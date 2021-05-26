因氣候變遷轉型「全民養蝦」，2020年越南蝦子出口額達37億美元

（中央社）廣袤的湄公河三角洲過去是一塊塊綠油油的稻田，近年來因氣候變遷飽受鹽害，未料卻促成當地的「全民養蝦潮」，2020年創下37億美元的蝦子出口額，外界持續看俏後市。

任何料理只要加上蝦子，鮮甜味立刻大增，這一帖畫龍點睛的「提味秘方」也是越南賺取外匯的大功臣。據統計，2020年越南全國共有508家蝦類出口企業，銷往全球135個市場、出口額達37億美元。

越南目前已是蝦子重要出口大國，而坐擁13省市、總面積超過390萬公頃的湄公河三角洲則是越南養蝦重鎮，包括金甌省（Ca Mau）、檳椥省（Ben Tre）、薄寮省（Bac Lieu）、朔莊省（Soc Trang）等都是養蝦大省。

細究這股「全民養蝦潮」與氣候變遷有著密不可分的關係。由於氣候暖化導致海平面不斷上升，使得湄公河三角洲區域的土壤鹽化，淡水取得也愈來愈難，此一擁有「越南糧倉」美譽之處，農民生計日漸遭受衝擊。

隨著氣候變遷問題逐步加劇，擁有1730萬人口的湄公河三角洲在2009年至2019年間的人口零成長，且有逾130萬名民眾為了躲避天災遷至胡志明市或外地，留下來的農民為了生存，紛紛把欠收的稻田轉闢為蝦池。

Photo Credit：中央社 越南湄公河三角洲有「糧倉」美譽，但由於海平面上升導致土壤鹽化，農民為求生存，將一塊塊原為綠油油的稻田闢為養蝦池。

越南台商陳信銘在湄公河三角洲養蝦，並供貨海底撈、摩斯漢堡等。他憶及「全民養蝦潮」時說，以前從胡志明市搭機到金甌省時，飛機降落前放眼望去都是稻田，大約5年前，映入眼簾變成一座座養蝦池。

路透社引述世界銀行（World Bank）預測指出，光氣候變遷這項因素至2050年就可以讓越南國民所得減少3.5%。出口蝦子則可以稍稍減緩橫擺在越南眼前的經濟壓力。

去年是越南蝦類產品證明創匯能力的一年，在2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐下，相關出口一開始受疫情波動，最終靠著比泰國、印度這兩大蝦子出口國更為優異的防疫成績搶市，出口額逆勢成長12%。

業界持續看旺越南蝦子的出口表現，越南水產加工和出口協會（VASEP）指出，2021年1月，水產品出口額約達6億美元，年增19.6%，其中，蝦類出口繼續成長，外界預測，2021年全年出口有望達44億美元、成長19%。

越南政府也為蝦子養殖設立一個雄心勃勃的目標，至2025年蝦子的出口額要成長超過兩倍，達到100億美元。為衝刺目標，湄公河三角洲區域的各地方主管機關也舉辦訓練課程、提供優惠貸款等利多。

Photo Credit：中央社 蝦子是越南賺取外匯的大功臣。據統計，2020年越南全國共有508家蝦類出口企業，銷往全球135個市場、出口額達37億美元。圖為養殖池裡的幼蝦。

目前在檳椥省養蝦面積達50公頃的陳信銘正準備將養蝦腹地擴充至其他外省，以期總養殖面積能達到200公頃，由於越南政府鼓勵農民與企業合作，讓他在土地承租上更為順利。

陳信銘觀察，有些大型企業還會與當地的養蝦人家契作，收購小型養蝦戶的蝦子，一家大企業就能「餵飽」上千家個體戶，並給予技術輔導。由於養蝦利潤比種稻好，農民生活有明顯改善。

陳信銘認為，「全民養蝦潮」意味雨露均霑的利益，「光剝蝦殼就能創造許多就業機會」。例如當地婦女家務之餘就在門前剝蝦殼，有些大企業則是會將蝦子載到社區定點，再號召、組織閒暇居民前來剝蝦殼。

目前越南的勞工最低薪資依區域別共分4區，介於442萬至307萬越南盾之間。陳信銘說，一名「兼職」的剝蝦工，一個月平均可領1000萬越南盾（新台幣約1萬2000元），與前往週邊大城市打工的薪水不相上下，對家庭額外收入不無小補。

Photo Credit：中央社 受氣候變遷影響，越南湄公河三角洲的農民紛紛轉為養蝦，並吸引外商到此投資，掀起一股養蝦潮。圖為越南隆安省一家工廠內的剝蝦工人。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