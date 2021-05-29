查克史奈德《活屍大軍》：影射疫情帶來的恐懼與排他性，同時處理導演喪女之痛的心境

喪屍片作為類型片的一種，原本並不怎麼受注意。美國5、60年代B級片橫行的時代，就已有不少此類作品。但1968年George Andrew Romero以11萬4千元的低成本拍攝《活死人之夜》（Night of the Living Dead）之後，並於影片完成的十餘年後引起轟動，賣出3000萬美金的票房。這是在影視文化成為全球娛樂主流後，「血腥、驚悚、殺戮」元素成為群眾所好的自然反應。自此之後，喪屍片一直都是B級片的主流類型，時不時也會躍上好萊塢片廠的製作。

《活死人之夜》確立了「喪屍」的典型：「行動遲緩」、「被咬到即成為喪屍」、「無思考能力」。活人與喪屍的鬥法，是此一類型片的核心要素。大多數的喪屍片都謹守這些原則，最著名的就是漫畫改編的《陰屍路》。但其中也有不少反典型的例子。80年代轟動一時的《芝加哥打鬼》系列，就挑戰了《活死人之夜》的法則。《芝加哥打鬼》的喪屍行動快速，專吃人腦，只有缺乏思考能力相同（畢竟那個年代仍謹守著屍體就是死人的邏輯，死人當然不會思考）。各類喪屍片大多遊走在這兩大設定中。當然其後的不少創作也開始把「喪屍」當成角色設定，成為會思考的屍體等等。例如動漫影集《Ugly Americans》男主角的好哥們就是疆屍，整天想吃他的腦。有趣的是，會思考的喪屍這個設定，多半會被弄成喜劇。

但主流來說，喪屍片就是「活人對抗喪屍」。無論元素如何翻轉，活動的屍體，加上被咬就會傳染，就是恆久不變的驚悚元素。

到了21世紀，因為《陰屍路》紅遍全球，各類喪屍片接連不斷的推出。2013年，布萊德彼特花了1.25億美元拍攝喪屍片《末日之戰》，並大賣5.4億美金。這可說是喪屍片歷久不衰，規模甚至更加擴大的例證。而過不到10年，查克・史奈德（Zack Snyder）推出了《活屍大軍》，寫下喪屍片的里程碑。

《活屍大軍》是2007年即開始的計畫，原本是查克・史奈德《活人生吃》的續集。但華納兄弟公司拖延許久。直到2019年由Netflix接手後才開始製作，到2021年5月於Netflix播映。

查克・史奈德是喪屍片的粉絲，他2004年拍攝的《活人生吃》，就是改編自1978年版George Andrew Romero的《Dawn of the Dead》。而《活屍大軍》原本該是賣座片《活人生吃》的續集，模式上本來很可能復刻典型喪屍片的元素。但因為兩件事，讓《活屍大軍》成為了令人驚豔的影史經典。

《活屍大軍》劇照

2019年底，武漢肺炎在全世界蔓延，直至2021年人類都還無法擺脫這個冠狀病毒的陰影。病毒的蔓延本身就跟喪屍片令人恐懼的一個核心有關，那就是傳染。被喪屍咬到後，人就不再是人，而成為被阻殺的對象。

這種人類因為「狀態」的改變而喪失「身分」，是人類社群的最大恐懼。從古至今，無論是各種主題，從因為戰爭變成奴隸，或因為黑死病而被隔離，因為種族對立而被屠殺，都是許多意創作者探索「人類面對非我族類的排他性」。19世紀瑪麗雪萊的《科學怪人》即石破天驚的以「超自然」的合成人是否具有靈魂的設定，來挑戰人性的醜惡。

這種排他性隱藏在社會的各個角落，從出身背景、思想審查、肢體不全到貧富差距，以至到有病沒病，都區分了「人能否被當作人看待」的價值判斷。因為超自然力量而「喪失成為人的資格」，就是最強烈的道德比喻。這從卡夫卡《變形記》以來，有無數文本都在鑽研此問題。

