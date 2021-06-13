【接地氣的現代詩】陳祐禎〈一位東部居家服務督導的一天〉：以小巧的意象，隱喻巨大嚴肅的社會現實

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情5月以來持續升溫，多數人都避免「人與人的接觸」，能夠獨力照顧自己的我們，需要忍受的，可能只有遠距工作的不便、無法出門的孤獨。

但對許多弱勢的老人家、身心障礙者來說，無法與外界接觸，連生活起居也會產生困難。這個月想帶大家讀讀詩人陳祐禎的這首〈一位東部居家服務督導的一天〉，當我們將眼光放到更需要幫助的人身上，或許能稍微減緩，疫情帶來的焦慮與不安。

請別介意我一邊開車

一邊吸啜奶茶

清醒不僅需要鬧鈴

還需要一點點糖份及其他

注入血液再不停澆灌

讓我能像植物一樣，即使斷折

每天都還能夠重新生長 我是布農，現在嫁到太魯閣

那裡是東部最深邃的心臟

世界各地的人潮如海浪沖刷

族人的個性像鵝卵石光滑

不像其他村，還戒備地稱呼平地人：「白浪」 就像海浪輕輕拂過沙灘

居服員輕輕地擦拭著

一具年老的人魚公主

困在這兒如閉合的貝母 將溫水注入床板，造一汪小小的海

試著還她亮亮的鱗片

還她足夠的泡沫

讓疾病像細沙從指縫罅盡

讓緊緊鑲嵌著的疼痛

像珍珠落下

暫時都還給大海 石灰粉一圈圈灑在金錢草的外圍

爬下梯子才能到達他住的地方

――字面上又像一則童話的起始

彷彿有魔法師用魔杖清除荒草與臭穢

衣服與頭髮都沾著金色星光

我戴上白色乳膠手套

將藥液沾滿棉花

協助翻查傷口與褥瘡

他輟學的孫子打著赤膊

笑著搭訕：姊姊，也來幫我看看好嗎

我沉默著，卻沒能幫他一一翻查

埋在這裡的這麼多傷 指甲花在土堆旁綻放

一隻臭青母旁若無人地將母雞的蛋吞下

他其實已經半個月都沒能起身

看他鍾愛的金錢草 向神禱告，願一切都保守在祂的懷抱

然後我得趕回去建造比海岸山脈高的在案資料

等待某位大人物

印蓋一模一樣的允可記號

在解讀這首詩前，可能得先稍微科普一下詩中的「居家服務」及「督導」是什麼。

居家服務是政府提供給老人家的長照服務，經過專業訓練的「居家服務員」（簡稱「居服員」）到老人的家中，協助老人家洗澡、換衣服、吃東西。老人家如果有需要，居服員也可以陪同復健散步、陪同就醫、買生活必需品、基本環境清潔等。居服員通常以小時計費，主要目的是讓老人家的家屬可以短暫休息。

而「督導」則是服務弱勢族群的非營利組織中，負責管理、居服員的職位，簡單來說，就是居服員的小組長。

整首詩的主角「我」就是一位居服督導，詩從居服員前往老人家中的車程開始談起，在交通不便、聚落分散的台灣東部，從居服員家裡到老人的家中，光開車可能就要一、兩個小時，而高齡化嚴重的台灣，居家服務的需求也高，「一邊開車，一邊喝奶茶」就隱約透露居家服務督導的工作有多忙碌。

而作者用了詩意的方式，呈現這樣的辛苦生活。這位居服員自比為一株植物，形容唯有含糖飲料，才能讓它「即使折斷／每天都還能夠重新生長」。人在忙碌的工作中，容易失去自己的時間，有種「活得不像人」的感覺，而「變成植物」正符合這種「失去主動性」的感受。

第二段，她談及自己的原住民身世，並形容夫家「是東部最深邃的心臟」，「東部最深邃的心臟」對一般人來說或許有點費解，我們可以想像一幅山區的空照圖，水流像血管一樣，以它分支的網，在山谷間縱走，若我們將水系比喻成血管，「最深邃的心臟」就是深入山裡的偏遠地方。

