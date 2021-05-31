中共和西藏流亡政府都說他「愛國」，一生傳奇的阿沛．阿旺晉美

文：索朗多吉（達賴喇嘛西藏宗教基金會秘書長）

阿沛．阿旺晉美（1910/2/1—2009/12/23）是近代西藏和中國史上一位傳奇的歷史人物。阿旺晉美出生於霍康（ཧོར་ཁང་།）家族，該家族最早源自蒙古成吉思汗的後裔，位於拉薩往東甘丹寺附近的甲瑪地區。阿旺晉美後來入贅「阿沛」（ང་ཕོད།）家族，改名為阿沛．阿旺晉美（ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད།），婚後育有七女五子。

活到百歲高齡的阿沛．阿旺晉美，其擔任官職歷經了兩個完全不同的政府，前半輩子從基層爬到西藏政府的噶倫（內閣部長）職位，後半輩子則躍升中共全國人民代表大會常務委員會副委員長的位階；前者已有名符其實的職權，然而後者卻為名存實亡的空殼子。

所謂「西藏成為中華人民共和國一部分」的過程中，阿沛．阿旺晉美是有直接關係的見證人物。特別是代表西藏政府前往北京談判，在北京弱肉強食的結果下，產生了《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議》（簡稱《十七條協議》）。

從此，西藏人民眼中的阿沛．阿旺晉美是個「賣國賊」，甚至在社會上流行一首民間歌謠：「阿沛雄心勃勃而去，卻丟掉昌都而歸」，（ང་ཕོད་ངར་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཆབ་མདོ་བསྐྱལ་ནས་ལོག་བྱུང་།） 不僅如此，西藏特有的一種骰子遊戲「琇」（音ཤོ་རྩེད།），當玩耍這套「琇」遊戲時，也常常引用這首民謠。

中華人民共和國官方對阿沛．阿旺晉美的評價是「偉大的愛國主義者，著名的社會活動家，藏族人民的優秀兒子，我國民族工作的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友」。

Public Domain 1951年，阿沛．阿旺晉美與毛澤東在簽屬《十七條協議》後合影

回顧中共佔領西藏之後，短短幾十年內發生的歷史，成為中國共產黨的親密朋友——西藏上層人士，後來紛紛身陷囹圄，在中共的黑牢中被折磨甚至送命。

譬如，1949年10月1日，年僅十一歲的十世班禪喇嘛寫信、發電報給毛主席和朱總司令：「解放西藏」，並致力於中共合作。然而「解放西藏」不到十三年，1964年，班禪喇嘛被批鬥，在牢獄待了近十年。

同樣，跋巴．平措汪杰（平汪）是在西藏創立共產黨的代表性人物。1950年，中共侵占西藏時，他歡欣鼓舞地前去迎接共產黨同志的「解放」。1951年，簽訂《十七條協議》時擔任翻譯，在簽訂過程中也立過大功，協助解放軍順利進藏。但是，就在「解放西藏」的九年後，1960年，他單獨被關押在中共的黑牢裡長達十八年，並且被折磨到不成人形幾近崩潰。

還有，朵比．喜饒嘉措也是與中國共產黨合作過的高僧大學者。在漢藏民族語言、風俗、文化完全不同的社會裡，解放軍進藏有重重的困難和阻礙時，喜饒嘉措曾多次指導並提供對解放軍有利的建議，同時亦參與中共《共同綱領》、《憲法》、《毛澤東選集》等文件中翻藏作業，負責翻譯、校稿、審訂等工作。但是文革時期，喜饒嘉措不僅被批鬥還被打斷一條腿，1968年11月1日，在獄中遭折磨致死。

值得關注的一點是，阿沛．阿旺晉美的命運恰恰不同於前述親近中共的西藏上層人士。在文革期間面臨被批鬥的關鍵時刻，1966年9月，中共總理周恩來派專機到拉薩，把阿沛．阿旺晉美夫婦接到北京，保護了他們的安全，這種罕見的情形是絕無僅有。

