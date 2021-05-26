你可以討厭林瑋豐反串帶風向，但中國滲透、對台認知作戰不是事實嗎？

「反串」是什麼樣的概念？當網路成了人們獲取資訊的主要管道，那麼訊息正確與否的模糊空間，便成了「反串」製造風向的機會，呈現的方式包括「角色扮演」、「暗示文字」、「酸言酸語」、「高級黑」、「提問模式」等，這都伴隨在正、負兩端的輿論導向之間，有時反串不等於傳遞錯誤訊息，而是一種傳遞者的身份包裝，往往都是目的性使然。

說白了，反串就是輿論風向的一種，手法高端一點看似有正反兩方的辯論攻防，也可能只是單向的意見陳述，至於那種使用真名真姓或知名帳號暱稱的反串文，若不是真的犯傻讓人看破手腳，不然就是一種「撥亂反正」的故意為之。無論如何，反串就是游走在訊息的「真」與「偽」之間，操作的好不好各憑本事。

可以不喜歡反串文，但中國滲透不是事實嗎？

日前，被挖出「林瑋豐」帶頭推播「反串文」，他本人也因為事跡敗壞而發文道歉，這當然引起廣大網民的公憤，認為故意用「虛偽」的角度來帶風向，飽受批評之餘也成了國民黨傾全黨之力抨擊。

老實說，反串確實會讓許多認真議論時事的人感到厭惡，這猶如名偵探柯南常說的「真相永遠只有一個」，網路上這種訊息滿天飛，要分辨真真假假已經夠傷腦筋了，來個反串反而讓許多事情更難以辨別。但是，誠如前述所言，縱然不見得大家都能接受反串，但回到林瑋豐被識破的反串文來看，難道我們就要完全抹滅中國對台進行認知作戰的事實嗎？

Photo Credit: 中央社

事實上，中國對台進行輿論戰早已不是過去「官式宣傳」的方式，更融入了接地氣的話語裝飾，從逼迫滯中的台人「講好中國故事」的樣板，以及偽造各種資訊在台灣進行假訊息散播，更不用說那些被看出破綻的「假公文」，而這些似是而非的對台宣傳作法，往往也仰賴在台代理人及第五縱隊協助轉傳分享，這對照林瑋豐的反串文，哪一個對台灣的衝擊較大根本不用再贅述。

可悲的是，這對國民黨而言好像撿到槍一樣，猛攻民進黨政府帶頭做亂，卻刻意省略掉中國一步步逼近的訊息滲透。林瑋豐吹「刪除疾管家」、「假冒疾管家帳號」等風向是否有違防疫假訊息之認定，這毋庸置疑有待檢調單位查處；不過，這完全無法掩飾中國對台認知作戰的事實，倘若林瑋豐的目的是要點中國正在利用台灣防疫升溫之際製造社會混亂，那麼那些高舉反對「反串文」的自以為是，才是假道學醜陋的一面。

傾全黨之力抨擊，卻對中國認知作戰輕描淡寫

對於中國一再見縫插針，要台灣接受連香港民眾都不敢施打的中國製疫苗，這些對林瑋豐喊打喊殺的人卻樂於挺身讚聲，但對於中國別有用心的統戰動機卻是輕描淡寫，甚至視而不見，這比反串更糟糕，更不用說那些大辣辣為中國說項作嫁的言論。

當然，任何人都可以對反串表示喜惡，但別一副好像自己很清高的模樣，那些大聲批判林瑋豐的人，又有多少人敢說自己沒有過反串？更不用說那些蟄伏在敵對陣營中的觀察家，為了能深入敵營有時也必須說些政治正確的話，或是悶不吭聲以示同一陣線，或許沒有「作文寫字」，但難道這些不算是「反串」行為的一種嗎？

截圖自PTT

必須這麼說，政黨競爭進入到網路的世界裡，爾虞我詐本當是常態，而在網路進行輿論攻防也在所難免，而這些都是政治遊戲中的日常罷了。這種「我者」與「他者」之間的視角轉換，早也已是各種政治兵棋推演下的必經橋段，看到「反串」就興奮不已，如果不是早擬好對策因應，不然就是膝反射的見獵心喜。

持平而論，「反不反串」根本不是重點，重點在於訊息內容的價值，這在兩岸時時刻刻處於對抗的氛圍之下，如何因應各種中共對台的資訊戰才是首要之務；換句話說，不必過度拘泥於「反串」的行為，因為這是常態也或多或少存在你我的人性之中，反而應當關注的是反串行為所傳遞的訊息為何？以及檢視訊息內容是否存在？甚至想定該如何因應這些狀況？

有趣的是，國民黨氣急敗壞的只想揪出反串者，卻對反串內容輕描淡寫，難道提高國人對中國的認知錯了嗎？如果不是在替「被反串者」出氣，那麼就是沒有記起過去國共相互滲透的慘烈經驗。

電影《色戒》都演了，這種敵我不分的腦袋，說到底，人民也不敢將國家大任交付在這些人手上吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航