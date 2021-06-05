百花百樣：台灣「百合文化」的成形與未來發展

文：楊双子（本名楊若慈，1984年生，台中烏日人，雙胞胎中的姊姊。百合／歷史／大眾小說創作者，動漫畫次文化與大眾文學觀察者，台灣民俗愛好者。曾獲國藝會創作補助、文化部創作補助、教育部碩論獎助。）

百合文化，百花百樣

「百合」（yuri），意指女性與女性之間的同性情誼。百合作為一種文類，即指描繪女性同性情誼的作品。千禧年代，百合迷文化真正發展成型，使得百合文化逐漸在動漫圈為人所知，就此而言，「百合」一詞是近十五年來才在華文動漫圈出現的年輕詞彙。

對一般大眾來說，上述說明已足夠提供百合文化的基礎認識，不過對於迷群而言，百合的定義辯證，至今仍是現在進行式——這不僅展現了百合文化正處於歸納定義的成長期，也意味著未來的發展具有無限可能。

原生於日本的百合文化：1920年代——

百合一詞的語源，來自日本1970年代的男同性戀雜誌《薔薇族》提供給女同性戀者的專欄「百合族的房間」。彼時的「薔薇」與「百合」，成為男同性戀與女同性戀的隱語。

至於符合今日所稱「百合」內涵的文化系譜，則應遠溯至大正、昭和時代的少女小說，少女小說奠定者吉屋信子1924年的短篇小說集《花物語》即為代表作。這類作品因多著墨女學生之間的姊妹情誼，也以sister的首文字S來命名為「S小說」，後世研究者咸認為是百合小說的濫觴。

百合文化的另一個脈絡是1970年代的少女漫畫。日本漫畫史上知名的「花之二十四年組」不但催生「少年愛」漫畫，「少女愛」漫畫的起源亦可見其蹤影，比如池田理代子《青蘭圓舞曲》就是其一。

直到1990年代，小說家今野緒雪《瑪莉亞的凝望》無意識繼承S小說的文化血脈，以及武內直子《美少女戰士》意外地接續一線隔房的香火，促成少女小說與少女漫畫匯流，百合詞彙的內涵向外擴充，2003年日本第一本百合漫畫專門誌《百合姐妹》問世，使「百合」作為動漫畫次文化的一支，邁入了新的里程碑。

華文圈的百合文化接力：2000年代——

對華文百合界來說，2004年是百合元年。這一年，架設於中國的網路論壇「百合會論壇」創立。前身為《瑪莉亞的凝望》動畫的討論社群「山百合會」，百合會論壇成立後作為第一個、也是最大的華文百合界資源集散地，自然拉抬起《瑪莉亞的凝望》在華文百合界的聲望，促成這部作品從日本的「名作」地位，登上「經典」的寶座。

百合會論壇持續討論分享2004年以降的百合創作，以及此前具有百合文化元素的大眾作品，將《美少女戰士》、《少女革命》等名作納入百合血脈系譜，並直接影響了華文百合界初期對「百合」的認知：ACG世界（動畫、漫畫、遊戲共構的二次元世界）內友情、親情範疇「友達以上、戀人未滿」的女性同性情誼。而早於「百合」這個詞彙出現於ACG世界的「GL」（Girls' Love）一詞，則被闡釋為對照現實世界的女同性戀關係，指向具有愛欲性質的女性同性情誼。

「百合」、「GL」、「女同性戀」三個詞彙，在華文百合界發展之始就存在著複雜交集，令百合的定義充滿歧異性與多義性，但隨著時間前進，「百合」的內涵確實不斷外擴。千禧年後，百合作品、以及具有百合元素的暢銷動漫畫如《K−ON！輕音部》、《天才麻將少女》、《強襲魔女》等輪番上陣，這股風潮也令非百合迷群領會：「原來這就是百合！」更從而追憶起千禧年前，CLAMP《庫洛魔法使》裡知世對小櫻的百般呵護，並將這份情感同樣視作百合。

Photo Credit: 東立出版社提供

發展至今日，華文圈的「百合」一詞已經涵蓋二次元世界所有女性之間的親情、友情、愛情、情欲關係。更因大眾文化向外流動的特性，「百合」從動漫畫領域進入一般口語，亦有人將「百合」用以指稱現實中的女同性戀關係了。

台灣本土百合文化的研究：2010年代——

爬梳台灣百合文化發展史，百合迷文化研究者楊若暉2012年首創發表「象限式百合定義圖釋」，本文援引並調整詞彙，將「寫實」與「非寫實」置於Y軸兩端，「精神性」與「肉體性」置於X軸兩端，用以闡釋華文百合界的廣義百合包括「女同性戀」、「女性間的友誼」、「狹義百合」、「GL」。

