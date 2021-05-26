在家上班、小孩停課，如何處理疫情帶來的「遠距焦慮」？

文：陳伯彥

在5月中旬，突然疫情爆發，是台灣自去年疫情進入開始最嚴重的一次。最近每天的本土確診人數往往都以百位作為計算的單位，令人感到焦慮。同時，政府開始施行許多限制，其中影響最大的事情，不免為學生的停課不停學，抑或是大學端的遠距教學。以下，讓筆者從政府、家長、學生面，試著討論其焦慮並該如何排解這個突如其來的不安全感。

最難處理的焦慮是無法預測

疫情的升溫，是沒有預告的。也正是如此，我們是沒有辦法去準備，更何況是教育層面。一般大家熟悉的教育環境，是在規定的時刻，進入實體的教室空間，有著適合的讀書環境並伴隨著老師於台上傳授知識，但此等樣貌在網路、虛擬上卻有著眾多不同並且影響著。在此股疫情風暴之中，沒有人有預備心態，所以我們的焦慮會逼問著自己，我該怎麼辦？

先降低傳播的範圍所以停止到校上課

作為改善、阻止疫情的政府，在爆發的當下只能先以疫情的處理為優先。想當然爾，緊急停課的當下，政府所能提出的配套方案並不完備。畢竟對於政府而言，當下並無心力再去專責處理相關教育的事務。

在價值的排序上，筆者認為這沒有太大的爭議，畢竟相比於學習新知，身體的健康確實來得更為重要。但，筆者也確實認為在後續的處理上，政府的作為並沒有太大效益，流於簡單一句遠距學習，提供線上學習網址，事實上對學生而言更有可能造成學習空窗期的危害。

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我能邊工作邊陪伴小孩嗎？

從家長面來看，所有的托育場所、安親班、學校全部停止了，對於雙薪家庭來說，會造成另外一種的焦慮，而此等焦慮就算是待在家中工作，也無法排解。就筆者的觀察，有三個問題需要被討論。

首先，所有有關資料都在辦公室，就算在家上班，也有可能須留幾天到公司處理相關工作，那這個時候若小孩只有小學、幼稚園的就學年紀，該如何照顧？

其次，就算可以完全在家工作，多數的會議可能還是需要遠距討論，若小孩這時有任何需求，該如何即時離開會議，馬上處理？

最後，並非所有的工作都能在家工作，例如實體店面的服務業，若離開工作場所，視同無法營業的狀態，就算政府有給予相關法令作為配套措施，也無法避免老闆需短暫歇業，而造成留職停薪等狀況。 所以，家長的焦慮，主要徘徊在工作與照顧兩者間產生失衡，並無法去協調。

你的書桌離你的床多近？

而此政策，影響最大的就是學生，特別是學習的環境。筆者想先排除技術上的困難問題，只談空間的影響。在家庭的空間設計，小孩的房間一定會有書桌，但學生通常無法在家中妥適讀書的原因，源自於房間之所以稱作房間，顧名思義就是作為休息的地方。也正是如此，在沒有按表操課的安排下，學生早已視停課不停學為放暑假的開始，根本無心於讀書。所以，一切取決於學生的自制力。

平凡無奇的鐘聲消失

另外一個改變，是鐘聲消失了。工業化進程所講求的效率來源，即是對於時間的管理與掌握。而學生在學習的環境中，是以鐘聲作為提醒的功用，提醒上、下課甚至是吃飯。於此，突然在隔天被告知需在家學習，頓時間所熟悉的環境——時間被打破，對於規律的時間安排轉變為自我控制，出現不適應而引發的焦慮，讓學生開始在內心認為無所謂，也導致學生學習態度惡化。

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操作遠距教學的不熟悉感

這邊筆者想先分兩類族群討論，一者為國高中生，另一者為大學生。先討論前者，在國高中生的族群當中，除高中端可能許多有使用遠距教學的經驗，對於年紀較小的學齡兒童，多數會認為電腦或平板的使用為消遣目的，而非學習目的。於此，該如何使用視訊軟體，包含如何發言、操作簡報等等都非平常課堂上所使用，故在學習上可能因不熟悉而產生害怕、不安感。

對大學生上述的問題可能較為和緩，但要面對的是授課教授不諳使用遠距教學，起因於多數教授年數稍長，在面對科技使用上尚須時間學習。此外，若大學生是在外租屋，環境上可能也非適合讀書，甚至身處惡劣的學習環境。

按部就班調整

試著把權力拉回到自己可以掌握，不要被疫情帶著走。現在這些焦慮是正常的，只要開始慢慢調整，例如可以先把環境打理好，讓自己有良善的工作、學習環境。特別是趁自己放假的時段，給自己一個規劃的時間，以降低自己的焦慮。

最後，記住勤洗手、戴口罩、少出門，願疫情好轉。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航