阿沛．阿旺晉美不僅躲過了中共統治西藏的人間煉獄場面，其官位頭銜相反地不斷高升。但是，他任職這些官位只是沒有實權的傀儡，僅能被中共羈絆著為其喉舌宣傳。

阿沛．阿旺晉美是近代中藏史上的重要見證人物，也可以說是對中共的體制及政策瞭如指掌。因為他親眼目睹西藏如何遭併吞、被中共統治，特別是親身經歷從自身官銜轉換之際與西藏政府淪陷的過程。然而，鐵證如山的事實，在共產極權制度下他絕對是無法公諸於世。

當曇花一現的寬鬆政策實施時，他把握時機講出西藏的關鍵性歷史。這篇文章主要敘述的內容也正如此，舉出阿沛．阿旺晉美的兩個公開講話內容來證明，《謾罵國民黨，揭發共產黨》的謊言。

一

1989年7月31日，阿沛．阿旺晉美在西藏自治區五屆人大二次會議上發表長篇講話，其中國民政府和中共政府一直強調西藏的主權歸屬的證據之一是，十四世達賴喇嘛的登基典禮主持一事。

中共政府於2015年發佈的西藏白皮書中再次提到：「1940年2月5日，國民政府頒佈『府字第898號』令，批准青海省湟中縣祁家川5歲男童拉木登珠為第十三世達賴喇嘛轉世，並根據西藏地方政府免于金瓶掣簽的請求，特准續任為第十四世達賴喇嘛，拔付坐床大典所需經費四十萬元。2月22日，循歷史定制，中央政府代表吳忠信與熱振活佛一起主持了十四世達賴的坐床典禮。拉木登珠成為十四世達賴，其合法性來自中央政府關於達賴喇嘛制度的規定和國民政府的批准認可。」

僅這一段歷史阿沛．阿旺晉美曾於1985年專程前往南京，向江蘇省委和省政府的同意下，在第二歷史檔案館內查到了國民黨時期有關尋訪，認定十三世達賴喇嘛和十四世達賴喇嘛坐床的相關檔案，在人大會議上這段歷史的過程做了詳細的論證，阿沛證實：「例如有關國民黨蒙藏委員會的委員長吳忠信前往西藏參加十四世達賴喇嘛座床典禮的問題，國民黨就做了許多歪曲，所謂『批准』達賴喇嘛的『靈童聰穎異常，免於掣簽』等都不是事實。」

Public Domain 阿沛．阿旺晉美於1955年身著解放軍軍服

阿沛非常巧妙地謾罵國民黨的同時，揭發了共產黨的不實：「事實上，並沒有所謂吳忠信主持十四世達賴喇嘛登基典禮的事。但是至今仍有部分藏族同志在寫當時的歷史時，還稱十四世達賴喇嘛登基時吳忠信主持典禮等，這樣的寫法除非對西藏的傳統習慣一無所知否則不應出現，今天在座的當中，有許多舊西藏的貴族，你們非常清楚，在喇嘛登基坐床典禮中是沒有主持者的。

漢族同志不懂藏族習慣說出這樣的話不足為奇，但部分藏族同志這樣寫就沒有道理了。去年藏學中心的會議上我談到這個問題和查閱國民黨有關文件的情況，國民黨這樣撒謊，我們共產黨為什麼也要跟著說假話呢。

二

2009年12月23日，在《中國網》上刊登〈阿沛．阿旺晉美回憶1951年西藏和平解放談判經歷〉的文章內首度透露了一件「令人難忘的事情」。

當西藏代表團到達北京火車站時，周恩來等很多人來迎接，其中名叫卻給魯珠的漢人也來歡迎，他是國民黨時期在拉薩，也是喜饒嘉措的徒弟之一，在人群中利用一個機會和阿沛搭訕了。

阿沛回憶，「這個人（卻給魯珠）從人縫裡擠到她（阿沛夫人才旦卓嘎）身旁，往她手裡塞了張紙條。弄得才旦卓嘎很吃驚，很害怕，不知如何是好。當著那麼多歡迎的群眾，接也不是，不接也不是，最後只好很難為情地接過來，一直捏在手裡。到了下榻的北京飯店，才旦卓嘎才告訴我，有人塞給她一張條子，叫轉給我。我接過這張用藏文寫的紙條，內容是：『你不要看共產黨表面一團和氣，但他們是一夥老謀深算的人。這次談判一定要小心警惕，再就是翻譯很重要，如果選用不適合的人，翻譯有誤，會造成很大麻煩，一定要找個好翻譯。為此，我可以給你們翻譯。總之，一要警惕，二要有好翻譯。』」

