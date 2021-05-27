在家工作不是老闆一聲令下就可以，新創公司CEO：遠距工作2年多，我學到4大重點

文：劉威廷（Arc與Codementor執行長兼創辦人，史丹佛大學碩士，連續創業家，同時也是美國知名加速器Y Combinator及Techstars的畢業校友）

上星期是台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）自2020爆發以來，疫情最為嚴峻的一週。在這樣的非常時期，多家企業紛紛傳出員工確診的消息，於是緊急進行工作區域的消毒，關閉辦公室，臨時發布員工居家辦公的通知。看到這樣的情形，我不禁思索，如果兩年前做了不一樣的決定，我的團隊現在是否也面臨同樣的挑戰？

多年前當我還在矽谷時，遠距工作已悄悄開始萌芽，即使當時採取遠距模式的公司並不多，數字卻是逐年成長的。看到這樣的情形，我深知遠距工作必定是未來的趨勢。於是在2019年，我決定讓團隊能夠自由選擇工作地點。到了2020上半年，在台灣還算是一片祥和，但國外疫情大爆發時，我便著手轉型，將公司調整為全居家辦公。根據我們累積兩年的經驗，居家辦公長久下來的益處，可是遠超過了過渡期需要付出的成本。我想說的是：

無論有沒有疫情，轉型居家辦公（或遠距工作）都是世界的趨勢，也是提升團隊效率，進而促進公司整體表現的最佳方式。

接下來，我想跟各位分享為什麼你也應該將公司轉型為居家辦公，以及居家辦公對於公司究竟有哪些好處。

讓團隊自由選擇辦公地點

2019年轉換初期沒有疫情的壓力，如果要求團隊在一夕之間改成全居家辦公，肯定會導致一些無法預期的波折，因此我選擇分階段逐步導入：讓團隊每週一天在家（或任何地方）工作。而初期的功臣之一，是早在這項政策開始前，我們便已是零紙本作業的雲端型公司，所以轉型相當順利。

在轉換一段時間後，我們發起了內部調查，了解團隊對於這項改變的想法，同時也評估公司的生產力。結果發現成果相當不錯，所以決定要進一步擴大執行——我們現在是間「遠距優先」的公司，意思是所有業務流程皆設計為所有團隊成員都能執行的方式，不會因為個人所在的實體位置而受影響。我們會持續推行遠距工作的理念，且不打算走回頭路。

而這個彈性辦公地點的制度在我們公司已實行了兩年，一路上我們也累積了不少經驗，如果你還在猶豫或是擔心的話，完全合理，但以我們公司的經驗，我想說的是：遠距工作並沒有你想像中的困難。而以下是我認為要達成該目標的幾個重點整理：

1.先從基本做起 —— 團隊的心理建設、解決軟硬體問題

心理建設：聽到轉型決策的宣布後，大部分團隊成員應該是正面支持，但也會有部分的團隊成員持不同意見。因此，無論成員的態度為何，作為管理階層的我們，應協助團隊做好心理建設，帶領大家對於即將面臨的改變保持耐心與接納，並指導他們適應即將面臨的變化。盡可能讓所有人即時得知最新決策，保持公司決策透明，這有助於減少團隊成員的焦慮感。

雲端化／電子化：趁著大家還在辦公室時，掃描所有必要文件，對於無法掃描的資訊（如白板公告或紀錄等），可以用相機拍下來上傳至雲端。當然，也必須建立集中的線上文件及處理中心，務必讓每個人在需要時都能夠使用。如果資訊安全政策需要更新，這時候可以一併處理，一步步地將公司雲端化。這些準備都是為了減少轉換的衝擊，進而讓在家工作的團隊成員能夠無縫接軌。

硬體：務必讓所有人在家都有可以舒適辦公的設備（工作空間、電腦、網路和耳機麥克風）。如果團隊成員缺乏相關設備，公司應協助補足。

軟體：選擇要用來管理和通訊的軟體，並為這些軟體制定使用指南。至少要有的軟體應該要包含：專案管理軟體、通訊軟體、視訊會議軟體、文件共享軟體與線上文件中心。

至於哪些軟、硬體可以大幅地增加工作同仁的效率，未來有機會我可以再寫一篇文章與各位分享。

2.「過度溝通」與「資訊透明化」——遠距工作成功執行的關鍵

在同一間辦公室開會時，每個人口沫橫飛、手舞足蹈地為了一個觀點表達自己的意見——這樣的場景是不是很熟悉？在居家辦公的狀況下，這樣的情形並不會發生，那麼你應該如何讓別人了解你想表達的意思呢？這個時候「過度溝通」便顯得十分重要。

即使有了視訊軟體的協助，讓你得以「面對面」溝通，但這仍與走到同事的辦公桌旁交流有所不同。因此，為了有效傳達且避免對方誤會，多次地、具體地溝通自己的想法有其必要性。你可能會納悶這樣是不是會降低工作效率？別擔心，這只是一個過渡期，一旦你的團隊找到自己的節奏，接下來便只會漸入佳境。

