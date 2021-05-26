雙北醫療崩壞在即，第一線醫護：急診、加護病房爆滿，重症資源與人力嚴重不足

國內疫情持續延燒，昨（25）日增281例本土確診、261例校正回歸；台北市長柯文哲首度公布疫情爆發近1個月來，北市總確診數為1607人，其中疫情熱區的萬華有659人，而昨日萬華3快篩站陽性率再攀升至7.8%，而新北市累計到昨天為止也已經有2021人確診；在此狀況之下，許多醫院都面臨急診、加護病房都爆滿，人力嚴重不足，希望中南部能支援醫護人力或是收治雙北的確診病患。

而雙北地區的台大醫院企業工會、台北市立聯合醫院企業工會也紛紛提出第一線醫護面臨的困境，擔心如果繼續這樣下去「醫療崩壞在即」。台大目前因人力以及病房不足，由同樣護理師同時照顧COVID-19確診患者和非呼吸道疾病的其他病患已經是普遍的狀況；而台北市聯合醫院則是急診和加護病房都爆滿，專責病房開設速度「緩不濟急」。

急診爆、病房滿，專責病房開設速度緩不濟急

北市聯醫工會指出，目前在急診發燒篩檢站人非常多，就有雙人病房塞了6名確診病患外加陪病家屬，還有許多病人躺在走廊等床；北市聯醫的負壓隔離、專責病房都已經滿床，正在快速將一般病房改建為專責病房，然而裝設未完成，沒有單獨隔間、沒有空調獨立，只有看不到盡頭的病人潮。

在聯合醫院的醫師姜冠宇也直言，急診、加護病房、專責病房現在都是非常緊繃的狀況，而且病人還持續在送來，連急診室外的停車場都搭設候床區，讓病患在那邊等病床，昨天甚至不得不把部分在急診室候床的病患先送到作為集中檢疫所的凱薩飯店，「假如這些人狀況變嚴重，變成又要再送回醫院」。

北市聯醫工會強調，其實人力、設備都沒到位，硬收、超收病患會造成第一線醫療過載，無法給病人所需的醫療，更多醫護人員過勞或感染，進一步造成整體的醫療崩壞。不是基層醫護不願意扛起台灣，而是目前北市聯醫真的已經飽和。在人力、設備都不足的狀況下被推上第一線，醫護也很害怕。

雖然中央和地方政府已經在想辦法，全國醫學中心醫院加開肺炎重症病房、台北市各區域以上醫院也增開專責病房，但以醫護在第一線的壓力來看，似乎「緩不濟急」。

而收治許多確診病患的台大醫院，其醫護企業工會昨天也提出質疑，院內有護理師「同時混合照顧」多名確診病患及一般患者，在東址、兒童醫院都有這樣的情形；擔心現行配置有散佈感染的疑慮，照顧確診者需「全副武裝」混顧一般患者讓人分身乏術，希望台大醫院正視第一線的焦慮。

《自由時報》報導，而台大發言人王亭貴也證實，各病房中的1至2間負壓隔離病房，都會收治陽性但較輕症的病患。 對於護理師「混顧」是否有感染疑慮，台大兒童醫院院長黃立民認為，護理師全副武裝進出病房，確實相當辛苦且感染風險也高，但就實務而言，不可能「1個確診病患就用掉1個護理師」，因此護理師都需經過專業訓練，從著裝到進入病室再到離開病室，都有標準作業流程，目的就在避免病毒傳播。

專責病房改為「2人1室」可行嗎？

而柯文哲昨天也宣布專責病房將改為「2人1室」以應付現在爆量的病房需求，不過姜冠宇醫師就說他在醫院現場，就有不管怎麼跟住院中的確診病人解釋，說會安排「嚴重程度相同」、「發病日相同」的病人在一起，也向病患說明2人可以同時出院，結果確診病患一句「我不要被他傳染！」拒絕，讓他感到十分心寒，「樓下死的死，樓上卡的卡」。