Photo Credit: CCC創作集

第一象限：女同性戀

《一輩子守著妳》描寫明星女校同學的戀情不受社會容許，終至殉情的悲戀故事。《Collectors戀物女》以熱愛藏書與崇拜時尚的女同性戀者，描寫伴侶關係間逗趣又深刻的磨合細節。

第二象限：女性間的友誼

《我和嫂嫂的同居生活。》描寫一對姑嫂在失去哥哥／丈夫之後的同居生活，無獨有偶，《異國日記》則是阿姨與喪親外甥女因緣際會共處屋簷之下，在學習成為彼此家人的過程中逐漸親密，著墨非關愛情的同性情誼。

第三象限：狹義百合

《瑪莉亞的凝望》描寫私立女校前後輩之間充滿少女情懷的泛伴侶關係，作為百合作品初期的經典，奠定「狹義百合」的樣貌。《新手姊妹的雙人餐桌》則描繪無血緣關係的姊妹以餐桌為中心的日常生活，旁及她們與各自朋友的交往，描寫非單一對象的摯友情誼，也未上升至戀愛關係，是適合入門的百合作品。

第四象限：GL

《半熟女子》、《乙女帝國》兩部作品皆為限制級，既有明確的同性戀情欲描繪，也有單純對同性肉體的好奇摸索。且都正視女性對女性身體、親密關係、性愛的探索需求。

橫跨第三與第四象限

《粉紅緞帶》以熱愛蘿莉塔時尚的少女與嬌小少女為主角，發展現代校園的清純戀情，展現百合無意識遊走兩個象限之間的特色。相對而言，《終將成為妳》則以「無法對人產生悸動」的學妹與「不讓他人喜歡上自己」的學姊，迴避了表面上現實感強烈的同性戀關係，但兩人在帶有情欲的接觸中進展親密關係，可說是巧妙設計的百合作品。

隨著時代發展，未來的百合作品將越來越難被單一象限定義，而是可以橫跨遊走於多重象限之間。

台灣百合文化趨勢的關鍵：核心迷群

百合文化成形與未來發展的關鍵，乃是迷群。世人的刻板印象中，百合迷群經常被認為多是異性戀男性，尤其男性向女女A片的存在，更容易令人產生相關聯想。不過，根據楊若暉2011年、2014年兩次學術性質的問卷調查，結果顯示：「認同自己是百合控」（指百合愛好者）、「百合同人創作者」以及「百合作品的消費者」，皆壓倒性地以女性為主。2014年的調查當中，「自認是百合控」的女性比例甚至懸殊到是男性的十三倍。

百合文化的起始，是少女小說與少女漫畫攜手成就的大眾文化，就邏輯來說這個結果相當合理。但這個問卷結果出爐，仍令部分迷群驚訝於男女比例懸殊。

這驚訝不只是刻板印象作祟，更肇因於百合會論壇的默契：論壇禁止談論現實中的女同性戀。論壇早期很少公開討論迷群性別，是為了避免呈現「女性愛好女性情誼作品」所隱含的女同性戀訊息。但迷群又因地下文化的特性取得另一個默契：百合會論壇成員以女性為主。

此默契不僅長期掩蓋了百合同好者的「性別」，亦掩蓋了百合同好者的「性傾向」。筆者透過以學術基礎進行的長期觀察與交流，可推測女性迷群內部的同性戀與雙性戀為數甚多，因而早年「性傾向調查」即使開帖討論，也勢必迅速絕跡於論壇。不過這個以百合會論壇為中心的默契正在鬆動，如今論壇已經可見女同性戀主題的討論帖子，佐證百合文化內涵的向外擴充。

新．百合迷群浮現

與此同時，男性百合同好者也開始浮出檯面。這些男性百合同好者，自稱／指稱「百合男子」，存在內部文化的複雜性，日本男性百合漫畫家倉田噓以《百合男子》描繪百合男子群像與生態。而華文圈百合會論壇則因文化默契使然，早年男性百合迷群的「現身」一度困難，不過2020年的百合男子則落落大方，群聚百合同人誌販售會、創立同好社團。

另一方面，跨文類的迷群亦值得留意。比如同時熱衷BL與百合的讀者，如山下知子、中村明日美子等跨文類漫畫家的粉絲讀者，都透露跨文類讀者與創作者的存在，很可能為百合文化注入基因變異的新血。

