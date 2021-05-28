2021/05/28,
健康

社區照顧據點暫停，長者功能訓練不能停！請政府徵用頻道製播老人電視節目

社區照顧據點暫停，長者功能訓練不能停！請政府徵用頻道製播老人電視節目
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

疫情三級警戒從5月28日延長到6月14日，且還有很大的不確定性，台灣必須開始思考製播老人電視節目，而在這之前，可以比照學校多元學習模式，先開設一個頻道，輪播現有影片，方便老人觀賞。

文：林玉琴（嘉義基督教醫院社區服務部部主任、社團法人台灣老人暨長期照護社會工作專業協會理事）、朱思蕙（雙福社會福利慈善事業基金會組長）

全國各級學校停課，雖然有遠距教學，但是多了很多日常時間，還是讓許多家長紛紛表示超級崩潰，在網路上分享交流經驗。而在這波疫情中，也首次造成全國日照中心緊急關閉，上萬失能失智老人在家自行照顧。再加上社區照顧關懷據點、巷弄長照站、失智社區據點也是全國關閉，亦即全台老人都必須宅在家。雖然家屬可以申請防疫照顧假，但是更大的問題是，老人的生活照顧和作息安排，對陪伴家屬或是老人獨居都是頭痛問題。

成功老化一直是我國現今老人福利和長期照顧服務政策的核心理念，有關成功老化定義，國內文章最常引用Rowe & Kahn（1997）的三個要件，第一是降低疾病與失能（disability）之發生率；第二是維持高度的認知與身體功能；最後是積極參與日常活動。規律作息、多運動可以降低疾病與失能（disability）之發生率。

多參與刺激心智功能或創造性的活動，如閱讀、下棋、繪畫、美勞、桌遊、打麻將等，可以維持高度的認知與身體功能，但是看電視不算。上街購物、訪友、聚會、踏青、參觀博物館、聽音樂會都是積極參與日常活動。各日照中心、社區據點等都會安排上述多元服務內容。

但是，服務暫停以來，宅在家長者的成功老化學習也跟著暫停了。目前疫情仍持續緊繃，即使逐漸趨緩，在防疫超前署下，日照中心和各級據點極有可能持續關閉。因此，有些單位運用FB、LINE開辦線上日照服務，或是提供各式線上運動、益智課程連結，新北市衛生局則是整合了運動、 飲食、精神行為症狀處理、環境安全、紓壓等36部影片，在YouTube設置失智症線上影音課程平台。

提供教具材料在家操作

雖然手機已經非常普遍，但是有許多長者使用的是老人機，就是只能撥打和接聽。也還有不懂／沒有3C設備，甚至沒有使用／不會視訊的高齡者，特別是失能失智老人。雙福社會福利慈善事業基金會在停課之初，選用書局現成販售的大小圓黏貼、撕貼畫、畫畫本（可準備彩色筆、毛球黏貼或是亮片粉等材料讓長輩自行決定該彩畫的呈現方式）的一週活動，讓在家長者持續訓練手眼協調。

此外，基金會運用長輩平日在據點已完成的和諧粉彩畫作品，再提供材料，以記憶回溯法讓長輩在家再創作一次。同時，也將握力球、彈力帶等平時在據點運動的工具放入教材材料資料袋中，製作成圖片和文字的說明步驟，讓長輩早晚做一次，完成後在表格打勾。

請政府啟動電視課程活動

雙福基金會每日電話關懷宅在家長者，實際了解其生活作息，正如擔憂的，因為無聊，都是「看電視、打瞌睡」。既然長者喜愛看電視，而各式線上活動並不利於長者操作使用，建議政府可以開播一個頻道，輪播已經製作完成的高齡者運動、益智活動。教育部已經徵用公視3台，停課後每日下午起播放「疫起線上看」電視節目，內容涵蓋國小至高中各年級，讓部分沒辦法線上學習的學生，能有一定的學習效果。長者也有這個需要。

雖然曾有報導指出，英國有一項研究發現，老年人每天看電視的時間越長，記憶力衰退幅度會越多，罹患失智症機率也將提高。但是現實是，疫情宅在家的老人不得看電視打發時間，既然如此，何不善用老人愛看電視特質，提供適合老人的電視節目，創造雙贏。

從報載可以得知，在荷蘭已經有真正屬於老人的電視節目。節目內容包羅象，有猜字、心算和圖樣配對遊戲考驗長者認知與記憶力，有運動、烘培、遊遊，還有老人權益倡議，更有荷蘭舊時新聞檔案，適合全家觀賞。疫情三級警戒從5月28日延長到6月14日，且還有很大的不確定性，台灣必須開始思考製播老人電視節目，而在這之前，可以比照學校多元學習模式，先開設一個頻道，輪播現有影片，方便老人觀賞。

讓宅在家成就心的家庭共融幸福美好

因為疫情，家人相處時間變多了，但是家庭關係也更緊張了，甚至因為照顧安排而產生衝突。當雙福基金會社工組長和照服員親自到宅分送教具材料作業包時，獲得好評，家屬一直苦惱如何安排無事可做的長輩可以做些甚麼，手機視訊畫面太小。而以往LINE群組都是反應長者問題，現在則是回傳親子、祖孫、夫妻一起做作業的溫馨畫面。這是意想不到的家庭共融幸福美好。

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。