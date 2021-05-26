香港疫苗「打不完」計劃捐出，法新社：市民對港府欠信心

（中央社）香港當局計劃捐出部分COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的BioNTech疫苗，原因是港人接種意願低，以及相關疫苗有使用期限。

政府發言人昨晚（25日）表示，當局至今已採購並認可作為緊急使用的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗有1500萬劑，分別是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗750萬劑，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」BNT疫苗750萬劑。至今，各有200萬劑已抵港。

截至本月24日，當局已使用217萬劑疫苗（科興和復必泰疫苗各為94萬劑和123萬劑），超過126萬名市民接種了第一劑，但只佔16歲或以上人口的19.3%。

發言人說，復必泰必須在超低溫的環境下儲存，使用期限相對較短，大約在抵港後3至4個月就要使用，而目前庫存的復必泰使用期限將於8月中旬到期。

發言人表示，如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗，而當局留意到，市民對復必泰的需求近期漸趨疲弱。

發言人說，全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，港府會根據疫苗的接種及預約趨勢，計算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，包括延遲或不付運預訂疫苗，或透過世界衛生組織（WHO）疫苗全球獲取機制等管道，捐贈給其他更需要疫苗的地方。

政府也指，由於疫苗生產、品質控制及運輸物流等程序需時，發言人又指，即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充，呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足時盡早接種疫苗。

港府自2月26日起陸續為16歲以上市民免費施打COVID-19疫苗，但接種率不高，坊間解釋的原因包括市民擔心有副作用，以及一些人因社會運動對港府不信任而抵抗官方的防疫工作。

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港府不獲市民信任

（中央社）香港今天警告，可能很快就要丟掉部分2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，因為這些疫苗即將到期，卻沒有足夠的人報名接種。

香港是世界上少數幾個幸運的地方之一，有夠多疫苗讓750萬人口都接種。

《法新社》報導，但因當局鎮壓異議人士導致對政府的不信任高漲，再加上網路上錯誤訊息流傳，以及這個城市因病例相對較少而缺乏急迫感，導致對接種疫苗態度猶豫的情況嚴重，因此施打情況令人沮喪。

政府疫苗工作小組成員今天警告，「只剩3個月的時間」，香港取得的首批美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司共同研發的疫苗就要過期。

香港衛生防護中心前總監曾浩輝告訴《香港電台》：「這些疫苗都有有效期限。」

「它們（疫苗）在有效期限後不能使用，根據目前計畫，德國生技公司BioNTech的社區疫苗接種中心將在9月後停止運作。」

曾浩輝說，香港坐擁一堆未使用的疫苗，而世界其他國家卻得「爭奪疫苗」，這「太不應該了」。

他還警告說，業者不太可能交運新疫苗給香港。

他說：「我們現有的可能就是全年所能有的。」

到目前為止，香港只有19%的人接種第一劑疫苗，14%的人接種兩劑疫苗。

猶豫態度即使在香港醫護人員中也很常見。香港醫院管理局（Hospital Authority）在這個月早些時候透露，只有1/3的工作人員利用機會接種疫苗。

專家建議推廣年輕人接種

《立場新聞》報導，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，港府應再檢視有哪些年齡層已有科學數據支持、而行政上未能配合接種疫苗。他指美國、加拿大及新加坡已根據科學期刊數據，降低接種復必泰的年齡門檻至11至15歲。他指美、加等地已降低復必泰的接種年齡，質疑大家同為發達國家或地區，為何本港政府不能做到。他對港府未緊貼並擴闊年齡層感失望，質疑「究竟要等幾耐呢？」促政府檢視，推廣年輕人接種疫苗。

另外，曾祈殷又呼籲猶疑接種疫苗的市民要思考清楚，因為香港的防疫措施不可能無了期收緊，他指疫苗接種是中長線的抗疫策略，要看未來數年的情況，很大機會未來需要每年打針。

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