Photo Credit: 東立出版社提供

百合文化在台灣：2020年代——

台灣現實社會在性別議題上大步前進，2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻專法的國家。因著整體社會情境與政治條件，對台灣百合迷群來說，百合文化的內涵更加具備彈性，既可開拓女同性戀／情欲，亦允固守基本教義派。台灣百合創作者所意圖處理的議題，也從而有別於同為華文圈的中國，乃至於百合文化原生地的日本。

同年第十屆金漫獎，由漫畫家星期一回收日以《粉紅緞帶》奪下「少女漫畫獎」與「年度漫畫大獎」。漫畫家的創作意識，與其赴法國安古蘭漫畫節進行的主題對談，皆明確指出該作是「百合漫畫」，而漫畫內容也自在展演台灣獨有的在地文化景觀。毫無疑問，這是百合元年以降第一部獲得國家級獎項的百合漫畫，立起台灣百合文化發展史上的一座里程碑。

綜觀當今迷群的積極現身交流及創作者的增加，可推知台灣百合文化的未來趨勢將緊扣在地元素與性別意識，如HOM鴻《大城小事》回應同婚時事描繪多元成家的情節，引起百合迷群關注並廣為分享；近年舉辦的「百合only同人誌販售會」，即使多以非寫實路線、二次衍生創作為主流商品，依然可見攤位擺設性別友善小物進行政治倡議，在在顯示百合文化正步步走向更貼近台灣讀者日常見聞的本土路線，以及已然落地生根的跡象。就此而言，倘若出版產業願意發揮東風之力，台灣百合文化的茁壯可說是指日可待。

百合香香 推薦書單

真實社會事件的回應之作

沈蓮芳《一輩子守著妳》

以「1994年北一女中學生自殺事件」為藍本，於1997年出版時，「百合」一詞尚未進入台灣ACG界，時人多稱呼為「女女」、「女同」漫畫，理論上多援引ACG界已存在的BL（Boys’ Love)漫畫，對照式地稱呼為GL漫畫。此作回應真實社會事件，雖然並未與百合元年以後的台灣百合作品形成繼承關係，然而其對性別議題的回應姿態，與日後台灣百合漫畫的時事敏銳度遙遙呼應。

Photo Credit: 書籍提供／楊双子

台灣百合文化學術研究的誕生

楊若暉《少女之愛》

楊若暉碩士論文〈台灣ACG界百合迷文化發展史研究（1992−2011）〉為亞洲百合文化學術研究的先驅作品，補增改寫後以《少女之愛：台灣動漫畫領域中的百合文化》之名再版。呈現出台灣本土原創百合作品尚未生根，反從學術領域萌芽，流露台灣ACG產業積弱、性別議題路線茁壯的獨有特色，也扣合台灣百合文化論述與創作並行的發展路徑。然而此研究隨研究者病逝而劃下休止符，後續的文化研究正留待新世代接力深耕。

Photo Credit: 獨立作家／秀威資訊提供

台灣原創百合輕小說的初啼

楊双子《撈月之人》

自我標榜為「台灣第一部本土原創百合小說」，是因應「台灣角川輕小說大賞」所撰寫的輕小說作品。透過結合台灣民俗元素的故事，致力於跨國而來的百合文化中鎔鑄台灣地方感。

Photo Credit: 奇異果文創提供

台灣百合漫畫的落地生根

星期一回收日《粉紅緞帶》、D.S.《百花百色》

《粉紅緞帶》以輕鬆小品之姿，開展出唯有台灣得以成立的百合作品。漫畫家D.S.的《百花百色》亦是可歸類為廣義百合的本土漫畫作品，不僅顯示百合文化在台灣落地生根的跡象，更透露台灣百合作品對性別議題的開放態度。

Photo Credit: 東立出版社提供、蓋亞出版社提供

他國的百合

壇九《SQ：從你的名字開始》

seri & biwan《她的沈清：丞相夫人與她的秘戀》

中國的《SQ》與韓國的《她的沈清》，都是由網路漫畫起家。在性別意識相對薄弱、對同性戀關係並不友善的國度，兩國的百合作品都在網路平台尋得突圍契機，並以空間（校園）與時間（歷史）為槓桿，與當代現實社會保有若即若離的關聯。他山之石，可供管窺各國百合文化發展的侷限與強項。

Photo Credit: ©seri / biwan / comico

參考書目

楊若暉（2015）。少女之愛：台灣動漫畫領域中的百合文化。台北市：獨立作家。 楊若暉等合著（2015）。〈百合群像〉。動漫社會學：別說得好像還有救。台北市：奇異果文創。

原文標題為〈百合是趨勢！──立足2020年的台灣百合文化回顧與遠望〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航