而喪屍咬人，被咬的成為喪屍，而且又不具有思想能力，就是一個比被吸血鬼咬到更恐怖的「失去人的資格」的狀態（吸血鬼畢竟是一種力量高於人類的存在），而這種感染狀態又跟疾病傳染很像（類似狂犬病），其實是很可以被拿來類比的概念。

但絕大多數的喪屍片都不怎麼處理這樣的哲學命題，最大的原因是喪屍片的存在基準奠基在「娛樂」上。觀眾要的是恐懼、刺激，血肉模糊，而不是哲學思考。自然無數影人都把電影重心放在主角怎麼脫離喪屍的危難之上。要弄什麼複雜的背景設定，自然毫無意義。

但《活屍大軍》很巧妙的把「世界對武漢肺炎的恐懼」跟喪屍做連結。最漂亮的是背景設定。故事一開場，就是美國軍方運送一個軍事實驗品，結果交通意外讓貨品跑了出來。那個貨品是「一個有思考能力的喪屍」。那個喪屍跑到拉斯維加斯，見人就咬，讓整座城市成為喪屍之城。

這個隱喻跟武漢肺炎的源起有點類似。最初的陰謀論是「武漢肺炎是中國或美國研發的生化武器」，意圖要消滅敵人（細節不談），卻意外引發全球危機。這跟會思考的喪屍很像。而那個喪屍擺明了就是美國的人體實驗品，滿懷仇恨，靠咬人之力，攻下了整座城市，建立了喪屍大軍。

而跟現實相關的另一個點，就是「隔離」。拉斯維加斯出事後，民眾起身奮戰，跟喪屍大戰，結果不少人因此存活。但那些存活者，卻被美國政府隔離在集中營，集中營內不適用於美國憲法，也就是這些人全沒被當人看。而美國政府擔心喪屍會擴散，於是打算動用核彈夷平整座城市。當然因為人道主義，會先移送隔離區的人。

但關鍵是，隔離區的人在集中營遭受到非人的對待，而且每個人都失去了家園跟工作，被送走之後要怎麼生活？就在這背景下，一個神秘人物找上男主角，提出一個協議，要他組隊去搶劫被喪屍佔領的賭場金庫，可以獲得一大筆錢。

照理說人命比較重要，但整個團隊的人都為了錢，開始了一場跟喪屍對抗的大冒險。

《活屍大軍》劇照

這跟武漢肺炎的現實，最相關的就在於「生存」的設定。武漢肺炎影響世界最大的還不在症狀與死亡人數，而是在於人際互動上的改變（怕被傳染），以及經濟衝擊。電影前段花費不少情節在處理每個人物面對喪屍的心境，而每個點都跟「原本生活的喪失」有關。最關鍵的就是生存問題。片中的角色們沒事當然不會去惹喪屍，但每個人卻都會為了錢或情感理由，而選擇去面對喪屍。這幾乎跟現實世界中，一般人在面對武漢肺炎的態度大致相同。歐美人民當然也會怕病毒，但他們會為了個人自由等因素，去抗議各國政府的緊縮管制（像是封城），沒工作不開店就活不下去的人，也只能設法外出賺錢。《活屍大軍》裡面的人面對喪屍，跟面對武漢肺炎的態度幾乎沒兩樣。

而「喪失成為人的資格」這點，在片中也透過一些情節呈現。集中營內的公務員具有生殺大權，只要懷疑隔離民眾被喪屍咬，就可以當場格殺。所以片中的公務員會以此藉口，強姦集中營內的女性（巧妙的是沒演出來，而是透過對女性角色們的話語刁難，讓觀眾聯想到這種狀態）。這成了導演顛覆傳統的好設定。片中最帥氣的角色是一位熟悉賭城狀態的女性，她誘騙公務員陪小隊一同去搶金庫，其實是要讓公務員當犧牲品。片中的設定是「高等喪屍有一定的思考能力」，那個女性每次出入賭場，只要獻上供品（活人）就可以被無視。所以她就藉機為集中營內的女性出氣。