以阿沛的處境與性格，同樣謾罵國民黨，揭發共產黨：「我看過這張紙條想：他（卻給魯珠）的主要目的是要插足談判。這一定不會有好的結果。所以，我沒有再理他」。

其實，在不同語言的談判過程中翻譯的角色是非常重要的，阿沛也提到：「事情雖然過去了，但翻譯確實是個很困難的問題。有個彭措扎西作翻譯，儘管會漢話，但卻講的是青海西寧一帶的藏話，我的話，他可以聽懂一點，他的藏話，我一句也聽不懂。我們代表團自己帶的翻譯堯西．彭措扎西，是達賴喇嘛的姐夫，他的藏、漢話都不行。所以，大部翻譯工作都是由平汪擔任」。

在北京談判期間，中方在西藏設立「軍政委員會」等議題上，西藏代表堅持反對及雙方爭執而談判陷入僵局停止的時候，平措汪杰把中方的措辭嚴厲語句翻譯成比較溫和的用詞，使而西藏代表同意並恢復談判。所以，5月23日簽訂了《十七條協議》，「當天晚上，為慶祝和談成功而舉行的酒會上，李維漢舉杯祝酒說：『今天第一杯酒要敬給平措汪杰同志，他為和談成功立了大功』。」

Public Domain 李維漢（後方站立者）與周恩來和毛澤東

學術領域來講，在西藏和中國大陸侷限於中共官方的出版物，在國外能找到更多的資料來研究歷史真相。

去北京簽訂《十七條協議》的部分成員後來跟隨達賴喇嘛流亡至印度，研究他們的口述史和傳記等文獻中終於體會，當時在各種威脅的環境下，如何簽訂了辛酸血的過程。最終以「武力解放」或者「和平解放」兩種選擇下，阿沛．阿旺晉美為代表的西藏代表們負起西藏的歷史責任，包袱「賣國賊」罪名，爭取西藏人民免遭更多血腥屠殺，代表們以個人名義簽下了所謂《中央人民政府與西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協定》。

高齡百歲的阿沛．阿旺晉美在北京去世時，西藏流亡政府的聲明，稱他「是一位不畏恐懼，千方百計表達事實和愛國的人。」甚至讚譽阿沛「在當時的政治環境下是一位西藏民族尊嚴的守護者。」

前文所提阿沛．阿旺晉美是近代西藏和中國史上的一位傳奇歷史人物名不虛傳，中共政府和西藏政府同樣稱讚「愛國」。但不同的是「國」，前者為中華人民共和國，後者為簽訂《十七條協議》前的西藏政府。

《十七條協議》簽訂70周年之際，中共繼續公布《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書。白皮書介紹：「1951年5月23日，《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議》（簡稱《十七條協議》）的簽訂，宣告西藏和平解放。從此，西藏人民永遠擺脫了帝國主義的侵略和羈絆，與全國各族人民一道在祖國大家庭裡走上了團結、進步、發展的光明大道。」

流亡在外的西藏政府是西藏境內同胞的發言者，藏人行政中央以及國際知名人士也繼續證明，《十七條協議》是非法和武力威脅的產物，在世界各國專家和學者們也在網路上紛紛揭露不平等、不合法的條約。同樣在台灣的組織也不會袖手旁觀，也舉行一系列相關活動。

最後，本文以曾建元教授所提新書序言來結尾：「《鎖住西藏人民的枷鎖——論簽訂所謂十七條協議的前因後果》此際在臺灣出版，不啻如當頭棒喝、振聾啟饋，提醒我們要對專制國家的輕諾寡信提高警覺，而透過這些史實的分析，我們或許也從中找到一些經驗與智慧，知道面對對岸應該有的準備」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航