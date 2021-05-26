增302例本土、331例校正回歸、11例死亡，陳時中回應中國捐贈疫苗：「他們在打的，我們不敢用」

指揮中心公布國內今（26）日新增302例本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）個案及2例境外移入個案；另校正回歸本土個案331例，總計635例。確診個案中新增11例死亡，屬重症個案者仍有378位。為因應疫情，全國餐飲業一律外帶，結婚不宴客，喪禮不公祭，宗教場所也暫不開放民眾進入。

對於中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）在其記者會上提出，有團體願意提供台灣疫苗，希望盡快除去人為政治的障礙。對此衛福部長陳時中表示，疫苗這東西雖然可以救命，但也是有它的風險在：「大概可以這樣說，他們沒有在打的，我們有點興趣；他們在打的，我們不敢用。」

今日新增302例本土確診，另校正回歸331例，新增11例死亡個案

根據指揮中心發布的新聞稿，今日國內新增304例COVID-19確定病例，分別為302例本土個案及2例境外移入個案；另校正回歸本土個案331例，總計635例。確診個案中新增11例死亡。

今日新增之302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年5月8日至5月25日。個案分布部分：

新北市152例

台北市87例

桃園市21例

基隆市13例

台中市9例

新竹縣4例

屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例

花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例

校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。

綜上所有個案，萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日／採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

新增2例境外移入部分，為中國籍20多歲男性（案5646）以及本國籍50多歲男性（案5891）。案5891是在5月5日於印度出現症狀並檢驗陽性，5月14日以緊急醫療包機自印度返台，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計6091例確診，當中包含4918例本土病例。確診個案中共46例死亡。

張上淳教授表示，目前全國確診個案仍在使用呼吸器者有101位，使用葉克膜者2人。重症個案有378位，比例為6.9％，隨然看起來比例較昨天沒有繼續上升，但隨著總確診個案數增加，重症患者的個案數也是持續的在增加中。重症個案中有152位為接近或已經呼吸衰竭，比例佔2.8％。

羅一鈞副組長說，目前全國專責病房數已增至3849，雙北的病床還是吃緊，然隨著確診者病房可採「兩人一室」的規定，稍微有點喘息。目前全國病房可提供雙北調度，讓中南部醫院分擔部分壓力，維護病患的照顧品質。

圖片來源：疫情指揮中心

陳時中說明，從目前校正回歸的案例統整後回頭看疫情，可以發現確診仍集中於新北市及台北市，

而從下面校正回歸之後的趨勢圖來看，整體並未出現病例確診數的高點，最多確診人數仍維持在5月17日。

圖片來源：疫情指揮中心

香港調整為低風險，以色列增列為中低風險，越南自中低風險移除

指揮中心今日也將香港調整為低風險國家，以色列增列為中低風險，越南則自中低風險移除。

陳時中表示，香港本土疫情自3月起持續趨緩，連續4週達低風險分級標準，故自即日起，將香港自中低風險調整為低風險。以色列疫情持續趨緩，連續2週達中低風險分級標準，故自即日起，增列為中低風險。越南近期本土疫情持續升溫，至少30個行政區報告本土病例，故自即日起，自中低風險移除。

全國餐飲業一律外帶，結婚不宴客，喪禮不公祭

陳時中說，目前國內已延長三級疫情警戒，因此就相關的裁罰也一併說明如下：

民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰。 經公告應關閉之休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。 全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。 結婚不宴客，喪禮不公祭。 宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

對於第二點，陳時中特別提醒，對於已宣布禁止營業的店家，有些還在偷偷營業，這是非常明顯的傳播與群聚的處所。如果相關業者仍偷偷地在營業，除了將處分業者，對現場的值業人員、消費者及前往的人，也將一併處分及法辦。

陳時中說，針對外出配戴口罩的部分也將盡力開罰，但有一些特例，比如說像失智者，對於這樣的失智族群建議照顧者盡量不要讓他外出。若非要外出還是需要有人陪同，盡力將他的口罩戴好。而部分工作人員需要整天在外面工作（如外送員），因而必須要在外吃飯亦屬特例，但請務必在空曠的地方，嚴格遵守社交距離，不要聚在一起吃，基本上不會受到開罰。

而對於警消工作人員，將把他們列於施打疫苗的優先對象，同時配送防護罩及護目鏡，讓他們多一層保護，值勤時也能更安心有效率。

至於近期有部分學校要求住宿生必需回家，陳時中說，在這個時候還是要減少移動，因此要求學校必須加強住宿生的管理，不得強制要求住宿生返家。

國台辦指有團體願意提供疫苗，陳時中：他們在打的，我們不敢用

指揮中心表示，目前並沒有要全部民眾都可以全面的混打疫苗，而是說如果之前接種第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗時，若是出現過敏不良反應者，之後無法再接種第二劑的AZ疫苗時，得以選擇其他不同廠牌的疫苗。至於不同廠牌的一、二劑疫苗施打是否會更有效、無效，目前仍有待歐美臨床試驗進一步的結果，目前還沒有辦法去論定。

張上淳教授補充，目前根據國外研究的結果，混著打疫苗可能副作用會較大，但基本上還是安全的。

另有記者詢問中國國台辦在其記者會上提出，有團體願意提供台灣疫苗，廠牌則是要看接受方的意願，希望能盡快除去人為政治的障礙。對此陳時中表示，疫苗這東西雖然可以救命，但也是有它的風險在。陳時中說：「大概可以這樣說，他們沒有在打的，我們有點興趣；他們在打的，我們不敢用。」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