這其實顛覆了喪屍片的主流。喪屍片的主流就是主角不斷逃難、殺喪屍、被喪屍殺，可能輔以活人們之間的情感互動，但主要就是「對抗未知事物的恐懼」。但《活屍大軍》整部片卻很像《陰屍路》影集的後期，角色們都「已跟喪屍共存」（類似《屍速列車2》韓國本土的士兵同樣態度，只是《活屍大軍》寓意更深），只是努力想獲得「身為人」該有的錢或情感或事物，重點不是對抗喪屍，只是在拿錢的途中，喪屍擋了他們的路。這跟武漢肺炎的感染者、被隔離者、被迫接觸者、沒得病者的總總互動方式，有很多相似之處。

《活屍大軍》就在這樣的設定下，套上所有喪屍片該有的元素：愛情、親情、殺喪屍、被喪屍殺、不小心被咬、被出賣、患難見真情、一連串的殺戮動作場面等，加上電影開場「人物介紹」那神乎其技的MV式場景調度，讓整部片絕無冷場，寓意深厚，又不沉悶，也不強加說教，而是讓情節順著走，毫無破綻。每個角色的動機都藏在他們的話語與行為背後，簡單地鋪陳而不拖泥帶水。

以男主角為例，片頭介紹他疑似特種部隊出身，在跟喪屍對抗過程中他救了國防部長，立下大功，卻因為殺了自己老婆（因為老婆被喪屍咬），然後自暴自棄，跟女兒關係處不好。他面對美國政府的態度，只透過簡單幾句話傳達。表面上什麼都沒講，其實他就是反對美國政府隔離的手段，並設法修補自己的生活，所以才辭掉工作賣漢堡。他有他無法面對的事，即使想要跟女兒和好，他不斷說的卻只是如何賣漢堡，因為這是他對過去美好生活的想像，他希望可以重建。表面上看對白就是B級片的無腦跟刻意搞笑，但套入每個橋段根情節，卻隱含更深意義。片中每個角色都是如此。

《活屍大軍》劇照

而在近乎完美的場景調度與敘事中，《活屍大軍》真正要處理的是父女關係。可以說在人物情感部分，男主角跟女兒的對手戲就佔超過一半。這當然是喪屍片軸線的典型之一，就像《鬼玩人》影集第三季每集都在處理的父女關係，那就是導演設定的情感主線。而為何情感主線要設定在父女情，而非搶劫小隊的兄弟情？原因是在現實生活中，查克・史奈德的女兒因故自殺，他一直承擔著喪女之痛。而從片中男主角想方設法要跟女兒和解的情節中，隱隱約約可以看出查克・史奈德透過本片想要處理的，是他再也不可能重來的父女隔閡與失落。

這部片很像查克・史奈德的心情寫照。但厲害的是，一般導演如果要用電影來「抒發己願」，通常會影響電影步調（例如，會讓父女情的部分變得很拖延、沉悶或情緒比重失衡），但他偏偏沒有。每個場景的轉換、文戲跟動作戲的連結調度，都順理成章。這很難做到，但查克・史奈德做到了。

查克・史奈德以《300壯士：斯巴達的逆襲》跟《守護者》兩部顛峰之作成名。就導演技術來說，不算頂尖，也中規中矩，不常失誤。而《活屍大軍》在每一個環節上，從敘事、設定到場景調度，甚至是演員指導，讓巴提斯塔做出了從影以來最佳的演技（雖然有一說是，能拿下WWE世界冠軍的人必然演技很好，因為這個聯盟的第一堂課就是學表演），本片可說是查克・史奈德導演生涯的最佳作品。即使不是喪屍片迷，《活屍大軍》也是非看不可。

要說《活屍大軍》的真正價值在哪？它承襲著喪屍片的典型，所有該有的元素都有，同時又透過設定，顛覆了喪屍片的邏輯，賦予新意。而處理導演個人喪女之痛的心境，同時影射武漢肺炎肆虐的現實世界的殘酷，並凸顯「個人如何應對生命中未知的變故」的議題，同時還具有高度的娛樂性。這部片不能單純只是當成爽片看，它能討論的東西很多，這篇只是講到皮毛而已。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航