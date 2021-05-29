《別裝得無懈可擊，卻活得軟弱無力》：刷抖音玩手遊，你不看看自己的存款餘額嗎？

文：趙德昊

刷抖音玩手遊，你不看看自己的存款餘額嗎？

昨晚同事聚會，飯桌上人手一支手機，唯獨小劉兩手空空。一問得知，小劉早上跟老婆吵架，一生氣把手機砸了。

「她天天自己抱著手機網拍買買買，我打個遊戲不行嗎？」小劉憤憤不平，控訴老婆不讓他玩手機的事。

同事們嘻嘻哈哈安慰他，有人慫恿小劉趁機買支更好的手機，以後玩起來更流暢。在場的人都默認「玩手機有理」，反正是下班時間，閒著也是閒著，玩吧。

但我就很討厭玩手機的人，尤其是男人。一個在手機裡當最強王者的人，現實裡八成只能當個嘴強王者吧？

很多很多年以前，有一個詞叫「網路成癮」，是人們心目中洪水猛獸一樣的東西，要被關起來強行治療的。後來有了智慧型手機，大家都網路成癮，就沒人再提治療的事了。

我們沉浸在虛擬世界不可自拔，或者根本就不想自拔。

玩嘛，當然是你的自由。

玩手機是你不可分割的一部分，是上天賦予你的權利，你可以隨便玩。但問題是——你難道忘了自己是個窮人？

1. 你的一切努力，全都用來玩手遊

表弟在一家地產公司做行政，過著朝九晚五混工時、晚五朝九打遊戲的美好生活。

什麼遊戲紅他玩什麼。「王者榮耀」紅的時候他是榮耀王者，「吃雞」紅了以後他就天天「吃雞」。SNS上每天曬十幾則戰績，到了假日甚至可以不吃不睡。

二十多歲的大好年華，他卻把精力、體力全都拿來「吃雞」。

由於表弟工作穩定，家人還都覺得這樣也沒什麼問題。畢竟周圍類似的「吃雞青年」，是隨處可見的。

堅強打拚、自我精進、團隊協作、分秒必爭——這些難能可貴的精英品質，只在他們打遊戲時才會出現。

雖然每個人的沉迷程度不同，但事實上業餘時間大約等於遊戲時間，已經成為大多數城市年輕人的生活常態。

只在遊戲中努力，是這個時代最荒唐的病，也是我們的病。

2. 影片讓你麻痺，你讓影片Happy

你每天狂滑影片，就像皇帝選妃一樣爽。花式內容應有盡有，不停地滑，不停地爽。愉悅感和滿足感，在你心底蕩漾，整個世界盡在掌握，幸福好像就在眼前。

看影片、叫外送、看直播、逛網拍......你動動手指，就能享受神仙一樣的待遇。

可是你忘了，你非但不是神仙，連人上人你都不是。

你只是一個普普通通的城市底層人員，做著不怎麼滿意的工作，過著不怎麼如意的生活。

科技進步帶給你最大的紅利，是遠超過你社會地位的用戶體驗。

從樓上樓下電燈電話，到每個桌上都有電腦，再到人手一支智慧型手機。人類科技的每次進步，都讓地底下的老祖宗羨慕不已。

楊貴妃、武則天、慈禧太后就算綁在一塊，也沒你今天這麼舒服過。快樂肯定是快樂，但更多的是麻痺。

在你對著手機傻笑的同時，網路KOL的廣告報價已經逼近百萬。你不停地看看看，開心的是他他他。

3. 浮華之下，你還是那個窮困少年

《大宅門》裡有個不識字的老太太，她對孩子的教育只有一句話：「你將來是想挑大糞還是開銀行？」

過去人們對窮人的印象，就是挑大糞、幹苦力，又髒又累。

現在的城市青年，一個個生活都過得很舒服。上著班，玩著手機，花著薪水，跟挑大糞完全沾不上邊。

但是稍作對比你就會發現：今天的上班族，不就是舊社會的窮人嗎？

雖然你外表光鮮亮麗，打扮起來說是個老闆都有人信，但實際上你只是出賣廉價勞動力的苦工。

產業、資金、地位，這些你都不曾擁有。

你過著的小康生活，是社會整體發展的結果，你所處的階層從未改變。本質上，你並沒改變。

浮華之下，是不斷升高的水溫，和逐漸麻痺的你。

這是最好的時代，中產階層擁有大把機會，他們正在縮小與頂層之間的距離。而那些原本站在頂層的人，則可以盡情享受一切紅利。

但對你而言，這卻是最壞的時代。底層正在被遺棄，階層裂痕不斷擴大。以後再想往上爬，難上加難。

隨著科技不斷發展——比如人工智慧，留在底層的人遲早會變成廢人，再也創造不出任何價值。

別總以為機器取代人類都是瞎扯。

去生產線看看，AI流水線正在崛起。過去要上百個人，才能撐起來的生產流程，現在可以只留三個人——而且這還是因為是二十四小時輪班制的關係。

所謂人工智障，不過是一句笑談，信了你就輸了。

你說電腦不可能代替人？是，代替是不可能代替的，但它可以減少生產成本，讓你的廉價勞動力失去競爭價值，繼而剝奪你創造價值的一切機會。

這一代出賣勞動力的無產青年，恐怕等不到退休就會丟了飯碗。到那個時候，想起今天的抖音和手遊，不知會有何感想。

這個世界發展得太快了，科技就是二十一世紀的薩諾斯，彈一個響指，腳步慢的人，就真的被拋棄了。

我奉勸你，早點把自己的業餘時間，從手機裡拿回來。未來世界的入場券，限時限量，屆時有沒有你的，心裡要有數。

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書籍介紹

本文摘錄自《別裝得無懈可擊，卻活得軟弱無力》，時報文化出版

作者：趙德昊

生活雖不易，但請你千萬別假裝。

如果你自帶堅強濾鏡，總是告訴自己不在乎就好了，

那麼這些赤裸裸疼痛的解藥，將會拆解你的逞強外殼，治癒你的脆弱內在。

聚焦千萬年輕人的焦慮和浮躁，

句句見血、篇篇現實，疼痛指數可能有10。

別怪這些話毒舌，因為生活更刻薄，希望這些狠話能幫你繞過許多陷阱。

不雞湯，不勵志，不販賣焦慮，不兜售欲望。

專注挖掘社會現象的本質與人內心深處的感受。

收錄網路爆紅〈不會偷懶還假裝勤奮，怪不得你又累又窮〉、〈就算朋友遍天下，你還是個nobody〉、〈成年人的世界，連叛逆都標好了價碼〉等51篇引起一片共鳴的酸辣毒雞湯，不賣情懷只給解藥。願這些文字能為你打破思維桎梏，重塑人生。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航