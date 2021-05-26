指揮中心確立「解除隔離」標準：確診發病達10天以上、Ct值30以上即可

中央流行疫情指揮中心今（26）日上午召開記者會，副指揮官陳宗彥針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施，說明稍早跟地方政府討論後的幾項重點與結論。

確立解除隔離的標準

陳宗彥表示，只要確診者距離發病或採檢日達10天以上，且PCR（病毒核酸檢測）的Ct值超過30（含）以上，可進行解除隔離的程序，並自主健康管理7天。而為了提升病床的週轉率，Ct值如果小於30，則入住集中檢疫場所。

指揮中心稍晚也會另外召開專家小組會議，研議一致的解隔公衛模式，以利地方政府來遵循，並透過衛政單位來協助辦理。

陳宗彥強調，當疫苗要進口我國，必須有正式的代理廠商提出疫苗相關資訊及藥證申請，其中需包括疫苗廠的資格、疫苗品質的證明等，以確保疫苗的安全、有效與合法性，並經過食藥署的核可，始可由代理商進行進口作業，以防止疫苗進入我國施打時產生的不良反應，影響國民施打的意願。

關於疫苗撥補的作業及施打順位，陳宗彥表示，地方政府以專責醫院的醫護人員為第一順位。另外，因雙北屬於疫情高風險地區，將開放第一到第三順位人員接種。其他地方政府也可以同步考量疫苗量。原則上，會以地方政府所提的一到三順位人員名冊，來撥補相關數量來施打。指揮中心表示，會盡快將疫苗撥發到地方的衛生局。

陳宗彥也表示，昨（25）日宣布全國三級警戒至6月14日，內政部民政司已跟22縣市政府達到共識，延續各宗教寺廟場所暫不進入的規範，各縣市也同樣暫停公祭，喪葬禮離只限家祭，要請民眾體諒與配合。

絕大部分從事防疫的警消人員，均列為第一、二類

記者會中，有記者提問，目前員警是公費疫苗接種順序列第五類，而因為最近有員警染疫，且他們是在第一線，指揮中心是否考慮把他們的接種順位提前？

副指揮官陳宗彥說明，全國員警7萬8000多人，員警在執行勤務的類別不同，所以年初在列施打對象時，員警是分屬於第一類、第二類、第五類。屬於第一類和第二類的員警都是實際執行集中檢疫場所工作，或是在地方從事第一線防疫工作的人員。這些員警也都在這次的順位裡面，剩下約3萬7000人列在第五類。副指揮官陳宗彥表示，有特別請警政署重新因應疫情，跟各縣市就實際從事防疫工作的人員做調整。

陳宗彥同時補充消防人員的部分。從事內勤的消防人員有1萬6000人，外勤則有1萬3000人左右。目前消防人員中，從事第一線防疫工作者列在第二類，約有1萬1000多位。陳宗彥表示，絕大部分從事第一線防疫的警消人員都列在第一、第二類的名冊內。

國軍化學兵進行噴消作業｜Photo Credit: 中央社

南投欲購上海復星BNT疫苗，指揮中心重申中央統籌

（中央社）南投縣長林明溱昨天表示盼與上海復星購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心今天重申，疫苗進口應由正式代理廠商提出申請，經核可才能進口，且應由中央統籌處理。

副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議後記者會時重申，指揮中心並未收到南投縣來文，今天會議也特別與各地方政府說明疫苗採購事宜。陳宗彥強調，疫苗施打是防疫重要一環，一律由指揮中心統籌辦理。

另針對台北市長柯文哲提出疫苗數量不足，北市衛生局只剩兩瓶存量，與中央統計有落差，陳宗彥表示，每一劑疫苗撥付、存量都有相關統計。

雙北醫療量能吃緊，陳時中下午說明

（中央社）國內武漢肺炎疫情升溫，北市聯醫工會發文向社會求助，急診、病床爆滿，基層不堪負荷。雙北醫療量能吃緊，指揮官陳時中今天下午將舉行記者會說明疫情相關事宜。

指揮中心也提醒，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