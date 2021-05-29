年銷10億顆的IKEA瑞典肉丸，為何要搭配越橘或蔓越莓果醬？

文：羅璿

台灣IKEA宜家敦北店2021月3月14日宣布將在4月26日熄燈，這家唯一位處台北市中心的IKEA，除了逛傢俱、試躺沙發的美好回憶，最令人感到不捨的就是每逛必點、插了瑞典小旗子的肉丸了！

但你知道為何IKEA的招牌瑞典肉丸要搭配越橘或蔓越莓果醬嗎？味道又甜又鹹、被網友批「暗黑料理」的肉丸搭果醬組合，其實在料理界，果醬搭肉，一點都不奇怪。

台灣是全球最愛去IKEA吃飯的國家

IKEA第一間商場附設餐廳的店型於1958年開張，一開始只是為了讓逛街的人可以填飽肚子，但沒想到餐飲卻成為這家跨國居家用品企業的最大魅力之一。據路透社報導，全球IKEA總體營收2018年350億歐元，其中餐飲佔5%。台灣更是全球最愛去IKEA吃飯的國家，台灣分店有12%營收都來自餐飲，且有3分之1消費者專門去IKEA用餐！

全球一年熱銷10億顆的IKEA瑞典肉丸

IKEA在全球38國設有餐廳，針對各地飲食需求調整菜單，沙烏地阿拉伯有沙威瑪、法國有馬卡龍、加拿大有肉汁薯條（poutine）。印尼IKEA提供清真版肉丸、以色列據點的餐食則符合嚴格猶太潔食標準；不管區域性料理多麼變化，各地絕不缺席的就是瑞典肉丸。

IKEA於80年代推出肉丸，如今就是IKEA最熱賣商品，全球一年銷售10億顆，比任何傢俱、日常用品都高。風靡全球的「瑞典肉丸」使許多人誤以為它源自這個北歐國家，更讓瑞典政府在2018年官方推特上澄清，其實這個名為瑞典肉丸的產品源自土耳其，是18世紀初期瑞典君王卡爾十二世（King Charles XII）從土耳其帶回來的食譜，只是IKEA更加深了「肉丸＝瑞典」的印象！

肉丸搭配越橘果醬，鹹甜組合看似違和，口感卻不衝突

第一次吃到瑞典肉丸的台灣人可能會注意到上面一坨紅紅的果醬，肉丸搭配果醬的神奇組合更讓網友驚呼是「暗黑料理」 但其實，這樣的組合並不罕見。

在瑞典，越橘果醬的主要用途之一就是搭配肉類料理，例如燉牛肉、砂鍋肝菜（maksalaatikko）、炸鯡魚。 還有傳統菜餚，如土豆水餃（kroppkakor），瑞典餛飩（pitepalt）、馬鈴薯餅（raggmunk）、白菜捲（kåldomar）、血腸（ mustamakkara ），以及類似豬血糕的黑布丁（blodpudding）。

而為什麼果醬要特別搭肉呢？

果醬搭肉不罕見，是西方的飲食傳統

除了越橘果醬，在歐美還有不少果醬與肉的鹹甜組合，比如羊肉和薄荷醬（lamb and mint sauce）、豬肉搭蘋果醬（pork and apple sauce），其中美國感恩節更是必吃火雞搭配紅莓醬（turkey and cranberry sauce）。

這些水果醬汁除了美觀、提升口感，能夠濕潤口感較乾的肉丸、較柴的火雞胸，還能蓋過羊與豬肉的腥味。這樣的吃法其實是早期獵人食用剛獵捕下的肉，搭配當季果醬，留下來的傳統。

在還沒有冷藏、罐頭技術的中世紀，人們會依據捕到的獵物或宰殺的畜牲，將手邊的成熟水果製成佐醬，直接搭配食用。久而久之，大家就習慣特定肉類與該果醬的搭配了。如今美國感恩節必出現的紅莓醬，同樣也是美國印地安人早期就在吃、用來挑染衣服的當地果物。

而IKEA銷售的瑞典肉丸所搭配的越橘醬，是瑞典的原生水果，是以地緣食材衍生的吃法。

果醬的酸與甜讓肉丸風味更飽滿

除了早期的飲食文化，酸甜果醬搭配上無過多調味的肉類，為什麼風味這麼調和呢？

首先，當你吃到酸的東西時，氫離子就足以刺激味覺細胞釋放出神經傳導物質，讓你對食物味道更敏感。第二，酸味可以刺激口腔分泌更多唾液，進而把化合物送到味蕾。因此越橘醬的「酸」不僅可以平衡菜餚、改變酸鹼值，同時也能大幅增加肉丸的層次。且肉的油脂需要酸來平衡，而鹹味則需要由甜帶出，讓風味更加的飽和。

除此之外，根據美國國家科學院院刊研究，人的舌頭上有部分甜味受體，只有在同時有鹽與糖的情況下才會開始活動，所以甜果醬更能帶出肉丸的鹹度！

IKEA席捲全球的瑞典肉丸，背後的隱形冠軍非瑞典原生的越橘醬莫屬。果醬與肉的搭配在亞洲較少見，卻是歐美先人留下的時令智慧。少了越橘果醬，IKEA肉丸還能年賣10億顆嗎？我們恐怕永遠都不會知道，畢竟，他們離不開彼此。

參考資料

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航