姜冠宇也指出，2個病人一起住1間，護理人力也還是要增加，目前護病比1比4或5，已經很緊繃了；最擔心就是假如輕症的病人轉重症，等不到加護病房，就得在原病房插管，一旦病人插管，護理師每2小時就要去看一次病人用呼吸器的狀況，要去調整麻醉鎮定的程度，人力就會更加吃緊。

而對病人來說，2人1間隱私還是小問題，姜冠宇說，如果有2人恢復的情況不同，其中1人病情較嚴重，又或者沒辦法同時出院，急診又送來1名較嚴重的病人，很有可能會讓已經病情轉好準備出院的人再次被感染；2個病人要共用衛浴又該如何清潔消毒？現在醫院的清消人力根本不夠，如果沒辦法緊急增加清消人力，「不然就只好把漂白水放在浴室，請病人使用前先自己先消毒一下。」

姜冠宇坦言，「現在真的很可怕」，要不就是趕緊把重症的病人轉出雙北，送到中南部的醫院，把雙北的醫療量能空出來，要不就是要趕緊徵召中南部的醫護、清消人力、重症資源，不然雙北實在壓力太大。而因為政策每天都在「滾動式調整」，變成白天決定、下午宣布，晚上醫院準備好，才有辦法收治病患，而晚上人力更吃緊，「實在是令人擔心」。

匡列接觸者速度太慢，可能擴大感染風險

北市聯醫工會也指出，有一般病房護理師得知照護的病患確診，「7天後」才收到通知自己被匡列為接觸者，要居家隔離7日。接獲通知時，早就隔離期滿，而這7天他都在醫院照常上班。護理師擔憂傳染給家人，更擔憂成為「防疫破口」造成院內群聚感染。同單位已有同事出現發燒症狀，正在等待採檢結果，人心惶惶。

另外有馬偕醫院的醫護人員，也向《自由時報》爆料指出，馬偕的負壓隔離病房不夠，加上有的病房因為之前有醫護人員接觸確診個案而被隔離，所以必須關閉某些病房，但院方宣稱是「因為疫情調度病房，所以病房只出不入」，導致許多病人都擠在急診。

馬偕醫護表示，醫護人員都心知肚明，其實是因為同事在不知情狀況下，沒做好防護就接觸到確診病患，以至於一堆人被隔離，進而導致人力問題，需要支援，才關閉其他病房。該名醫護透露，這樣的狀況在台北、淡水院區都有。



北市聯醫工會表示，目前院內嚴重資訊不透明，醫護人員就連「我照顧的病患確診」或是「我隔壁的同事確診」都不知道，上週北市聯醫某單位有員工感染確診，然而主管未告知同單位其他員工，是同事「自行發現有同仁沒有來上班私下關心」，才知道同辦公室的員工已確診。同事自行前往篩檢後亦確診，至目前同辦公室已有5名員工感染。

急診需要固定人力，而非訓練不足的「緊急支援」

台北市長柯文哲日前招募「退役醫護」回到前線協助目前台北市的篩檢和病人收治工作，不過北市聯合醫院工會指出「跨科如隔山」，醫事行政同仁，或病房、門診護理師去支援急診，需要足夠的教育訓練、工作安排規劃，否則淪為「無效人力」，急診同仁和支援同仁雙方都很困擾，「急診是目前防疫的第一線」，需要增加的是已受訓、固定的護理人力，而不是每日流動式的支援，遑論交叉支援，恐造成擴大感染。

而面對雙北第一線醫護的壓力，昨天指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，衛福部醫事司已於23日發文給各醫院，要求全台每家醫學與準醫學中心動員，提供專責ICU支援雙北重症需求，至少備有20床的專責加護病房，其他醫院以10床為原則，以區域為單位規劃設置，估計有700床可以支援雙北地區重症患者的需求。現在也陸續有雙北病患送到外縣市，分別送到北區、中區的醫院都有。

根據中央流行疫情指揮中心統計，全台負壓隔離病房有1021床，空床有268床。而疫情最嚴重的雙北地區，目前還有28床。現在各醫院專責病房陸續開設完畢，總計3407床，其中有419床在雙北。

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核稿編輯：翁世航