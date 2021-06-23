「太冷靜了吧……」具亞斯特質的大人常遇到的隱形困境

（此為案例改編，內容已配合議題大幅改寫）

醫生在檢查一個未滿一歲小孩的傷，他判定，這是從高處落下才會有的傷勢，而小孩尚無法自己爬到高處。所以他通報，讓社工介入此事。孩子的接觸者，白天是褓姆，晚上則由父母接回，因此兩方都可能是造成傷害的人。

志明接到通知未滿一歲的兒子受傷送醫，他火速趕到醫院。

太冷靜了……社工滿臉問號

社工告訴志明事情經過，原以為他會暴跳如雷「是誰讓我的兒子受傷？是誰害的？」或者過度擔憂「怎麼辦？會不會好？有沒有後遺症？」結果都沒有，志明非常鎮定，只回「那麼，我應該要做些什麼，才能幫助兒子早點復原？」志明的太太春嬌來了，反應也差不多，她問「那住院期間我們可以帶什麼東西給孩子吃呢？」

社工覺得這對夫妻也太過冷靜，自己的孩子耶，而且不明原因，說不定肇事者是褓姆啊，難道他們不會感到憤怒？

社工向志明表達此疑惑。

「有啊，我們很震驚啊，可是事情已經發生了，先把孩子治療好才比較重要。是誰造成的，可以等調查報告出來再說。」志明平靜地說。春嬌也是同樣看法，「褓姆也說了不是她做的，沒證據前不能先認定是她的錯。」

太冷靜了，人類在至親遇到傷害時，常是慌張與非理性，這樣應答彷彿不是在對自己的孩子……社工滿臉問號，她想起某些電影裡，兇手才會冷靜與無情，難道……不不不，她想太多了，這對夫妻態度溫和，也極度配合，實在沒動機傷害孩子，她還是先把訪談報告和主管討論。結果案件被認定危險，中心決定把孩子安置，也不准志明他們靠近孩子，一切靜候調查。

隔天志明跟春嬌準備好孩子衣物、奶粉，卻發現被拒於門外，跟前一天說好的不一樣，他們覺得莫名其妙，但即使百般無奈，他們還是配合調查。

當我與志明會談時，他們跟我說的也是這些，但並非沒有情緒。志明相當不高興，因為醫院和社工臨時變卦已說好的「流程」，說話不算話，見不到孩子也不知道為什麼，覺得不可以這麼沒道理。

志明描述了他被放鴿子的細節，他們努力遵守約定，卻得到一個不清不楚的被安置。志明沒有表達「生氣」，但感覺得出來敘述過程是不滿的，反倒他們對「被懷疑是肇事者」的氛圍不以為意。「不是就不是啊，事情發生了就面對，調查後就會知道了；孩子真的受傷，要相信醫療專業，不然我們也不是醫生。社工問話是他們的職責吧，沒有必要對人家不禮貌的。」志明這樣說。

志明和春嬌是公司同事，性質為工業設計，夫妻關係和諧，家事彼此分工，不過兩人都很宅，假日僅在住家附近公園溜小孩，不太出遠門，生活單純。志明是小組長，業務說明一把罩，但他說自己不會安慰人，若組員遇上困難就直接幫他解決。

大女兒小學四年級，說在班上交不到朋友，志明就安排她上相關課程。他習慣事前規劃，為未來所需花費做準備，如今二女兒發生此事，醫療與復健費用一定也不少錢，他正在煩惱變更後的計畫。

情緒反應不在當下

這是極為普通的家庭，遇上了某個疑惑的意外。他們認為：事情遇上了，與其探究原因不如先求問題解決，讓孩子被治療好最重要，驚慌失措沒有幫助。

可是對意外的疑惑（誰是肇事者？），加上異常冷靜的應對（既不怪罪褓姆也沒有強烈情緒），讓負責保護孩子的社工及背後團隊評估「起了懷疑」。那個「懷疑」是「不知道父母心裡在想什麼，為何異於一般反應」，人們總是需要找到原因、有個說法，才有依據去判斷「那是怎麼回事？」中心也是，他們無法從這些矛盾判斷這對夫妻，只好先安置孩子了。

故事先寫到這，如果沒有標題提醒，可能會被視為懸案，在法律上可能會拖更久才會解套。

晤談幾次後，從志明成長史、對其他事件的情緒反應與看法、家庭互動、晤談室裡的彼此交流……我覺得能夠解釋這種神秘反應的，便是志明、春嬌都有「亞斯特質」了。也唯有這樣，才能解釋他們也是善盡職責的父母，只是事件發生時關注的焦點不同罷了。他們當然關心孩子，配合醫療、接受可能的後遺症、規劃未來復健，差別只在於「情緒反應不在當下」。

志明也是會慌張的，當至愛的家人突發倒下時，當時正在搭船手機無訊號，他就嚇到了，之後便是「從此不再搭船」。他以他認為的安全方式解決問題，而非從內在辨識情緒、調整認知再學習。

有亞斯特質的大人

這故事描述了成人亞斯的隱形困難，「情盲」不見得有什麼大影響，但在（1）關係經營上、（2）遇到意外、（3）被人誤解時，就很難意識與表達「什麼差異發生了」，無法對非亞斯人解釋「不是他想的那樣」。當誤解越來越多，就會造成亞斯人「算了，下次不說了」的隔閡。

如果已經成人了，確認自己是否有亞斯特質很重要嗎？

這實在很難說，既然已經成人，也有一套自己的社會適應，我覺得就還好，而且自己或他人都分辨不出來吧。雖然有些怪怪的，但生活過得去就可以。

恐怕唯有遇到「窒礙難行」時，亞斯系統在社交環境下的隱形困難才會被顯現，也許得等到那時，雙方才能「撞見差異」。專業的第三者才有辦法適時介入，向他們彼此說明：『原來，只是亞斯特質啊！』

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航