

Nathaniel Taplin表示，煤炭在2020年仍將佔能源總供應量的57%。因此很難想像，中國如何不加快對綠色能源投資的情況下，又要抑制房市和相關重工業的成長，且還要實現2030年「碳中和」的願景。

Nathaniel Taplin指出，只要監管單位不斷打壓銀行財富管理產品等金融商品，並持續限制國外資金的選擇或進入，就會讓民眾認為股、匯市是高風險且不穩定的市場，間接導致民間將資金大舉投入房地產中，又再進一步推升建物鋼鐵的需求。

Nathaniel Taplin認為，若無法改善金融市場環境，無論政府單位如何監管能源、約談企業都無法真正解決原物料上漲問題。最後他強調，投資者也應該意識到，中國金融部門改革與中國碳排放產業是息息相關。

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核稿編輯：翁世航


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