但別忘了，溝通不只是水平向的交流，也包含了管理階層與團隊成員間的對話。制定新流程時，記得保持彈性，多方嘗試、接納改變，向大家徵求意見。畢竟這是個「新的工作環境」，在經驗不足的情況下，每個團隊成員的意見都同等重要，如此，才能讓團隊找到最合適的合作方式。

另外，保持資訊的透明化，也是加快執行速度的絕佳辦法。如果資訊維持封閉，少了團隊成員間的提醒，彼此在遠端的團隊便無法在第一時間維持最佳狀態。鼓勵團隊把議程、會議內容與決策等事項記錄下來，互相分享並尋求回饋。你會發現這些想法在經過更多人的討論與修正過後，變得更加具體且完善。

3.管理者需要調整自己的管理心態

你必須了解，沒有人能在背後有人緊盯著的情況之下拿出最佳表現。這個觀念無論是用在傳統辦公環境，或是居家辦公的新趨勢都適用。要讓居家辦公能夠成功，必須達到就算沒有你在現場監督，團隊仍然會努力拿出最佳表現。

用實際成果來衡量工作成效，而不是盯著所有人工作的一舉一動（更何況在遠端的你是做不到的）這才是最重要的。可以善用OKR這類的管理工具，或是設定清楚的期限也會有所幫助。

另外，必須相信團隊可以自行完成任務。適當地將權力下放，讓他們有權決定如何排除障礙；並讓每個人能夠一次處理多項工作，這樣就算整體進度因為某些因素停滯不前，成員們也還有其他工作可做。

最後，請不要試圖在線上重建辦公室文化：不是每件事都需要開會決定！用無止盡的視訊會議取代辦公室內的即時互動只會讓團隊精疲力盡。記得為大家的行事曆留點空白，方便他們安排時間專注工作不受干擾，也可以考慮就這點制定全公司適用的規定（例如：一週中特定一天不安排會議）。

4.不只是工作！有趣的工作換環境可以凝聚團隊向心力

當團隊已經完成了上述的事項，恭喜——你已經踏出成功的第一步了。然而，如果腳步就此戛然而止的話，這些努力恐怕功虧一簣。成功的團隊絕非一蹴可幾，唯有領導者悉心引導與經營，營造一個讓每個人皆感到舒服且信任的環境，才能讓團隊成員發揮最好的表現。以下是我們公司就這些年的經驗中，曾經嘗試且效果不錯的一些小秘訣：

Photo Credit: 作者提供 線上露營，來烤個棉花糖吧

遠距工作，打造更強大的公司

轉型為「遠距優先」讓我們公司因而獲益良多。首先，由於每個人可以自由選擇工作地點，我們留住了更多人才。再者，我們得以廣納稀有人才、將服務時數拓展到不同時區，打進新的全球市場。

這些改革都讓公司有所提升：不僅每年業務都快速成長，團隊規模亦擴大了一倍。更棒的是，我們在面對外來的突發狀況時，都仍然能夠讓業務順利延續（像是影響到加州團隊成員的森林大火與斷電、全球封城，以及現在台灣捲土重來的肺炎疫情）。

整體而言，公司變得比以往更有韌性（對股東也有好處），而員工可以自由選擇工作地點，在疫情期間能夠安全辦公，也為我卸下了肩頭重擔。現在團隊不需要進到台北辦公室，有助於減少城市中的人流，也為那些必須在現場才能完成工作的人，創造一個更加安全的環境。

Photo Credit: 作者提供 實施遠距工作，更容易招募全球的人才

遠距工作就是未來

在人才競爭激烈的全球市場中，拒絕採取新的管理方法很可能會令公司失去競爭力。

遠距工作模式始於矽谷，現在因疫情之故也已拓及全球。在全世界的公司中，讓團隊成員彈性選擇辦公地點是一項很普遍的公司福利。調查亦顯示遠距工作者與傳統辦公室員工相較之下，快樂指數普遍較高。公司的彈性愈大，就愈能吸引優秀人才，而這些公司的適應力也相對更強。

一個顯而易見的事實就是：如果你用人得當，即便無人直接監督，你的團隊依舊會認真工作。而現在絕對是採取全新工作模式的大好時機。

如果你的團隊目前仍舊在實體辦公室工作，如果工作性質適合的話，我鼓勵你利用這次機會嘗試遠距工作。你要相信團隊成員也會希望公司能夠變得更好，把握機會讓他們能夠證明自己，或許這個改變會帶給你意想不到的結果。

作者介紹：劉威廷是美國史丹佛大學管理科學與工程學碩士，一個連續創業家，同時也是美國知名加速器Y Combinator及Techstars的畢業校友

責任編輯：楊士範

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