東南亞國家面臨新一波疫情高峰，疫苗短缺成主要課題

東南亞國家紛紛出現新一波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，使醫療體系與經濟都承受莫大的壓力，多國面臨群聚感染、新種病毒導致疫情持續快速擴大，以及疫苗短缺的問題。

《海峽時報》報導，上個月（4月），從曼谷娛樂場所傳出的疫情，已經刷新泰國單日病例數的最高紀錄，人數劇增的感染者佔滿泰國病床，且在潑水節後又迎來一次高峰。泰國政府也苦於處理過於擁擠的監獄、市場、建築工人群聚感染。截至1月1日之前，泰國累計病例數為7379例。據《曼谷時報》數據，25日泰國新增病例數3226例，累計確診病例數13萬5439例、康復病例8萬9194、死亡病例832例。

過去一週以來，馬來西亞每天單日新增病例數都超過6000例，25日當天新增7289例，來自711家醫療院所共紀錄到61例死亡病例，全國累計病例數超過52萬例。馬來西亞過去七天每日新增確診病例數，相當於平均每一百萬人中194人確診，累計病例2600萬例的印度，則相當於每一百萬人中有178人確診。衛生部長表示，上個月有超過三分之一的新病患需要供氧設備，因為更具傳染力的新種病毒株。

菲律賓則是自從去年（2020年）開始醫院超載的問題，病床不敷使用，許多患者在家中或是醫院停車場或走廊死亡，迫使政府下達更嚴峻的封城措施。馬尼拉都會區到四個鄰近省份，住著大約全國四分之一的人口，也是病例數最多，仍在管制措施中。據《ABS-CBN》數據，25日菲律賓新增病例數為3972例，累計確診病例數118萬8672例、康復病例112萬0452例、死亡病例2萬19例。

在泰國、馬來西亞爆發的病例，也讓專家憂心醫療體系更脆弱的周遭國家，如柬埔寨、寮國和緬甸。柬埔寨和寮國去年經歷過大爆發，原先因為與鄰國往來的措施，疫情相對上得到控制，但近來也因為外國人和返國勞工帶來的病例所苦。

《中央社》報導，印尼的疫情今年初經歷一個月的高峰期，當時每日新增確診都超過1萬例，最高在1月30日曾有1萬4518例確診。1月中開始施打疫苗後，疫情一度趨緩，5月13日開齋節的每日新增確診降低到3448例，但假期後又逐漸攀升，25日新增確診病例5060例。印尼累計確診病例約178萬例、康復病例約164萬例、死亡病例約4萬9000例。

《中央社》報導，越南4月下旬再現新一波本土疫情，迄今約1個月時間已有近2800例確診病例。越南25日新增444例本土病例，再創去年1月疫情爆發以來，單日新高紀錄，其中北江省（Bac Giang）375人染疫，也刷新紀錄。目前首都河內市要求餐廳、飲料店自25日中午12時起只限外帶，理髮廳、美容院亦暫停營業。

新加坡《聯合早報》報導，新加坡25日新增病例30例，其中18例為社區病例、2例為客工宿舍病例和9例為境外輸入病例。《衛報》報導，越南與新加坡疫情控制表現較佳，但也面對群聚感染的問題，也正在進行疫情封鎖措施，東南亞國家目前正在面對新的變種病毒帶來新一波疫情，以及疫苗短缺的問題。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院（Saw Swee Hock School of Public Health）教授Teo Yik Ying表示，「原因可能是取得疫苗上的不平等，而（全球）疫情流行中心（epicenter）即將轉移。」他也指出，這波疫情傳播的速度很驚人，相較去年情勢已完全不同。

《中央社》報導，據《金融時報》報導，疫苗短缺是亞洲多數地區現正面臨的課題，由於缺乏如輝瑞（Pfizer）這類全球型製藥巨擘，國內也未能研發和製造疫苗，許多亞洲國家必須等待歐美供貨。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為新加坡民眾在疫情期間，在超市購物時保持社交距離。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