社區照顧據點暫停，長者功能訓練不能停！請政府徵用頻道製播老人電視節目

文：林玉琴（嘉義基督教醫院社區服務部部主任、社團法人台灣老人暨長期照護社會工作專業協會理事）、朱思蕙（雙福社會福利慈善事業基金會組長）

全國各級學校停課，雖然有遠距教學，但是多了很多日常時間，還是讓許多家長紛紛表示超級崩潰，在網路上分享交流經驗。而在這波疫情中，也首次造成全國日照中心緊急關閉，上萬失能失智老人在家自行照顧。再加上社區照顧關懷據點、巷弄長照站、失智社區據點也是全國關閉，亦即全台老人都必須宅在家。雖然家屬可以申請防疫照顧假，但是更大的問題是，老人的生活照顧和作息安排，對陪伴家屬或是老人獨居都是頭痛問題。

成功老化一直是我國現今老人福利和長期照顧服務政策的核心理念，有關成功老化定義，國內文章最常引用Rowe & Kahn（1997）的三個要件，第一是降低疾病與失能（disability）之發生率；第二是維持高度的認知與身體功能；最後是積極參與日常活動。規律作息、多運動可以降低疾病與失能（disability）之發生率。

多參與刺激心智功能或創造性的活動，如閱讀、下棋、繪畫、美勞、桌遊、打麻將等，可以維持高度的認知與身體功能，但是看電視不算。上街購物、訪友、聚會、踏青、參觀博物館、聽音樂會都是積極參與日常活動。各日照中心、社區據點等都會安排上述多元服務內容。

但是，服務暫停以來，宅在家長者的成功老化學習也跟著暫停了。目前疫情仍持續緊繃，即使逐漸趨緩，在防疫超前署下，日照中心和各級據點極有可能持續關閉。因此，有些單位運用FB、LINE開辦線上日照服務，或是提供各式線上運動、益智課程連結，新北市衛生局則是整合了運動、 飲食、精神行為症狀處理、環境安全、紓壓等36部影片，在YouTube設置失智症線上影音課程平台。

提供教具材料在家操作

雖然手機已經非常普遍，但是有許多長者使用的是老人機，就是只能撥打和接聽。也還有不懂／沒有3C設備，甚至沒有使用／不會視訊的高齡者，特別是失能失智老人。雙福社會福利慈善事業基金會在停課之初，選用書局現成販售的大小圓黏貼、撕貼畫、畫畫本（可準備彩色筆、毛球黏貼或是亮片粉等材料讓長輩自行決定該彩畫的呈現方式）的一週活動，讓在家長者持續訓練手眼協調。

此外，基金會運用長輩平日在據點已完成的和諧粉彩畫作品，再提供材料，以記憶回溯法讓長輩在家再創作一次。同時，也將握力球、彈力帶等平時在據點運動的工具放入教材材料資料袋中，製作成圖片和文字的說明步驟，讓長輩早晚做一次，完成後在表格打勾。

請政府啟動電視課程活動

雙福基金會每日電話關懷宅在家長者，實際了解其生活作息，正如擔憂的，因為無聊，都是「看電視、打瞌睡」。既然長者喜愛看電視，而各式線上活動並不利於長者操作使用，建議政府可以開播一個頻道，輪播已經製作完成的高齡者運動、益智活動。教育部已經徵用公視3台，停課後每日下午起播放「疫起線上看」電視節目，內容涵蓋國小至高中各年級，讓部分沒辦法線上學習的學生，能有一定的學習效果。長者也有這個需要。

雖然曾有報導指出，英國有一項研究發現，老年人每天看電視的時間越長，記憶力衰退幅度會越多，罹患失智症機率也將提高。但是現實是，疫情宅在家的老人不得看電視打發時間，既然如此，何不善用老人愛看電視特質，提供適合老人的電視節目，創造雙贏。

從報載可以得知，在荷蘭已經有真正屬於老人的電視節目。節目內容包羅象，有猜字、心算和圖樣配對遊戲考驗長者認知與記憶力，有運動、烘培、遊遊，還有老人權益倡議，更有荷蘭舊時新聞檔案，適合全家觀賞。疫情三級警戒從5月28日延長到6月14日，且還有很大的不確定性，台灣必須開始思考製播老人電視節目，而在這之前，可以比照學校多元學習模式，先開設一個頻道，輪播現有影片，方便老人觀賞。

讓宅在家成就心的家庭共融幸福美好

因為疫情，家人相處時間變多了，但是家庭關係也更緊張了，甚至因為照顧安排而產生衝突。當雙福基金會社工組長和照服員親自到宅分送教具材料作業包時，獲得好評，家屬一直苦惱如何安排無事可做的長輩可以做些甚麼，手機視訊畫面太小。而以往LINE群組都是反應長者問題，現在則是回傳親子、祖孫、夫妻一起做作業的溫馨畫面。這是意想不到的家庭共融幸福美好。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航