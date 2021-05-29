《別裝得無懈可擊，卻活得軟弱無力》：不怕刀子嘴，就怕假裝藏著一顆豆腐心

文：趙德昊

刀子嘴的人，真的有豆腐心嗎？

生活中總有些人，為人太刻薄，說話太尖酸，不顧及別人的感受，不考慮別人的心理，口無遮攔，令人生厭，搬弄是非，讓人反感。

前一陣子公司來了個新人，還沒過試用期就把公司裡的人得罪光，待不下去自己辭職了。

有些同事幫他圓場，說這位職場新人，是刀子嘴豆腐心，就是嘴不饒人，心腸還是好的。

平時同事之間交談，他總喜歡調侃別人，有時候當眾指出別人的缺點，喜歡哪壺不開提哪壺，自己又跟沒事人一樣，好像別人知道他是無心為之似的。

要我說，刀子嘴就是刀子嘴，哪裡來的刀子嘴豆腐心？一個有豆腐心腸的人，又怎麼會生出一張說話尖酸刻薄的嘴巴，處處去傷人，卻還標榜自己有副好心腸？

一個心地真正善良的人，又怎麼會到處用言語傷人呢？

玫瑰花雖然有刺，那也是用來保護自己的，而不是去傷害別人。那些慣於用嘴巴去傷害別人的人，只是自己貪圖嘴巴爽快，卻沒看到給別人留下的傷口。

宗薩仁波切曾說：「大多數標榜自己說話直的人，只是不願花心思，考慮對方的感受而已。」

一個人的言談舉止都是其內心的反映，有什麼樣的心境，就會說出什麼樣的話語。用自己的刀子嘴去傷害別人，你用再柔軟的豆腐心，也抹不去別人的傷痕。

有這麼一則故事：小男孩總愛發脾氣，他爸爸給了他一些釘子，要他每發一次脾氣，就釘一個釘子在籬笆上。漸漸地，小男孩學會控制自己的脾氣了，爸爸要他把釘子拔下來。釘子雖然拔了下來，但籬笆上的洞永遠不會消失了，小男孩才明白自己之前對別人的傷害。

一個說話尖酸刻薄處處傷人的人，即使有豆腐心，那也是塊被冰凍的豆腐，你以為是軟的，其實是又冷又硬。

生活中總有一些人，被標榜著「刀子嘴豆腐心」，就好像這個人嘴巴再毒，只要心是好的，就可以消除對別人的傷害。

傷害就是傷害，它永遠在那裡。沒有人有義務，透過你惡毒的嘴巴，去了解你的豆腐心！

蔡永康曾在《奇葩說》中說過這樣一句話：「你說什麼樣的話，你就是什麼樣的人。」常說相由心生，語言又何嘗不是這樣呢？

曾有一個學生，被老師指著鼻子罵是豬腦袋，從此以後這個學生變得自卑敏感，感覺處處不如人，成績一度下滑。然而老師卻說自己是為學生好，不罵他不知道上進。

這樣看來老師出口傷人，完全是事出有因，自己是出於好意，錯的是學生理解不了老師的苦心，可仔細想想，結果卻是要一個受到傷害的人，去理解傷害他的人。

不怕你有一張刀子嘴，就怕你假裝藏著一顆豆腐心。

如果一個人的好心，就能消除自己對別人的傷害，那這世界哪還有那麼多心靈受傷的人。

俗話說：良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。

有人說自己說話不好聽，但心地還是好的，也就是說自己人不壞。可是一個說話從不考慮別人感受的人，心又能有多柔軟？

我們身邊都不乏一些人，打著為你好的名義，卻對你說著惡毒的語言，沒有人喜歡聽惡毒的話，而說惡毒話的人卻認為自己是好意。

就像生活中有人說，說你胖是想叫你減肥，但卻從不督促你或介紹你減肥的方法；有人說你裝扮醜，卻從不告訴你該如何打扮自己。

用語言去傷人是愚蠢的，因為它會刻在別人心裡，身體上的傷痛會慢慢復原，時間長了就淡忘了，而語言上的傷害，總是讓人難以忘懷。

你有刀子嘴，就不要說自己還有顆豆腐心，沒人喜歡刀子嘴，更沒人想透過刀子嘴，去了解你的豆腐心。

有些人標榜著為你好，而用語言去傷害一個人，被傷害的人要麼自暴自棄，要麼奮發努力，無論是哪種情況都有一個共同點，那就是心裡都有個看不見的傷口。

不要以為為別人好，就可以處處傷人，刀子嘴就是刀子心，當你出口傷人的時候，你就只有刀子心。

語言就像玫瑰花上的刺，是用來保護自己的，而不是用來傷害別人的。

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書籍介紹

本文摘錄自《別裝得無懈可擊，卻活得軟弱無力》，時報文化出版

作者：趙德昊

生活雖不易，但請你千萬別假裝。

如果你自帶堅強濾鏡，總是告訴自己不在乎就好了，

那麼這些赤裸裸疼痛的解藥，將會拆解你的逞強外殼，治癒你的脆弱內在。

聚焦千萬年輕人的焦慮和浮躁，

句句見血、篇篇現實，疼痛指數可能有10。

別怪這些話毒舌，因為生活更刻薄，希望這些狠話能幫你繞過許多陷阱。

不雞湯，不勵志，不販賣焦慮，不兜售欲望。

專注挖掘社會現象的本質與人內心深處的感受。

收錄網路爆紅〈不會偷懶還假裝勤奮，怪不得你又累又窮〉、〈就算朋友遍天下，你還是個nobody〉、〈成年人的世界，連叛逆都標好了價碼〉等51篇引起一片共鳴的酸辣毒雞湯，不賣情懷只給解藥。願這些文字能為你打破思維桎梏，重塑人生。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航