然而，深居山裡的原住民部落與其他地方交流後，交通不便所留下的自然景觀，成為遊人獵奇眼光追逐的對象，因此作者敘述「世界各地的人潮如海浪」，紛至沓來。

遊客到來，也讓當地人的生活產生質變。熟悉台灣原住民歷史的人都知道，當弱勢的原住民文化遇上外來、強勢的資本主義文化，原住民傳統的慣習、語言、祭儀等文化體現，都很可能受到影響。甚至可能讓部落的孩子，因為熟稔外界的價值觀，想望外界，造成人口流失。但這些在部落常見的嚴肅話題，全被作者以「鵝卵石」這樣輕巧的意象帶過，讓這句詩有了「以小喻大」的張力。

第三段延續上一段鵝卵石、海浪、海潮的意象，作者用「年老的人魚公主」和被困住的「閉合貝母」來形容臥床老人家。第四段，作者詳細敘述老人家沐浴的模樣，值得一提的是「將溫水注入床板」，這句話對一般人來說或許難以理解，但若看過失能者專用到宅沐浴車的作用方式，就可知道這句是具體的畫面描摹。

作者接著延續人魚公主與貝母的意象，以虛構的筆法形容居服員為老人家洗澡。臥床的長者，不像行動自如的人能天天洗澡，或許每隔幾天才能在居服員拜訪的時候沐浴，經過溫水的洗浴，每天壓在床板上的皮膚肌肉都能舒展，疾病的痛苦自此變得像是輕盈的細沙、珍珠，進而如作者所說的「從指縫罅盡」、「落下」。

第五、六段，居服督導替老人換藥、翻身，同時，詩中進來了另一位角色：老人家的孫子。年輕的男孩對女性督導說「姊姊，也來幫我看看好嗎」這句話隱然帶有吃豆腐的意味。

然而作者著眼的不是這句話的調戲，而是孫子出現隱含的訊息：平日白天，孫子在家，等於輟學沒有上課，夏天裡打著赤膊，因為房內缺乏冷氣。無法上學，可能的原因除了貧窮，另一個原因可能是在現有體制下，學校無法教授原住民的技能跟價值觀，從小理解的世界觀與學校主流的世界觀「打架」，是很多原住民孩子討厭上學的原因之一。

沒有冷氣的房間，顯露出，地理偏遠的此處，並沒有分享到遊人如織的觀光紅利。如果作者所描繪的，是太魯閣國家公園一帶，缺電缺水，又是更深層的原住民土地問題。台灣許多原住民生活的山區，被國民政府劃設成為國家公園後，就嚴禁人居，在原住民族權利還沒有被重視的年代，許多國家公園依法無法提供水電給原住民。

原住民偏鄉的問題，層層疊疊，關係到文化、地理、經濟結構等，正如老人身上、因為久臥產生的褥瘡，因此作者說「沒能幫他一一翻查／埋在這裡的這麼多傷」。

最後一段，敘述者在完成居家服務的任務後，得返回公司（通常是非營利組織）處理資料。在高齡化的社會，這類居家服務需求比山還高，這句話瞬間將單一老人家的失能處境，擴展成為東部偏鄉共有的社會現象。

最後兩句「等待某位大人物／印蓋一模一樣的允可記號」描述有溫度、有故事的老人家，最後在政府的長照政策資料上，都變成一個個平板、規格化的戳章。或許是對台灣長照現況，最沈痛的隱喻。

這首詩是文學界最高榮譽「林榮三文學獎」去（2020）年的得獎作品，評審陳大為指出，這類型的詩作，很容易寫得太過悲情，但這首詩作者陳祐禎時而談談奶茶、時而談談搭訕的孩子，在插曲間鋪展出有血有肉的真實故事。另外，作者也以珍珠、鵝卵石、印章等小巧的意象，隱喻巨大嚴肅的社會現實。這樣的作品，似乎最能呼應這個專欄的名稱「接地氣的現代詩」，有時候，最簡單、最接地氣的文字，才能成就最動人的文學。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航